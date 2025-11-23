Mateo Pellegrino marcó un doblete para Parma y completó un fin de semana perfecto para la familia

Hay fines de semana que quedan fijados en la memoria familiar para siempre. Para los Pellegrino, padre e hijo, este fue uno de ellos. Apenas horas después de que Mauricio levantara su primer título como director técnico al frente de Lanús en la Copa Sudamericana, Mateo, desde Italia, redondeó una actuación que empieza a definir su temporada: doblete para que Parma venciera 2-1 a Hellas Verona, cortara una racha adversa de siete partidos y escapara de la zona roja de la Serie A.

Es una imagen perfecta. Mauricio, en Asunción, celebrando una consagración continental que tiene sabor a reivindicación personal. Y Mateo, en el Stadio Marcantonio Bentegodi, atacando, presionando y marcando como si los destellos de la coronación granate le hubiera llegado hasta Italia. Un domingo inolvidable y perfecto para ambos.

Pellegrino celebra su segndo gol a Parma y se lo dedicó a su padre, campeón de la Sudanericana con Lanús Paola Garbuio� - LaPresse�

Parma necesitaba ganar. Casi con urgencia. Después de siete jornadas sin conocer la victoria en el certamen local, las alarmas habían empezado a sonar. Pero el equipo reaccionó, y lo hizo donde más cuesta: como visitante. Y gracias a que Mateo Pellegrino jugó uno de esos partidos que quedan en el recuerdo personal.

Titular desde el arranque, el delantero argentino abrió el marcador a los 18 minutos, con un gol a pura intuición. Tras un rebote en el área, buscó la pelota como un nueve clásico y la empujó de cabeza. Ese gol, que más que adelantar a Parma, alivió presiones.

Verona llegó al 1-1 en el segundo tiempo, y el partido parecía encaminarse hacia un empate que no le servía a nadie. Hasta que apareció otra vez Pellegrino. Por mérito propio (su sentido de ubicación), pero también por leer mejor que el resto un error increíble de la defensa rival.

El festejo de Pellegrino tras el 1 a 0 de Parma a Verona Paola Garbuio� - LaPresse�

A los 65’, un jugador del Hellas intentó un pase de cabeza hacia su propio campo desde la mitad de la cancha. Lo hizo con tanta potencia que superó a todos los defensores y dejó a Pellegrino en posición ideal. Un regalo que el exPlatense recibió con gusto.

El argentino, que volvía de la jugada anterior, quedó mano a mano. Controló, levantó la cabeza y definió con una sutileza perfecta por encima del arquero. Esa acción silenció el estadio y le dio a Parma un triunfo imprescindible.

Con esa victoria, el equipo llegó a 11 puntos, trepó al puesto 15 y salió de la zona roja.

El delantero de 24 años ya suma cuatro goles en 12 partidos por la Serie A. Y otros dos por la Copa Italia. El doblete ante Verona no es solo una anécdota familiar, sino una confirmación de que el chico está adaptado al calcio.

En un Parma que necesita eficacia y personalidad, Pellegrino empieza a consolidarse. No tiene problemas en retroceder, en asociarse, en pelear cuerpo a cuerpo. Pero donde se ve su mejor versión es adentro del área, donde su intuición y su lectura de jugadas le permiten destacarse y convertir con frecuencia.

Los goles de Pellegrino

Gol de Soulé

El domingo italiano tuvo otro protagonista argentino: Matías Soulé. La joven figura de la Roma volvió a mostrar por qué es uno de los jugadores del momento en la Serie A.

Con un zurdazo contra el palo desde el borde del área, abrió el triunfo de Roma por 3-1 sobre Cremonese. Un triunfo que mantiene al equipo de Gian Piero Gasperini como líder del campeonato, al menos hasta que juegue Inter en el clásico lombardo.

Soulé no estuvo en las últimas convocatorias de la Selección Argentina, pero su presente lo vuelve a poner en consideración. Su crecimiento es sostenido: desequilibrio, confianza, gol y protagonismo en un equipo grande. Una combinación que lo acerca cada vez más a su oportunidad.