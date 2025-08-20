Neymar y su vuelta a la selección de Brasil: tras el llanto por una goleada y con los hinchas de Santos en llamas

A principios de este año, Neymar volvió a Santos con la intención de recuperar las mejores sensaciones futbolísticas en el entorno que lo vio formarse como jugador, ser campeón de la Copa Libertadores, llegar a la selección de Brasil como el heredero de Ronaldinho y dar el paso a Europa, con la transferencia al Barcelona de Lionel Messi, hace ya 12 años. Atrás dejaba un infructuoso paso por Al-Hilal, de Arabia Saudita, donde estuvo casi un año inactivo por la rotura de ligamentos en una rodilla que sufrió en el Centenario en un partido de las eliminatorias frente a Brasil.

En su casa, que es lo que representa Santos para Neymar, no terminaron las desventuras para el delantero. Por un lado, lo siguieron persiguiendo los problemas físicos. Dos lesiones musculares lo dejaron al margen de las canchas durante 75 días (10 partidos).

Neymar recibe el abrazo de Fernando Diniz, director técnico de Vasco Da Gama, que acababa de golear 6-0 a Santos Captura

Eliminado en las semifinales del estadual Paulista y afuera en la tercera etapa de la Copa Brasil ante Club de Regatas (segunda división), la crisis de Santos se acentuó en el Brasileirão con la derrota por 6-0 de local ante Vasco Da Gama. Santos ocupa el 15° puesto, solo dos puntos por encima de las ubicaciones del descenso.

Neymar rompió en llanto en plena cancha tras la dura caída frente a Vasco Da Gama, mientras el malestar de los hinchas, que empezó en las tribunas, tuvo una continuidad en los días siguientes con la visita de la barra brava al centro de entrenamiento Rei Pelé. Desde de la dirigencia del Peixe se intentó restarle gravedad, negaron que fuera una invasión y mencionaron que Neymar intervino ante la policía para que se les permitiera el paso y mantener una reunión.

Neymar sendo cobrado por torcedor no CT Rei Pelé por sair de campo chorando após Santos 0x6 Vasco:



“Se você chorar, imagina o resto desses caras!”



🎥 @ProgramaEPE pic.twitter.com/PjUVEx97XK — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) August 19, 2025

En los videos que trascendieron se ve y escucha que uno de los torcedores se agarra de la imagen de Neymar llorando para recriminarle una falta de liderazgo: “Si vos llorás, imagina el resto del equipo”. Neymar respondió que se está intentando cambiar algunas cosas en un equipo que se quedó sin director técnico. La charla se puso más tensa con la intervención de otro hincha: “Lo que está pasando aquí (por la invasión) no es suficiente. ¿Puedo decírtelo? ¡Deberían darte una bofetada en la cara con la mano abierta!“. Otro se exaltó: ”Jueguen, vagos, respeten al Santos, el mejor equipo del mundo".

La Torcida Jovem, hinchada organizada del Santos, publicó en las redes sociales: “Necesitamos urgentemente refuerzos estratégicos, pero aun así, con el quinto plantel más caro del país, ¡luchar contra el descenso y ser humillado por equipos más chicos es inconcebible!“.

Neymar em conversa com torcedores organizados durante protesto no CT Rei Pelé:



“Estamos tentando ajudar aí, tentando mudar as coisas.”



🎥 @btbsportsbr_ pic.twitter.com/ZkCFTZqF1X — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) August 19, 2025

Santos está en plena búsqueda de un entrenador. Hubo contactos para el regreso de Jorge Sampaoli, que dirigió al equipo en 64 encuentros entre diciembre de 2018 y diciembre de 2019, dejando una aceptable imagen. Pero las exigencias del DT argentino estaban fuera del alcance del club. Empezó solicitando 12 refuerzos y después redujo la lista a cuatro en las tres líneas del equipo. También pidió cambios en el organigrama del club y en el departamento médico. Las negociaciones no prosperaron.

En las últimas horas, los dirigentes mantuvieron una charla virtual con el argentino Juan Pablo Vojvoda, que hace un mes se desvinculó de Fortaleza, tras una gestión de cuatro años. En principio, su idea es no volver a trabajar hasta 2026. También fue contactado Luis Zubeldía, que se alejó de San Pablo, pero rechazó la propuesta.

Mientras tantos, en Brasil se debate si Neymar debe volver a ser convocado a la selección. Carlo Ancelotti no lo incluyó en el plantel de las eliminatorias que en junio empató con Ecuador y le ganó a Paraguay. Por entonces, el italiano dijo que Neymar era tenido en cuenta, pero que prefería que recuperase ritmo futbolístico en Santos. Desde ese momento, Neymar disputó nueve cotejos (siete completos), con tres goles.

El lunes próximo, para los últimos dos encuentros clasificatorios para el Mundial, frente a Chile y Bolivia, Ancelotti hará el corte en la pre-lista de convocados, que incluye a Neymar, que el fin de semana no estará por suspensión en el partido frente a Bahía, al que asistirá el entrenador italiano. En esa nómina no estará Vinicius, que debe cumplir una fecha de suspensión y no quieren hacerlo viajar solo para el partido en los 4000 metros de El Alto, Bolivia.

Distintas personalidades del fútbol brasileño dieron su opinión sobre el posible regreso de Neymar a la Canarinha. Walter Casangrande, que jugó para Brasil el Mundial 1986, se mostró en contra: “Si convoca a Neymar, será el primer gran error de Ancelotti con la selección brasileña. Neymar pasó de ser uno de los responsables de la derrota por 6-0 a convertirse en una víctima. Todos lo veían llorar. No jugó nada. Jugar 90 minutos no significa que esté sano. ¿Cuánta intensidad hace falta para estar en el campo los 90 minutos? Santos pierde el balón y él se para. Solo juega cuando le llega la pelota".

Ancelotti dirigió dos partidos a Brasil y ahora debe resolver el regreso de Neymar Andre Penner - AP

También se opone el entrenador Vanderlei Luxemburgo, aunque deja abierta una puerta a futuro: “No convocaría a Neymar ahora mismo. No está jugando lo suficiente. No lo merece ahora, pero lo quiero en el Mundial”.

El exdelantero Luis Fabiano le levanta el pulgar a una convocatoria: “Este Neymar de hoy está a la altura de los jugadores convocados. Prefiero al Neymar de hoy en mi equipo. Con su genialidad, algún día hará algo diferente”.

Consultado el exfutbolista Fábio Santos sobre si Neymar es mejor que Raphinha y Matheus Cunha, respondió: “Esa brecha se ha reducido, pero Neymar puede mejorar a estos muchachos, y estos muchachos pueden ayudarlo a recuperar su forma”.