Edinson Cavani contó cuál fue la jugada del año que más lamentó y confirmó que sigue en Boca

El delantero uruguayo ratificó su continuidad en el Xeneize; “El 2026 será un gran año”, vaticinó

Cavani tuvo un 2025 discreto en Boca: apenas cinco goles en 24 partidos
Patrick Smith - FIFA - FIFA

Edinson Cavani eligió sin rodeos el momento que más lamentó de su 2025 en Boca: el gol errado ante Alianza Lima, en La Bombonera, la noche que selló la eliminación temprana del Xeneize de la Copa Libertadores y dejó una marca profunda en el ánimo del plantel y de su gente.

“El gol que no pude hacer para entrar a la Copa… ese gol me acuerdo. Lo analicé mil veces. Nos hubiera dado la chance de pasar”, confesó Cavani en diálogo con DSports Verano, en una charla íntima con Sergio Goycochea y Sol Rivas. No fue una frase al pasar. Fue la síntesis de una temporada atravesada por lesiones, intermitencias y una exigencia constante que, a los 38 años, se vuelve aún más pesada.

La jugada se volvió viral y símbolo de un año torcido. Cavani explicó con precisión qué ocurrió en esa acción que quedó congelada en la memoria colectiva del hincha de Boca. “Me toca picar primero al primer palo, jugármela con el defensor, chocar y caer con él, girar y levantarme rápido. Eso muchas veces, cansado, con poco oxígeno, el caer, levantarte y girar para buscar posición y patear, te mareás. Y le tiré la patada por instinto, por inercia de que estoy al lado del arco”, relató, sin excusas ni dramatismo.

El impacto fue enorme. Boca quedó eliminado en la segunda fase preliminar de la Libertadores, en un dato histórico doloroso: fue la primera vez en 59 años que Alianza Lima dejó afuera a un equipo argentino en el certamen. Para Cavani, referente y capitán emocional del grupo, el golpe fue doble.

“Ya está. Lo dejás atrás, porque pasa. El fútbol sigue y el domingo que viene tenés que estar”, agregó, con esa mezcla de autocrítica y temple que lo caracterizó a lo largo de su carrera. Sin embargo, el año no dio tregua.

Durante 2025, Cavani disputó 24 partidos oficiales sobre un total de 44 que jugó Boca. Las lesiones musculares, reiteradas y traicioneras, condicionaron su continuidad y su rendimiento. En total convirtió apenas cinco goles y dio dos asistencias. Números lejos de lo esperado, pero que no alcanzan a explicar del todo su influencia dentro del vestuario.

El propio Cavani reflexionó sobre el peso de las críticas y el rol de las redes sociales. “Hoy en día van constantemente actualizando novedades. Y hoy uno sabe, ya estamos grandes y percibís las cosas, cuándo salen bien y cuándo salen mal. No soy de mirar las redes sociales para avalar mi trabajo o darme cuenta de las cosas. Soy consciente, viví para el fútbol desde que empecé mi carrera, soy muy observador, pienso y me analizo mucho. Uno sabe y en algún momento te van a castigar, y en otros no. Es parte del show. Si el fútbol antes era un show, hoy muchísimo más. Muchas veces se opina desmedidamente, sin pensar que somos seres humanos. Trato de que las redes no me mareen. Si hay comentarios positivos sos un fenómeno; si no, parece que no servís. Yo las uso para estar cerca de la gente”, explicó, marcando una frontera clara entre la exposición pública y su vida emocional.

Ante Tigre, Cavani volvió en la Bombonera
@Facamorales

Aun en un año complejo, hubo momentos que sostuvieron su vínculo con la gente de Boca, como el gol ante Tigre que cortó una sequía suya de más de cinco meses en La Bombonera. Chispazos de jerarquía en medio de un camino irregular.

Lejos de hablar del retiro, Cavani eligió mirar hacia adelante. Desde Punta del Este, en el streaming de DIRECTV, dejó un mensaje claro para los hinchas: “El 2026 va a ser un gran año y le vamos a meter con todo”. También habló de su rol como referente en un plantel joven, de la “vieja escuela” que lo formó y de la necesidad de adaptarse sin resignar la esencia: “Quieras o no te ibas haciendo en base a estar y formar parte de grupos con experiencia, con gente que era más rústica para pasarte información, un consejo o un mensaje. Los tiempos han cambiado y uno trata de ir adaptándose. Entonces es más difícil para mí estar con un joven en la misma sintonía, cuando por ahí tenés una gran diferencia de edad y una formación más antigua”.

Los ideales hay que mantenerlos. La esencia también”, dijo Cavani. Una frase que funciona como declaración de principios y, acaso, como promesa.

