Agenda de TV del domingo: fútbol europeo, la final del deporte nacional, Leones, Leonas y básquetbol

La actividad deportiva en el cierre del fin de semana, disponible a través de las pantallas

Emiliano Martínez, que no jugó por Europa League en la semana, suele ser titular por Premier League; Aston Villa visitará a West Ham United.
Emiliano Martínez, que no jugó por Europa League en la semana, suele ser titular por Premier League; Aston Villa visitará a West Ham United.

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del domingo 14 de diciembre de 2025.

FÚTBOL

Premier League

  • 11 Nottingham Forest vs. Tottenham Hotspur. ESPN
  • 11 Crystal Palace vs. Manchester City. Disney+
  • 11 Sunderland vs. Newcastle. Disney+
  • 11 West Ham United vs. Aston Villa. Disney+
  • 13.30 Brentford vs. Leeds. ESPN

Liga de España

  • 10 Sevilla vs. Real Oviedo. ESPN 2
  • 12 Celta vs. Atlhetic Bilbao. ESPN 2
  • 17 Alavés vs. Real Madrid. ESPN

Copa de Brasil

  • 18 Corinthians vs. Cruzeiro. Partido de vuelta de una semifinal. DSports (1610)
  • 20.30 Fluminense vs. Vasco da Gama. Cruce de vuelta de una semifinal. DSports (1610)

Serie A

  • 8.30 Milan vs. Sassuolo. ESPN
  • 11 Udinese vs. Napoli. ESPN 4

Bundesliga

  • 13.30 Bayern München vs. Mainz 05. ESPN 3

Eredivisise

  • 10.30 Ajax vs. Feyenoord. ESPN 3

PATO

Campeonato Abierto Argentino

  • 16 El Siasgo vs. San Patricio, la final. Fox Sports 2
El Siasgo es el campeón defensor del Abierto Argentino de Pato; este domingo volverá a definir contra San Patricio el máximo torneo del deporte nacional.
El Siasgo es el campeón defensor del Abierto Argentino de Pato; este domingo volverá a definir contra San Patricio el máximo torneo del deporte nacional.

HOCKEY

Pro League

  • 19 Los Leones vs. Pakistán. Disney+
  • 21.30 Las Leonas vs. Países Bajos. Disney+
Argentina vs. Países Bajos es un clásico del hockey sobre césped femenino, que tendrá otro capítulo, por la Pro League.
Argentina vs. Países Bajos es un clásico del hockey sobre césped femenino, que tendrá otro capítulo, por la Pro League.

BÁSQUETBOL

Liga ACB

  • 15 Manresa vs. Barcelona. Fox Sports

Champions League Américas

  • 21.10 Flamengo vs. Obras Sanitarias. DSports 2 (1612)
