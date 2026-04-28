Nicolás González se lesionó y se perderá la semifinal de Champions League de Atlético de Madrid

Atlético de Madrid sufrió un golpe inesperado antes de uno de los partidos más importantes de la temporada. Nicolás González quedó descartado para la semifinal de la Champions League frente a Arsenal, que comenzará este miércoles, tras padecer una lesión muscular que lo marginará durante al menos tres semanas, según distintas fuentes, a falta de un parte médico oficial. La baja altera los planes de Diego Simeone y reduce las variantes ofensivas en un duelo de máxima exigencia.

El episodio ocurrió en la última práctica previa al encuentro de ida del certamen continental, que se jugará en el estadio Metropolitano. La cadena COPE anticipó la lesión del delantero argentino, que debería afrontar un período de recuperación que lo dejaría sin posibilidades de participar en la serie semifinal y condiciona su presencia en un eventual pase de Atlético a la final, que se realizará el sábado 28 de mayo en Budapest, Hungría. La noticia adquiere mayor impacto por el momento que atravesaba el futbolista, que venía de destacarse con un doblete contra Elche y se perfilaba como una alternativa concreta en ataque, según Marca.

Nico González había marcado un doblete en la derrota ante Elche la semana pasada JOSE JORDAN - AFP

Golpeado por una serie de problemas físicos, el argentino atraviesa una temporada marcada por interrupciones. Se trata de la tercera lesión desde su llegada a Atlético de Madrid, sucedida a mitad de 2025, en préstamo desde Juventus. En las dos anteriores permaneció cerca de un mes fuera de las canchas y en cada caso se perdió cuatro encuentros. A diferencia de aquellos episodios, esta nueva baja se produce en el tramo más determinante del calendario, justo cuando el club define su suerte en la Champions, en busca de un trofeo que nunca conquistó.

En paralelo, la situación contractual del atacante suma un matiz. Según informó el periodista especializado en mercados de pases Fabrizio Romano, los colchoneros no ejecutará la cláusula de compra obligatoria acordada con Juventus, ya que la lesión impedirá a González alcanzar la cantidad mínima de partidos requerida. El delantero estará fuera al menos tres semanas, agregó también el periodista italiano, un plazo que impacta directamente en esa condición. De todos modos, el club español mantiene conversaciones con el de Turín con el objetivo de renegociar el monto y sostener al futbolista en el plantel.

🚨🇦🇷 Atlético Madrid will not activate the obligation to buy clause for Nico González from Juventus.



Nico will be out for at least 3 weeks with an injury and so minimum games for obligation won’t be triggered. ⚠️❌



👀 Understand Atleti remain in talks with Juve to reduce price… pic.twitter.com/IJ8Z4OsY9M — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 28, 2026

La lesión de Nico González repercute también en la selección argentina, que atraviesa un momento delicado en lo físico a poco más de un mes y medio del Mundial, que se iniciará el 11 de junio. El atacante se suma a una lista de jugadores que llegan con molestias o procesos de recuperación, una situación que sigue de cerca el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni.

El nuevo caso se suma al de Cristian Romero. El defensor sufrió una lesión ligamentaria en Tottenham Hotspur y, si bien evitó una intervención quirúrgica, los plazos de recuperación le dejarán escaso rodaje previo inmediato a la competencia. Su presencia no está descartada, pero sí condicionada por la falta de ritmo. En el mismo puesto, Juan Foyth padeció en enero una rotura del tendón de Aquiles izquierdo que lo marginó de la Copa del Mundo ya hace unos meses.

A su vez, Lautaro Martínez tiene problemas físicos desde hace semanas, con molestias en la misma zona en la que había sufrido un desgarro. Esa situación le impidió sostener continuidad en Inter y genera atención en un puesto sensible, que además cuenta la baja prolongada del goleador de Racing, de Estrasburgo, Joaquín Panichelli por una rotura de ligamentos cruzados de la rodilla derecha sufrida en una práctica de la propia selección nacional.

En el arco, Emiliano Martínez acumula varias molestias físicas en esta temporada que encienden alguna señal de alerta. Pero el marplatense protagonizó los últimos tres encuentros de Aston Villa.

En cuanto a González, hay un antecedente negativo para el delantero que pasó por Stuttgart y Fiorentina: el desgarro que lo afectó pocos días antes de Qatar 2022 y por el que fue marginado del plantel. En su lugar terminó siendo convocado Ángel Correa.

Nico González había hablado en la previa del duelo de Champions League, junto a varios otros jugadores de Atlético de Madrid

El contraste con sus palabras del día anterior en la conferencia de prensa previa al duelo resulta inevitable. Justo él fue el jugador elegido para hablar, donde había relativizado el peso emocional de un partido de esta magnitud. “Tengo mi pensamiento. Un jugador de fútbol no sé si siente la presión. Presión la tiene que sentir un doctor, porque es el que controla una vida. Disfruto dentro del campo de juego. Hay que mantener la calma, demostrar lo que venimos mostrando hasta el día de hoy, que nos llevó hasta esta posición. Esta clase de partidos es la que uno disfruta”, expresó.

En la misma línea, el delantero había destacado la fortaleza del grupo y la ilusión compartida en el plantel. “El grupo está muy fuerte, muy unido y lo venimos demostrando en el día a día, partido a partido. Sabemos la clase de rival que enfrentamos. Es uno de los mejores equipos del mundo, pero estamos tranquilos. Tenemos nuestras armas”, señaló al referirse al cruce con Arsenal.

También había dejado un mensaje optimista sobre las aspiraciones del equipo en la Champions League. “Es lindo soñar, ¿por qué no pensar en eso? Nosotros somos un grupo que pensamos siempre en positivo. No encontré hasta el día de hoy un grupo tan sano, tan bueno como el de aquí. Son momentos que se disfrutan”, afirmó, en una declaración que hoy adquiere otro significado frente a su ausencia obligada.

Así, en la antesala del cruce frente a Arsenal mañana miércoles en el Metropolitano desde las 16, Atlético de Madrid pierde una alternativa importante en ataque. Mientras el equipo se prepara para dar el primer paso en la semifinal, la ausencia de Nicolás González modifica los planes y obliga a Simeone a buscar respuestas inmediatas en un contexto de máxima exigencia y de definiciones.