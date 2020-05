Gonzalo Higuaín se quedará en Juventus. "Tiene un año y medio más de contrato. Lo va a respetar", dijo su padre, Jorge. Fuente: Archivo - Crédito: AFP

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 6 de mayo de 2020 • 13:14

"No es el momento". Con gesto serio y adusto, el representante y padre de Gonzalo Higuaín dio por tierra con las versiones que indicaban que su hijo volvería a River Plate en el próximo mercado de pases.

"Tiene un año y medio más de contrato. Lo va a respetar", señaló el Pipa, contundente, en una entrevista brindada al canal TNT Sports. Además, arremetió contra quienes dejan correr esos rumores: "No está bien hablar de eso porque es una ilusión que se genera que no es correcta. No va a ocurrir" .

Para reforzar aún más su posición, Higuaín explicó que el contexto del fútbol europeo y de los países "es otro", independientemente de la situación vivida por el coronavirus . "Sacando cuando se solucione este tema y vuelva todo a la normalidad, el mercado argentino igual está muy lejos del europeo como para poder ilusionarse con la vuelta del futbolista".

En otro tramo, Jorge, exdefensor de Boca, River y Stade Brestois 29, entre otros equipos, se refirió a los memes sobre su hijo por los goles errados con la selección Argentina en momentos clave. "Te tenés que adaptar. Hoy es la nueva moda de gente que vos no conocés. También hay otros jugadores que son muy criticados y vos ves los comentarios y decís: '¿se puede ser tan estúpido?' Es mejor que alguien te putee por la calle. Acá no sabés quiénes son . Son tan cobardes los que te atacan por las redes que no te puede generar otra cosa que reírte".

Tras fallar situaciones de peligro en las últimas tres finales que jugó el combinado albiceleste, Gonzalo Higuaín fue el blanco principal de las críticas por sendas derrotas. Estas "burlas" fueron luego menguadas, y la relación con la hinchada fue sensiblemente distinta a partir de Rusia 2018, donde el Pipita fue incluso ovacionado, en una suerte de redención con los hinchas.

Higuaín, de 32 años, surgió de las inferiores de River Plate . Con sólo 20 años partió a España. Desde entonces, se desempeña en el fútbol europeo con gran éxito. Fue finalista del mundo a nivel selecciones en el mundial de Brasil, y subcampeón de América en dos ocasiones distintas.

Actualmente, juega en Juventus , a donde fue traspasado desde el Napoli en 2016 por 90 millones de euros. Se retiró de la selección Argentina tras el Mundial de Rusia 2018.