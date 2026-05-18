Grupo de Boca en la Copa Libertadores 2026: así están las posiciones, en la previa del partido con Cruzeiro

La etapa de grupos de la Copa Libertadores 2026 entró en instancias decisivas porque en las siguientes dos semanas se disputan las dos últimas fechas y se definen los 14 clasificados restantes -ya lograron ese objetivo Corinthians e Independiente Rivadavia de Mendoza- a octavos de final, entre los que anhela estar Boca Juniors.

El xeneize es parte de la zona D, donde todos los equipos tienen chances de avanzar de ronda en la previa a la quinta fecha en la que el xeneize recibirá a Cruzeiro este martes en la Bombonera y Universidad Católica de Chile hará lo propio con Barcelona de Ecuador el próximo jueves. Los líderes son la U y los brasileños con siete puntos cada uno mientras que el conjunto de Claudio Úbeda suma uno menos. El combinado ecuatoriano marcha último con tres.

Un dato no menor es el cambio de reglamento que estableció la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) y a partir de esta edición de la Copa Libertadores se utiliza el sistema de desempate reconocido como ‘olímpico’. El mismo privilegia, ante igualdad en puntos entre dos o más clubes, los partidos entre sí en primer lugar y, después, la diferencia de goles entre los mismos conjuntos involucrados.

Así, los chilenos son líderes por encima de los brasileños y en las últimas dos jornadas será determinante no solo los puntos que obtenga cada club sino también los resultados que cosechen ante sus rivales. Boca, por ejemplo, se aseguró la ventaja en un posible empate con Barcelona (le ganó 3 a 0 de local y perdió 1 a 0 de visitante) y la tiene de momento en caso de igualar con la U (la derrotó 2 a 1 en Chile). Con el combinado de Belo Horizonte, no obstante, está en desventaja porque cayó en Brasil 1 a 0.

Boca, de momento, tiene ventaja ante Universidad Católica en caso de empate porque le ganó 2 a 1 en Chile RODRIGO ARANGUA - AFP

Si el xeneize se impone en los próximos dos partidos, no dependerá de otros resultados y accederá a octavos de final como líder del Grupo D. Con cuatro puntos, es decir un triunfo y un empate o viceversa, también avanzará mientras que en caso de sumar tres o dos unidades dependerá de cómo le vaya a Universidad Católica y a Cruzeiro, frente a Barcelona.

La situación de Boca en el ‘desempate olímpico’ del Grupo D de la Libertadores

Vs. Barcelona de Ecuador: tiene ventaja porque le ganó 3 a 0 en la Bombonera y perdió 1 a 0 en Ecuador.

tiene ventaja porque le ganó 3 a 0 en la Bombonera y perdió 1 a 0 en Ecuador. Vs. Cruzeiro de Brasil: de momento, está en desventaja porque perdió 1 a 0 en Belo Horizonte. Lo recibirá este martes en la Bombonera

de momento, está en desventaja porque perdió 1 a 0 en Belo Horizonte. Lo recibirá este martes en la Bombonera Vs. Universidad Católica de Chile: de momento, tiene ventaja porque se impuso 2 a 1 en Santiago. Lo recibirá el jueves 28 de mayo en la Bombonera.

Si Boca culmina en el primer o segundo lugar de la tabla de posiciones del Grupo D, se clasificará a octavos de final. Si termina en el tercer puesto, quedará eliminado de la Libertadores, pero accederá a los playoffs de la Copa Sudamericana contra un equipo que culmine segundo en alguna de las zonas de ese campeonato. Si queda último se despedirá de la competencia.

El xeneize disputa la etapa de grupos de la Copa Libertadores tras dos años. En 2024 jugó la Copa Sudamericana y en 2025 fue eliminado por Alianza Lima de Perú en una de las fases preliminares del máximo certamen continental. El sorteo lo ubicó en una zona con rivales de jerarquía en sus respectivos países, pero sigue siendo el máximo favorito a quedarse con el primer puesto y también está entre los candidatos al título. De hecho, es, de los equipos participantes, el más ganador, con seis trofeos y anhela como nadie el séptimo para alcanzar a Independiente en la tabla de campeones.