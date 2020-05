Oscar Ustari: "Me amenazaron de muerte por gritarle un gol a Independiente"

Osacar Ustari, sobre su grito de gol contra Independiente jugando para Boca: "Me equivoqué, como cualquier ser humano". Crédito: captura

10 de mayo de 2020 • 13:30

El arquero Oscar Ustari se refirió al calvario que vivió en 2012 luego de gritar un gol de Boca contra Independiente , club en el que se formó y debutó en primera división. Reveló que los hinchas rojos en ese momento lo amenazaron de muerte y que hoy todavía le cuesta ir al Libertadores de América.

En una entrevista con el programa Cultura de Gol , de Radio Show, el guardameta nacido en América, Provincia de Buenos Aires, expresó que gritarle el gol a Independiente , cuando jugaba para Boca, fue el "gran arrepentimiento" de su carrera profesional , y el " dolor más grande que me dio el fútbol".

El arquero detalló los acontecimientos previos a ese festejo: "Yo venía de un momento difícil. Me había vuelto de España, venía de recuperarme de una rotura de ligamentos cruzados. Mi papá estaba enfermo y yo quería volver. Así que hice lo imposible para volver a Independiente , que incluso estaba buscando arquero. Pero no es que habían perdido mi número, lo habían bloqueado. Busqué por todos lados, pero no se dio "..

Luego Ustari continuó su relato: "Justo la semana antes del partido, yo jugando para Boca, me llamó el presidente de Independiente [N de la R: Javier Cantero] para preguntarme algo que había estado hablando con una persona que teníamos en común: si era cierto que yo solamente hubiera ido al club por el alquiler de una casa, para poder traerme las cosas de Madrid. Le dije que sí, que no lo pensaba cobrar a Independiente, pensaba volver sí o sí al club. "Bueno, ahora en diciembre...", me dijo, y le respondí. "No, yo ya firmé contrato por un año, que seguramente lo cumpliré y luego mi idea es volver a Europa. Quédese tranquilo que usted por no llevar a Ustari a Independiente no va a ser el peor presidente, ni a la inversa. Era solo un deseo que yo tenía". Se acumularon muchas cosas ".

El arquero, de 33 años, prosiguió: "En el partido íbamos 1 a 1 y cuando metimos el segundo gol me saludaron dos compañeros. Yo no lo festejé, pero cuando llegué al arco para tomar agua lo grité . Fue algo que me salió , de bronca, en el momento. Pero en Argentina eso es algo terrorífico, que no te lo perdonan . Tuve y tengo que lidiar con eso. Es algo difícil para mí porque me cuesta volver a la cancha . He ido un par de veces escondido. Me gustaría que fuera de otra forma. Sé que a algunos otros jugadores les pasó, como al Rolfi (Montenegro), pero él tuvo la posibilidad de volver y demostrar que se equivocó. Es simple".

Ojalá un día tenga la posibilidad de volver a Independiente y demostrar que me equivoqué, como cualquier ser humano Oscar Ustari

Aquel festejo de Ustari fue tomado por muchas hinchas de Independiente como un golpe al corazón, una traición . Y el arquero reveló cómo se lo hicieron sentir. "Por esto del gol me escribían. hasta me amenazaban de muerte . Tenía mensajes que eran terribles , yo no lo podía creer porque en el momento del partido yo dije que jamás les gritaría un gol a los hinchas de Independiente, que pasaba por otra situación. [.] A la gente le tengo el mismo cariño y respeto de siempre. Ojalá un día tenga la posibilidad de volver y demostrar que me equivoqué , como cualquier ser humano".

Hecho su descargo, le preguntaron a Ustari que daría por tener una chance de volver al equipo de Avellaneda. Hoy en el Pachuca de México, el arquero comentó: "Con el tiempo entendí que no es lo que puede dar uno. Cuando quedé libre en Atlas de México [N de la R: a finales de 2018] Independiente estaba buscando arquero y me volví a acercar, pero llevaron a un chico de la B Nacional. Esto no tiene nada que ver con nombres ni nada. Por eso no es lo que pueda dar uno, sino que a veces se tienen que juntar los polos para que las situaciones se den. Por ahí se da (la posibilidad de volver) cuando uno está bien en otro club, donde juega siempre, tiene contrato y si no vuelve dicen "No ves que al final no quería volver". Nunca se ponen en este lugar. El día que se tenga que dar se dará , y si no me quedaré con las ganas, es así de simple".