Argentinos en la Europa League: Nicolás Tagliafico fue expulsado y Domínguez fue clave en Nottingham

En la jornada de definición de los octavos de final de la Europa League, los argentinos fueron protagonistas. Lyon sufrió una eliminación inesperada y la noche terminó envuelta en tensión. Nicolás Tagliafico, titular en una defensa reconfigurada, fue expulsado en el cierre de un partido cargado de fricciones frente a Celta de Vigo. La derrota como local por 2-0 selló la salida del conjunto francés, que no logró sostener el empate de la ida y se desmoronó en los minutos finales. En otro partido, Nico Domínguez marcó un gol para Nottingham Forest, que festejó en los penales.

El campeón del mundo ocupó una posición inhabitual. En lugar de desempeñarse como lateral izquierdo, integró una línea de cinco defensores como zaguero por ese sector, acompañado por Moussa Niakhaté como stopper. El planteo se alteró de manera temprana: a los 19 minutos, su compañero fue expulsado y dejó al equipo en inferioridad numérica durante casi todo el encuentro.

Antes de ese episodio, Tagliafico ya había quedado en el centro de una jugada polémica. Apenas iniciado el partido, intentó girar con la pelota dentro del área y pisó a Javier Rueda, que terminó dolorido sobre el césped. El árbitro no sancionó la acción ni recibió un llamado del VAR, lo que generó las primeras protestas del conjunto visitante.

¡Atención a esto! ¿Era penal de Tagliafico sobre Rueda en el comienzo del partido?



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Con un jugador menos, Lyon resistió durante buena parte del desarrollo, aunque mostró fragilidad. A los 61 minutos, el propio español Rueda abrió el marcador y complicó la serie. La presión aumentó en el tramo final: Tagliafico recibió la primera amarilla a los 81 por una falta, en medio de un clima cada vez más tenso.

El desenlace resultó adverso. En el segundo minuto del tiempo agregado, Ferran Jutglà definió tras un pase que lo dejó mano a mano y marcó el 2-0. La eliminación ya era un hecho, pero aún quedaba una escena más. A los 96, tras una infracción en ataque, Tagliafico reaccionó con enojo, reclamó al árbitro y vio la segunda amonestación. Se retiró muy molesto, en una síntesis del cierre frustrante para Lyon.

NO LE SALIÓ UNA A LYON... A segundos del final Nico Tagliafico recibió la segunda amarilla y fue expulsado en la eliminación a manos de Celta por la #UELxESPN.



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El equipo español se metió a cuartos de final y enfrentará a Friburgo, que goleó sin problemas a Genk por 5-1, tras la sorpresiva victoria en la ida de los belgas. Lyon, que terminó el partido con nueve jugadores, acumula siete partidos sin ganar, con cuatro derrotas y tres empates. El campeón del mundo volvió de su lesión hace apenas siete partidos, y suma ya seis tarjetas amarillas.

La eliminación de Tagliafico

En paralelo, otro argentino tuvo una actuación determinante en la jornada. Nicolás Domínguez fue protagonista en Nottingham Forest, que llevó su serie al alargue tras igualar el global 2-2. El mediocampista convirtió el 1-0 a los 41 minutos del primer tiempo, luego de una jugada de pelota parada desde el córner, que incluyó dos cabezazos en el área, una secuencia que suele anticipar el desenlace. Nikola Milenkovic bajó el balón y el ex Vélez definió de cabeza, con un toque sutil hacia el segundo palo.

¡MOJÓ NICO! Domínguez recibió un pase por arriba dentro del área y, de cabeza, firmó el 1-0 (1-1 global) de Nottingham Forest vs. Midtjylland.



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Domínguez, campeón de América en 2021 con la selección argentina, volvió a convertir después de su último tanto ante West Ham el 6 de enero. Con 27 años, alcanzó su segundo gol en la temporada, en 29 partidos disputados. Su aporte resultó decisivo para sostener a su equipo en la serie.

Nottingham Forest amplió la ventaja a los 52 minutos, con un remate potente de Ryan Yates desde afuera del área. Sin embargo, cuando la clasificación parecía encaminada, Martin Erlic marcó a los 69 y devolvió la igualdad en el global. Ese gol forzó el alargue.

El partido se resolvió desde los doce pasos, donde Nottingham Forest se impuso por 3-0 en la definición por penales. El conjunto danés falló las tres ejecuciones: dos se estrellaron contra el palo y la última por encima del travesaño, tras un resbalón de Chilufya. De esta manera, el equipo inglés avanzó a los cuartos de final, instancia en la que enfrentará al ganador del cruce entre Porto y Stuttgart, con ventaja parcial para el conjunto portugués por 2-1 tras el encuentro de ida en Alemania.