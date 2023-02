Pablo Aimar contó por qué se emocionó tanto con el gol de Lionel Messi a México durante el Mundial Qatar 2022

escuchar

Sabado 26 de noviembre de 2022. La Argentina la pasa mal en el Mundial Qatar. La inesperada derrota por 2 a 1 ante Arabia Saudita en el debut obliga al equipo dirigido por Lionel Scaloni a ganarle sí o sí a México para seguir con chances de avanzar a los octavos de final. Una derrota contra el Tri decretará el adiós anticipado.

Van 19 minutos del segundo tiempo. El partido está 0 a 0 y los fantasmas sobrevuelan el estadio Lusail. Entonces, Ángel Di María ve el espacio, minúsculo, y desde la derecha le cede la pelota a Lionel Messi.

El crack rosarino frota la lámpara y en la fracción de segundo que le da la defensa mexicana, saca el latigazo con su botín zurdo, casi desde la medialuna del área.

La estirada de Ochoa no logra desviar el balón, que entra pegadito a su palo izquierdo. Es gol. Es el 1 a 0. Es el alivio. Es la ilusión. Es el desahogo. Messi sale disparado a gritarlo con los hinchas y con sus compañeros. Es, quizás, el gol que más celebra el ídolo.

Mientras México saca del medio, la transmisión oficial enfoca el banco de suplentes de Argentina. Allí se lo ve a Scaloni analizando qué modificación realizar, ahora que el equipo está en ventaja. A su izquierda está Pablo Aimar, que no la pasa nada bien. Parece estar hiperventilando, como si le faltara el aire.

Su emoción contagia a todos a través de la pantalla. Cientos, miles, millones de fanáticos sufren tanto o más que Aimar. La angustia de sentirse afuera del Mundial en la etapa de grupos es masiva, pero también forma parte del pasado.

Un puñado de minutos más tarde, Enzo Fernández recibe una pelota de un lateral, se hamaca en el vértice del área y cuelga su derechazo con rosca del ángulo más lejano de Ochoa, que otra vuela solo para la foto. El 2 a 0 es un hecho, y la clasificación a octavos es más tangible.

A casi tres meses de ese momento, Pablo Aimar contó este lunes qué fue lo que sintió entonces, y por qué sufrió tanto.

En una conferencia de prensa brindada antes de un amistoso del seleccionado argentino Sub 15 que él conduce y Estudiantes de Río Cuarto, el entrenador explicó: “Son cosas que le pasan a alguien al que le gusta mucho el fútbol. Empezamos mal (en el Mundial). Y lo que vino después fue un desahogo. Hay situaciones personales atrás, pero fue el desahogo de una semana de tensión en la que no habíamos dormido, de ver que las cosas no se habían torcido del todo y las podíamos encaminar de nuevo”.

Pablo Aimar contando en Río Cuarto sobre sus lágrimas en Qatar el día del partido con México. "Son cosas que le pasan a alguien al que le gusta mucho el fútbol. Empezamos mal. Y lo que vino después fue un desahogo", aseguró. pic.twitter.com/ycelF5MKXP — Agustín Caretó (@acareto_MundoD) February 20, 2023

La imagen de Aimar emocionado junto a Scaloni fue una de las postales más compartidas durante esos primeros días mundialistas en los que la ilusión de levantar la tercera copa aparecía todavía como algo lejano.

Además, se refirió a las razones de la coronación. “No hay secretos en el fútbol. Los que vivimos muchos años de esto, hemos incluso integrado grupos fantásticos que no ganaron nada. El resultado depende de un montón de cosas. En este caso se dio el hecho de tener un buen ambiente y luego ganar. Pero más allá del título la pasamos bien en el durante”, analizó.

Además, a Aimar le realizaron un homenaje y le regalaron una plaqueta en la previa del amistoso que el Sub 15 que dirige y que le ganó a Estudiantes de Río Cuarto por 5 a 0, con goles de Juan Villordo, Cristian Moll, Francisco Barido, Benjamín Fariña y Bautista Ojeda.

“Hacer este tipo de partidos en ciudades del interior les sirve a los clubes y también a los chicos para seguir preparándose. Probablemente la gente que los vio esta noche podrá recordar en unos años que ese joven profesional jugó en su pueblo. Por eso estar pintado en un mural de un lugar al que yo iba de chico me parece algo increíble”, expresó Aimar, de 43 años.

”Ojalá me toque seguir estando con los mayores y los más chiquitos, porque somos felices en ese lugar. Es un honor formar parte del equipo de Selecciones Nacionales. Nosotros siempre defendemos que si durante una competencia hay buen clima grupal, buena leche, siempre suma, pero así y todo eso no garantiza el título; lo que eso garantiza es el disfrute del proceso. El trabajo con chicos que quieren ser futbolistas profesionales, o de cualquier disciplina, supone una responsabilidad enorme”, concluyó el asistente de Scaloni.

