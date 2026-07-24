Nico González fue homenajeado en Escobar y se refirió al futuro de la selección: “Creo que va a haber un cambio importante”

Luego de su participación en el Mundial 2026, el futbolista Nicolás González regresó a Escobar, su ciudad natal, donde vivió una gran cantidad de emociones tras ser declarado Ciudadano Ilustre, paseado en autobomba y homenajeado ante una importante multitud. En el medio de la celebración, habló sobre lo sucedido en la Copa del Mundo y se refirió al futuro de la selección argentina.

“Veremos qué pasa, veremos qué sucede. Yo creo que va a haber un cambio importante, ya sea para la selección, ya sea para cada uno de nosotros como personas”, manifestó González al ser consultado sobre que lo pasaría con la albiceleste ante las posibles renuncias de Lionel Scaloni y Lionel Messi y el confirmado alejamiento de Nicolás Otamendi.

Nico González En Escobar

A su vez, se expresó sobre las teorías conspirativas que trascendieron en redes sobre una presunta actitud pasiva de la selección en la final que perdió con España por 1 a 0 ante Nueva York. “No hay que creer en nada de lo que se diga en un red social”, afirmó.

“España es un merecido campeón. Jugaron mejor que nosotros, fueron superiores. Es parte del fútbol”, agregó sobre el partido decisivo disputado el pasado domingo en el Met Life Stadium de Nueva Jersey.

Por otro lado, al ser consultado sobre la semifinal que la albiceleste jugó ante Inglaterra, indicó que a pesar de intentar tratar al duelo solo como un partido de fútbol, se comenzó a formar “una burbuja” por la posibilidad que existía de “quedar en la historia”.

🗣️ “No hay que creer todo lo que se dice en las redes”



Nico González cuestionó las teorías tras la final contra España, valoró el Mundial de la selección y destacó el triunfo ante Inglaterra: “Hemos dejado una huella importante, para nosotros es un orgullo”.



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“Creo que lo hicimos de la mejor manera. Había nervios porque queríamos dejar al país en lo más alto, dejar la huella en el fútbol. Hemos dejado una huella importante y para nosotros es un orgullo porque representamos al país de la mejor forma”, manifestó el jugador de 28 años.

González fue uno de los que viajó desde Estados Unidos junto a una parte del plantel de regreso a Buenos Aires. Luego de unos días se trasladó a Escobar, donde en las últimas horas recibió la distinción de Ciudadano Ilustre y fue homenajeado con una placa, ante una importante multitud.

“Jamás lo pensé. Fui ese nene de barrio que se ensuciaba para ir a jugar a la pelota con sus amigos y hoy recibir todo este homenaje es un sueño. Nunca me esperé que se diera de esta forma”, expresó.

Nico González, en el duelo con Cabo Verde Aníbal Greco - La Nación

Luego de su charla con los medios, el futbolista subió a un autobomba de los Bomberos para recorrer la ciudad y, desde el techo, saludó al público que lo fue a alentar.

“Jamás me imaginé esta cantidad de personas que hay. No sé qué decirles, no preparé nada. Estoy feliz de lo que logramos juntos. Que me estén bancando desde el primer día es un orgullo, es algo que jamás me voy a olvidar en el resto de mi vida”, manifestó el futbolista, con un micrófono y parado sobre el camión de Bomberos.

En los próximos días el extremo volverá a Italia para sumarse a la Juventus, club dueño de su pase. Sin embargo, podría regresar nuevamente a España para volver al Atlético de Madrid, donde estuvo a préstamo en la última temporada.