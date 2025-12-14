Agenda de TV del domingo: fútbol europeo, la final del deporte nacional, Leones, Leonas y básquetbol
La actividad deportiva en el cierre del fin de semana, disponible a través de las pantallas
- 2 minutos de lectura'
LA NACION
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del domingo 14 de diciembre de 2025.
FÚTBOL
Premier League
- 11 Nottingham Forest vs. Tottenham Hotspur. ESPN
- 11 Crystal Palace vs. Manchester City. Disney+
- 11 Sunderland vs. Newcastle. Disney+
- 11 West Ham United vs. Aston Villa. Disney+
- 13.30 Brentford vs. Leeds. ESPN
Liga de España
- 10 Sevilla vs. Real Oviedo. ESPN 2
- 12 Celta vs. Atlhetic Bilbao. ESPN 2
- 17 Alavés vs. Real Madrid. ESPN
Copa de Brasil
- 18 Corinthians vs. Cruzeiro. Partido de vuelta de una semifinal. DSports (1610)
- 20.30 Fluminense vs. Vasco da Gama. Cruce de vuelta de una semifinal. DSports (1610)
Serie A
- 8.30 Milan vs. Sassuolo. ESPN
- 11 Udinese vs. Napoli. ESPN 4
Bundesliga
- 13.30 Bayern München vs. Mainz 05. ESPN 3
Eredivisise
- 10.30 Ajax vs. Feyenoord. ESPN 3
PATO
Campeonato Abierto Argentino
- 16 El Siasgo vs. San Patricio, la final. Fox Sports 2
HOCKEY
Pro League
- 19 Los Leones vs. Pakistán. Disney+
- 21.30 Las Leonas vs. Países Bajos. Disney+
BÁSQUETBOL
Liga ACB
- 15 Manresa vs. Barcelona. Fox Sports
Champions League Américas
- 21.10 Flamengo vs. Obras Sanitarias. DSports 2 (1612)
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Ir a Canchallena
Otras noticias de TV Deportiva
Dos opciones. En qué canal pasan Argentina vs. Bélgica por el Mundial Sub 17 2025 hoy
Debut. Argentina vs. Bélgica, por el Mundial Sub 17 2025: día, horario, TV y cómo ver online
TV y streaming del sábado. Independiente, Messi, la final Newman vs. SIC, Masters 1000 de París y el inicio del Abierto de Palermo
Más leídas de Fútbol
- 1
Cuándo juega Racing vs. Estudiantes, por el Torneo Clausura 2025: día, hora y TV
- 2
Agenda de TV del sábado: la final Racing - Estudiantes, ligas europeas, GP Carlos Pellegrini, Leones y Leonas
- 3
En qué canal pasan Flamengo vs. Pyramids por la Copa Intercontinental 2025 hoy
- 4
Lionel Messi: la estatua gigante con que honrarán al 10 en Calcuta en el inicio de su gira por India