River: Leandro González Pirez, el defensor resistido por los hinchas que dice “siempre para adelante” y quiere dar pelea para ser titular

escuchar

“Son gajes del oficio, pero se juega igual así”. Para darle el triunfo a River por 1-0 frente a Tigre, Leandro González Pirez se fracturó una falange del meñique de la mano derecha. El defensor millonario conectó de palomita el centro de Nacho Fernández desde el córner que desvío Enzo Pérez en el primer palo y, en la caída en el área chica sintió el impacto una vez que la pelota infló la red. Por la importancia de su cabezazo goleador, poco le importó: se levantó, juntó sus manos para pedir disculpas por su pasado en el club de Victoria y se abrazó con sus compañeros para celebrar. Luego, en sus declaraciones tras el tercer éxito del equipo en cuatro partidos de la Liga, dejó en claro su filosofía: “Siempre para adelante”.

Luego de no sumar minutos en los tres primeros partidos del campeonato, y de solo ser titular en dos de los cinco amistosos de pretemporada, González Pirez tuvo su primera participación oficial en el ciclo de Martín Demichelis: entró por Jonatan Maidana, quien a los 37 años se ganó su lugar en la zaga ante las lesiones de Paulo Díaz, David Martínez y Emanuel Mammana. Pero, más allá de la necesidad de darle un descanso al histórico referente, el DT también apostó por el ex Inter de Miami por su velocidad y agresividad en los duelos para intentar contener a Mateo Retegui y Facundo Colidio , dos de los mejores atacantes del torneo. Y la decisión fue un éxito.

El gol de palomita de Leandro González Pirez a Tigre, que le dio el triunfo a River por 1-0 en Victoria Julián Alvarez Telám

River completó una victoria en la que dio un paso hacia adelante desde lo futbolístico con mayor seguridad defensiva en un primer tiempo de control y dominio y un segundo tiempo en el que logró el 1-0 por su insistencia, más allá de un trámite más parejo y una decisiva atajada de Franco Armani. En ese contexto, González Pirez se lució: de primer zaguero en el esquema inicial 4-1-4-1, pero cerrándose como último hombre en una línea de tres centrales cuando el equipo atacaba y Milton Casco jugaba como volante interno, se mostró firme, sólido y seguro. Contuvo al equipo, aportó claridad en la salida y a falta 11 minutos para el cierre, convirtió de cabeza el gol del triunfo.

De acuerdo a los números de Opta, el defensor de 30 años tuvo 27/30 (90%) en pases acertados, 5/8 en balones largos completados, 7/9 en duelos de pelota ganados, cuatro despejes, cuatro quites con posesión y dos disparos bloqueados. Además, sólo cometió una falta, le hicieron dos y nunca fue gambeteado, más allá de que fue amonestado por una dura infracción sobre Colidio. Así, después de tener actuaciones irregulares en la pretemporada y con la lupa del hincha encima tras errores individuales a lo largo de 2022 que lo expusieron, respondió con creces y le brindó garantías a un River que va a empezar a necesitar más respuestas del banco de suplentes ante el avance del calendario.

Lo mejor de River ante Tigre

“Cada vez que me toca jugar trato de aportar lo que puedo, mi granito de arena y lo que yo mejor sé hacer: darle firmeza al equipo. A veces sale bien, a veces sale mal. Esta vez por suerte salió de buena manera, completamos un buen partido y ganamos justamente más allá de que el partido fue parejo. Mantener el cero en el arco siempre es importante, ahora hay que seguir para adelante”, expresó el “Cabezón”, y luego habló de la lesión que no le va a impedir jugar ya que solo se le inmovilizará la zona por tres semanas: “Cuando caí me fracturé el dedo chiquito, no me lo podía acomodar y por eso tuvo que salir, pero pudimos llevarnos los tres puntos que era lo más importante. Se juega igual con el dedo así, ahora voy a ver qué hay que hacer para mejorarlo nomás”.

Después de elegir a Enzo Díaz como central izquierdo ante las ausencias de Martínez, Mammana y Díaz, el entrenador Demichelis explicó por qué optó por González Pirez para afrontar un duelo que en la previa se presentaba como el más difícil del arranque de la Liga: “Cuando las cosas salen, a los chicos les da más confianza. Me decidí por González Pirez porque tanto él como todos los que no vienen jugando se están entrenando muy bien. Jugamos contra dos de los mejores delanteros del fútbol argentino. Como Leandro es muy rápido y muy agresivo, como lo son Enzo Díaz y Robert Rojas también, decidí que jugara él. Lo hablé con Maidana, que viene haciendo un muy buen año, y prioricé que estuviera hoy Leandro. Así que Joni lo hará el miércoles”.

El festejo de González Pirez y el dolor por el dedo fracturado Julián Alvarez Telám

Luego, el director técnico agregó: “Logramos la solidez defensiva. Todos hicieron un buen partido en ese aspecto, Armani fue fundamental. Tengo que seguir destacando que jugamos ante uno de los mejores equipos del fútbol argentino en ofensiva. Eso eleva el nivel de lo que fue River hoy. Neutralizamos a un gran rival, que no convirtió en su cancha después de muchos partidos. Hicimos un muy buen primer tiempo. Sé que falta más volumen ofensivo, más llegada y creatividad. La historia de River exige mucho más, pero lo de hoy es importante para el grupo, sin ninguna duda”.

Ahora, River tendrá que enfocarse en el duelo del miércoles frente a Banfield en Córdoba por la semifinal del Trofeo de Campeones 2020. En caso de ganar, sacará boleto para jugar la cuarta final de su historia frente a Boca. Y aunque el propio Demichelis ya confirmó que Maidana volverá a la zaga, la actuación de González Pirez y el crecimiento de su nivel es una noticia más que positiva. De aquí en adelante, con la triple competencia que se le viene, River necesitará que su largo plantel brinde respuestas en todas las líneas.