Mercado de pases del fútbol argentino: los rumores y refuerzos confirmados del comienzo de 2026

A menos de tres semanas del inicio del Torneo Apertura 2026, los equipos de la Liga Profesional intensifican sus movimientos en el mercado de pases. En ese contexto, algunas operaciones ya consumadas, otras en etapas avanzadas de negociación y varios intereses cruzados entre clubes del país y del exterior configuran un mapa dinámico. Entre los protagonistas sobresalen Valentín Carboni, a punto de convertirse en refuerzo estelar de Racing, que también quiere a Matko Miljevic; Matías Viña, muy cerca de River; y la situación de Marino Hinestroza, cuya llegada a Boca depende de un último acuerdo entre clubes. En paralelo, Felipe Loyola encamina su salida de Independiente hacia el fútbol brasileño, mientras se confirman las primeras altas en varios planteles.

La fecha de inscripción abre oficialmente el 14 de enero, pero los principales equipos ya se movieron con anticipación. River sumó a Aníbal Moreno y Fausto Vera, dos nombres de jerarquía en la mitad de cancha, y ahora negocia la llegada de Matías Viña. El lateral izquierdo uruguayo de 28 años, actualmente en Flamengo, campeón de la última Copa Libertadores, recibió un llamado directo de Marcelo Gallardo que fue determinante para acelerar la operación. El acuerdo sería a préstamo por un año con opción de compra, y en Núñez confían en que se resolverá en los próximos días.

Por su parte, Boca trabaja en silencio y, por ahora, sin muchos nombres dando vuelta como acostumbra, pero avanza en la contratación del colombiano Marino Hinestroza. El volante ofensivo de 23 años tiene todo acordado con el club, aunque restan detalles contractuales con Atlético Nacional. El principal obstáculo pasa por el porcentaje de una futura venta que reclama el club de Medellín, pero desde Brandsen 805 buscarán compensar esa exigencia con la deuda que Nacional mantiene por el pase de Jorman Campuzano. De concretarse, Hinestroza se convertiría en la primera cara nueva del ciclo que continuará Claudio Úbeda.

Marino Hinestroza viene de ser campeón de la Superliga y Copa de Colombia con Atlético Nacional @maarii_angulo

Mientras esperan cerrar su primer refuerzo, vuelve a meterse en el radar del mundo Boca Lucas Torreira, que nuevamente expresó su deseo de jugar en el club. “Es el deseo más grande que tengo como jugador de fútbol, y no hay un día en que no piense en ese momento, es la realidad. Yo me muero por jugar en Boca. Me estoy preparando para eso que no es fácil ese mundo. Hace muy poco tiempo hablé con él (Riquelme), tuvimos una charla muy linda, muy importante", expresó en diálogo con Fix Radio.

Uno de los movimientos más destacados hasta el momento, lo protagoniza Racing, que está cerca de cerrar la llegada de Valentín Carboni. El delantero o mediocampista ofensivo de Inter de Italia, cedido recientemente al Genoa, busca minutos de cara al Mundial 2026. A sus 20 años, ya fue citado por Lionel Scaloni y considera que una etapa en el fútbol argentino podría consolidarlo como alternativa seria para integrar la lista definitiva. Las gestiones están avanzadas, con Diego Milito como nexo clave por su relación con el club italiano, especialmente con Javier Zanetti, visepresidente de los Nerazzurri. El pase sería a préstamo por seis meses, aun sin precisiones sobre una opción de compra.

Además, la Academia también aseguró el regreso de Baltasar Rodríguez, tras su préstamo en Inter Miami, donde fue campeón junto a Lionel Messi, mientras mantiene interés concreto por Matko Miljevic, de Huracán. “Me gustó la charla que tuve con Gustavo Costas. Sería lindo poder jugar en Racing”, declaró recientemente en ESPN, respecto al interés desde Avellaneda.

Carboni viene de sumar pocos minutos en Genoa Rodrigo Néspolo

Mientras tanto, una de las transferencias más resonantes al exterior también involucra a un jugador del ámbito local. Santos de Brasil presentó una oferta formal por Felipe Loyola, mediocampista chileno de Independiente, que se destaca desde mediados de 2024 con 62 partidos, 11 goles y siete asistencias. La cifra ronda los 6 millones de dólares por el 80% del pase para sumarse al equipo de Neymar, que disputará la Copa Sudamericana. La dirigencia del club de Avellaneda evalúa los términos finales del acuerdo, que podría concretarse en los próximos días, con impacto directo en lo deportivo y en la economía del club.

Cabe destacar que el conjunto de Avellaneda posee solo un 50% del volante, que le compró a Huachipato en 1.500.000 dólares. Por eso, se repartirán los ingresos de la operación y le quedarían alrededor de 3 millones limpios a cada institución. De concretarse la venta, deberá definir si reinvierte parte de ese ingreso en reforzar un plantel que aún no presenta caras nuevas, más allá de las vueltas de jugadores a préstamos.

Felipe Loyola compartiría plantel con Neymar Jr. y con Gabriel Barbosa, alias Gabigol, recientemente incorporado Fotobaires

Entre las operaciones ya concretadas, la de Gabriel Arias a Newell’s se impone por peso específico. El arquero de 38 años ex Racing, se va tras ser reemplazado por el nivel de Facundo Cambeses, al club rosarino con nuevo cuerpo técnico —la dupla técnica Orsi-Gómez— y apuesta a consolidar un proyecto competitivo en 2026.

Firma de contrato y a entrenar 🖋️🔛



Gabriel Arias selló su vínculo con Newell’s por una temporada y ya está entrenando a las órdenes de la dupla en la vuelta a las prácticas.https://t.co/99O69znyA9 pic.twitter.com/CAtQhcg79l — Newell’s Old Boys (@Newells) January 2, 2026

Otros refuerzos ya cerrados incluyen la contratación como agente libre de Tomás Guidara, lateral derecho de 29 años de último paso por Huracán, por parte de Lanús, el último campeón de la Copa Sudamericana, que disputará la Libertadores este año. Uno ya confirmado hace tiempo y con presentación fue la vuelta de Ignacio Fernández a Gimnasia. También Barracas Central sorprendió con el fichaje del puertorriqueño Wilfredo Rivera.

En cuanto a los jugadores con futuro incierto, Santiago Ascacíbar figura entre las incógnitas del verano y uno de los jugadores destacados para seguir en las “novelas del mercado de pases”. Luego de cerrar el año como bicampeón con Estudiantes, como capitán, el mediocampista analiza propuestas tanto del exterior como del fútbol argentino. Boca lo tiene en carpeta, aunque ninguna negociación avanzó por ahora.

✍️ Tomás Guidara firmó contrato con el Club Atlético Lanús, hasta diciembre de 2028. ¡Bienvenido al Granate, Tomi! 🇱🇻



🔗 Mas información: https://t.co/MkYkkbN7xU pic.twitter.com/tmLGER9gy4 — Club Lanús (@clublanus) January 2, 2026

River, además de Viña, sigue de cerca a Jhohan Romaña, de San Lorenzo, y a Santino Andino, de Godoy Cruz. También monitorea el mercado internacional ante posibles salidas de figuras como Paulo Díaz o Facundo Colidio.

Con casi tres meses por delante, el mercado promete nuevos capítulos. Pero ya asoman algunas figuras que podrían marcar el rumbo del torneo que empieza el 25 de enero.