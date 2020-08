Nicolo Zaniolo pierde ante la marca de Diego Carlos; en la misma jornada, Roma fue eliminada de la Europa League y cambió de dueños Crédito: DPA

La derrota y eliminación de la Europa League dejó sin motivos deportivos para descorchar una botella de champagne y celebrar al multimillonario Dan Friedkin, que adquirió el 86,6% de las acciones de la Roma en 591 millones de euros. El manejo del equipo de la capital de Italia continuará en poder de empresarios estadounidenses, ya que el texano tomará el control que tenía, desde 2011, James Pallotta, personaje impopular entre los tifosi.

El nuevo dueño intentará reanimar a un plantel que terminó en el quinto puesto de la Serie A, sin plaza para la próxima Champions League. "Estamos felices de haber dado los pasos necesarios para convertirnos en parte de esta ciudad y este club icónico. No vemos la hora de cerrar la adquisición y sumergirnos en la familia AS Roma", anunció el presidente y CEO del Friedkin Group.

La visita a Sevilla resultó un fiasco para la Roma, que con la caída 2-0 estrelló su última oportunidad de reordenar una campaña mediocre en la Serie A, a 13 puntos del campeón Juventus y a ocho del rival eterno, Lazio, que se apoderó del último cupo para la próxima Champions League. La diferencia de ritmo provocó el quiebre a los 22 minutos, con el gol de Sergio Reguilón; el arquero Pau López y el zaguero brasileño Ibañez le dieron alguna esperanza con su multiplicación para controlar a los andaluces, a los que le anularon un gol por decisión del VAR y reventaron en un par de ocasiones el travesaño. La estocada final la impuso en el descuento Youssef En-Nesyri. Los argentinos Federico Fazio y Diego Perotti estuvieron entre los suplentes, sin acción.

En los años de la gestión de James Pallotta, Roma fue tres veces subcampeón de la Serie A, subcampeón de la Copa Italia en 2012/13 y semifinalista de la Champions League 2017/18 Fuente: Reuters

La operación de venta estuvo en stand-by debido a la pandemia mundial de Covid-19 -las conversaciones preliminares se dieron en diciembre de 2019- y deberá tener su sello definitivo antes de fin de agosto. "Me complace en confirmar que llegamos a un acuerdo con el Friedkin Group para la venta de la AS Roma", comunicó Pallotta, líder de un conglomerado de empresarios de Boston que tomó las riendas del club hace nueve años. Sin títulos -tres veces subcampeón del calcio y semifinalista de la Champions League en 2017/18- la inexistente relación con el público esmeriló la tarea. La falta de apoyo para construir un nuevo estadio aumentó el deseo de desprenderse de la sociedad, aunque la falta de popularidad de Pallotta se dio también porque no asistía a los partidos y los hinchas no le perdonaron la mala gestión en la salida de figuras emblemáticas como Francesco Totti y Daniele De Rossi, de fugaz paso por Boca.

Dan Friedkin, presidente y CEO de Friedkin Group, nuevo accionista mayoritario de AS Roma; el patrimonio del empresario texano es de 4100 millones de dólares, según Forbes Fuente: AP

"Durante el último mes, Dan [Friedkin] mostró compromiso absoluto para completar el acuerdo y conducir al club en un rumbo positivo. Estoy seguro que serán excelentes propietarios para la Roma", los presentó el dueño saliente. Para los nuevos conductores se trata de la primera participación en una sociedad deportiva de jerarquía. Los Friedkin cuentan entre sus empresas a Gulf States Toyota, un distribuidor de franquicias que vende autos de la marca japonesa en varios estados del sur de los EE.UU., hostelerías, compañías de entretenimiento en California... El patrimonio se estima en 4100 millones de dólares, según Forbes.