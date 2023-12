escuchar

A veces, los cracks pasan al olvido. No se sientan de frente a las grandes luminarias. Eligen destinos exóticos o se visten con camisetas de dudosa grandeza. Se destacan, juegan, corren, meten, hasta convierten goles, pero no representan portadas de diarios. Nicolás Domínguez (rubio de ojos claros, con un pase distinguido y la desfachatez de un desaparecido potrero) es uno de ellos. A los 25 años, es un jugador de selección. Sin embargo, no pertenece al círculo virtuoso de ser campeón del mundo. Aspira a serlo: tiene esa dosis de malicia imprescindible para las grandes ligas.

En agosto de 2019, pasó de Liniers a Bologna de Italia a cambio de casi diez millones de euros por el 75 por ciento del pase. Surgido en el club Fragio, de Ituzaingó, jugó en Vélez desde los 7 años. En la volcánica entidad italiana no anduvo nada mal (196 partidos y 14 goles), pero su prepotencia en el círculo central era inadvertida por el gran público. ¿De qué vale volar si pocos miran el cielo?

El primer gol de Nottingham, sellado por Nicolás Domínguez Rui Vieira - AP

En agosto de 2023 escaló a la Premier League. Y en un sábado de frío de novela, el golpe sobre la mesa que esperó buena parte de su carrera. Hay que tomar nota, primero, de la crónica. Gonzalo Montiel estaba de capa caída, se había ido de Sevilla, un equipo repleto de argentinos y no tenía lugar en Nottingham Forest, uno de los conjuntos con una historia inmaculada y un presente con sabor a poco en la Premier League. Se citó con Nicolás Domínguez, el crack de Vélez nacido en Haedo, la figura de esta historia, a quien (casi) todos le habíamos perdido el rastro. Un volante mixto, un interior que también se adapta a jugar como un clásico número 5 (juega, quita, corre, mete, vuelve a jugar) con aires de grandeza. Luego de cuatro dignas temporadas en Bologna, aunque lejos de las grandes luminarias, recaló en el noble equipo inglés desde agosto de este año.

El campeón del mundo, el dueño del penal más celebrado de todos los tiempos, avanzó por la derecha, como en los viejos tiempos de River y dio un pase al costado, para la llegada al vacío del rubio volante que actuó en dos encuentros en la exitosa Copa América de Brasil. Es un hombre de selección, qué duda cabe. Levantó la cabeza y le dio (de modo literal), un pase a la red.

Levantó el estadio, el The City Ground, el coqueto escenario situado en la ciudad de Nottingham, inaugurado el 3 de septiembre de 1898. Y una cálida ovación cayó sobre el lomo de los dos argentinos, felices como chicos, porque fue el primer grito de la victoria frente a un auténtico gigante. Al final, el equipo local se impuso por 2 a 1 sobre Manchester United. Está en el puesto número 15, cinco puntos por encima del primero de los tres equipos que se van al descenso.

Nicolás Domínguez, en Vélez y frente a River Mauro Alfieri

“Estamos tratando de lograr una identidad de juego. La hinchada siempre nos apoya y eso es importante para la confianza nuestra. Es un club (Nottingham) con el que podemos apuntar más alto. El primer mes fue muy bueno y después tuve unos partidos de bajo nivel, pero ahora me vuelvo a sentir bien y eso es lo importante”, dijo Nicolás Domínguez luego del partido.

Once partidos y dos goles en esta temporada de Premier League para Nicolás Domínguez: su pase vale unos 17 millones de euros con amenazas de crecimiento. Serio y estructurado, siempre recuerda al Gringo Heinze, que en tiempos de Vélez descubrió algunas facetas de su mejor versión. “Gracias a él pude formarme y lograr muchas cosas de las que logré, como jugar en la selección y Europa. Me dio confianza, aprendí mucho y pude llegar más al gol, llegar a pisar más el área. Aprendí mucho al lado suyo”, contó, luego de una victoria de Bologna sobre Inter. Siempre su voz fue por el mismo camino: “Con Heinze crecí mucho. Aparte de mejorarme en la marca me hizo un jugador más dinámico. Era lo que a mí me faltaba. También trabajé para llegar al área y poder convertir. Es el mejor técnico que tuve y a todos los potencia”.

Le costó la adaptación, aquí y allá: nada nuevo bajo el sol. En Italia, primero, en Inglaterra, luego, en donde juega como uno de los volantes de llegada en un elástico 4-2-3-1. “Después de la cuarentena empecé a sumar más minutos y me adapté mejor. Al recién llegar me tuve que adaptar a un idioma nuevo, equipo nuevo, un entrenador con una idea similar a la de Heinze pero en un fútbol más físico, y después de varios meses volví a jugar de titular y me sentí muy bien”, recordó, alguna vez. Poco corpulento, ese rubro sigue siendo una cuenta pendiente en un fútbol comprimido por la presión.

Abrazo de argentinos: de Domínguez a Montiel DARREN STAPLES - AFP

Queda en la memoria, también, un furcio. O algo parecido, en una charla por TV. A los 21 años, había debutado en la selección y hasta le había marcado un tanto a Ecuador en un goleada por 6-1 en octubre de 2019. Antes de volar a la Serie A, decía: “Uno siempre sueña con jugar en Boca... irse a Europa, jugar en la selección”. Días después, buscó desmentir la primera parte de la sentencia. “Me confundí. Quise decir Europa y me salió Boca. Aparte ya creo que todos saben de quién soy hincha... Soy hincha de Rosario Central”.

Nottingham Forest lo presentó oficialmente el 1° de septiembre pasado, luego de firmar un contrato hasta 2028 a cambio de 10 millones de euros, incluyendo bonos. El volante que debutó con la selección argentina de Lionel Scaloni en 2019 y formó parte de la obtenida Copa América del 2021, firmó por cinco años con el club inglés. Fue citado en 11 oportunidades en el seleccionado . Tan lejos, tan cerca: su puesto tiene varios dueños. La mayoría, consagrados en Qatar.

“Jugar al lado de Messi es algo único. No me lo voy a olvidar nunca. No me animé a pedirle una foto. Soy tímido. Pero él es uno más del grupo. Dentro de la cancha, no. En la cancha es de otro planeta, un extraterrestre”, dijo luego de compartir los primeros entrenamientos con Leo en la selección.

Durante las últimas semanas Domínguez, de 25 años, había estado en el radar como posible incorporación de Milan, Brighton & Hove Albion y Galatasaray. Se inclinó por el viejo equipo británico, el Tricky Trees (algo así como arboles astutos)...

Autocrítico de pequeño, en una charla con un medio de inferiores, decía: “Creo que debo afianzar el tema de agresividad en la marca, afianzar el manejo de la pierna izquierda, mejorar el pique corto y... siempre uno debe potenciar lo que tiene”. Algunas de esos detalles que eran un mundo a los 15, hoy son certezas, razones para ser titular en la liga estelar en el mundo. La Premier League está hecha a su medida.