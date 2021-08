Otra era: Marcelo Gallardo no puede ni disfrutar de las victorias de River y crece su fastidio

La victoria frente a Aldosivi era necesaria para River. Mientras atraviesa una clara irregularidad, el plantel precisaba recuperar confianza, levantar niveles individuales y colectivos y ganar terreno en el Torneo 2021 de la Liga Profesional, el único objetivo que le queda en el semestre. Pero para el técnico Marcelo Gallardo no hubo tiempo de relajación ni de disfrute, aunque resulte una paradoja. Una vez finalizado el partido del jueves pasado en el Monumental, su cabeza ya comenzó a trabajar en lo que viene: el lunes enfrentará a Sarmiento en Junín y el domingo recibirá a Independiente en Núñez. Y el panorama es difícil: tendrá cinco bajas por las Eliminatorias Sudamericanas y una larga lista de lesionados que lo exige un rearmado del rompecabezas.

La elección de suspender la conferencia de prensa que estaba pautada tras el triunfo por 2-0 frente al Tiburón fue un claro síntoma que no tiene un trasfondo más que el que está a la vista. Desde el club se informó que fue una decisión personal tomada por el DT en el post partido, pero, al analizar el contexto, es más que probable que haya querido evitar tener que dar su opinión acerca de la sangría que sufrirá su equipo en los próximos días para no exponer un contrapunto o una crítica hacia la dirigencia. Porque, más allá de que se conocía que la Liga no frenaba en las fechas FIFA, lo extraño es que River tenga que jugar jueves y lunes en lugar de miércoles y domingo: los días de las jornadas locales, que pasan a ser “inapelables” por reglamento cuando se establecen, se dieron a conocer el 10 de agosto, cuando ya se conocían las fechas de las Eliminatorias.

Enzo Pérez abrazó a Gallardo tras su gol, el segundo del 2-0 a Aldosivi, un desahogo para el DT LA NACION/Mauro Alfieri

Así, el contexto pudo haber sido otro, al menos para el partido con Sarmiento. Y es una realidad. Por ejemplo, Racing podrá tener a Gabriel Arias y Eugenio Mena para el clásico del domingo por la noche ante Boca, ya que los jugadores chilenos se sumarán el lunes a la concentración. Pero, por las exigencias de las selecciones, el Millonario perderá a los paraguayos David Martínez y Robert Rojas y al chileno Paulo Díaz –sus únicos tres centrales disponibles–, más allá de Franco Armani y Julián Álvarez, quienes esta madrugada ya viajaban rumbo a Venezuela con el cuerpo técnico de la selección argentina.

En medio del problema, las imágenes de la charla en el estadio entre Gallardo y el manager Enzo Francescoli también generaron un cierto revuelo. Pero, por fuera de las especulaciones, está claro que el panorama para el Muñeco dista mucho de ser el mejor porque, además, sufre diversas complicaciones físicas: Fabrizio Angileri y Jonatan Maidana están desgarrados, Javier Pinola sigue su recuperación tras la fractura del cúbito derecho, Leonardo Ponzio continúa recuperándose de la miocarditis y Nicolás De La Cruz padece una fatiga muscular en el psoas izquierdo.

Marcelo Gallardo y Enzo Francescoli charlando en el Monumental luego de la victoria contra Aldosivi; los inconvenientes les ganan a las soluciones por estos días en River

Todos ellos todavía trabajan de forma diferenciada, pero ayer se abrieron algunas luces de esperanza. A pesar de haber sido reservado por Uruguay para las Eliminatorias, De La Cruz quedó afuera de la convocatoria final por su lesión y afrontará la recuperación con el cuerpo médico millonario. Difícilmente pueda jugar este lunes, pero en Núñez se sostiene la esperanza de poder recuperarlo para recibir a Independiente. Para ese compromiso, el volante uruguayo, una pieza clave, ya habrá alcanzado los 12 días de recuperación, mientras que tanto Angileri como Maidana tendrán 18 días, pero, al estar desgarrados, la expectativa no es tan alta.

En los entrenamientos de River faltarán varios futbolistas durante los próximos días. @riverplate

Por otro lado, entre otras buenas noticias del viernes, Jorge Carrascal recibió el alta médica tras una fatiga muscular en el recto izquierdo y ya está a disposición de Gallardo. Y, además, no se descarta que Ponzio pueda regresar a la convocatoria para viajar a Junín: ayer le hicieron evaluaciones físicas y hoy continuarán para saber cómo responde. El capitán de 39 años tiene desde el 9 de agosto el alta tras la miocarditis por el Covid-19 –se contagió el 17 de mayo–, pero realizó una readaptación física antes de volver a jugar. Así, podría volver a estar disponible tras más de tres meses.

Armar un equipo sin centrales

¿Qué equipo utilizará Gallardo frente a Sarmiento? Esa es la gran incógnita. Hay siete nombres que parecen tener su puesto fijo: Enrique Bologna en el arco; Alex Vigo y Milton Casco en los laterales; Enzo Pérez y Bruno Zuculini en el mediocampo; y Matías Suárez y Braian Romero en el ataque. Ahora bien, el dilema más crucial está en la zaga. Sin Rojas, Martínez y Díaz por la fecha FIFA, y sin Maidana y Pinola por sus lesiones, el DT no tiene centrales y deberá apelar a la Reserva.

La palomita de Enzo Pérez frente a Aldosivi, en el partido de mejor rendimiento de River en un largo tiempo. LA NACION/Mauro Alfieri

El primer nombre que aparece es el de Tomás Lecanda, primer marcador central del equipo que dirige Juan José Borrelli. El defensor, de 19 años, fue al banco en la Bombonera en el superclásico con Boca de la Copa de la Liga en medio del brote masivo de Covid-19 en mayo y luego debutó en primera contra Independiente Santa Fe y Fluminense en el Monumental en la Copa Libertadores. Entre junio y julio realizó su primera pretemporada con el plantel y ahora podría jugar su primer partido por torneos locales con River.

Para el segundo apellido hay tres opciones. La primera es utilizar a Zuculini como marcador central. La segunda es apostar por Felipe Peña, quien ya jugó en primera y es el número cinco de la Reserva, pero supo ser central. Y la tercera es apelar a la cantera para hacer debutar a otro juvenil. Entre las posibilidades aparecen los dos defensores que alternan la titularidad en Reserva para acompañar a Lecanda: Román Suárez (diestro, 20 años) y Lucas Monzón (zurdo, 18 años). En la última semana, Gallardo hizo entrenar con la primera al central Suárez, junto con el lateral izquierdo Felipe Salomoni (18 años). Ambos podrían ser considerados por el DT.

Para el resto del equipo, quedan seis variantes que lucharán por dos o tres puestos del mediocampo: Jorge Carrascal, José Paradela, Enzo Fernández, Agustín Palavecino, Santiago Simón y Tomás Galván buscan su lugar. Así, Gallardo mastica la bronca por tener que atravesar dos partidos cruciales sin sus mejores apellidos y, mientras el calendario le sigue jugando malas pasadas, apuesta a volver a sacar adelante con su ingenio una situación llena de dificultades. En una recta de año que ya no tiene la Libertadores para disputar y también el final de su contrato.