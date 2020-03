Hasta que no se reanuden los partidos por el coronavirus no se facturará el servicio Crédito: Prensa Independiente

Con el fútbol frenado, los operadores de TV que transmiten la Copa Superliga tuvieron que poner en pausa la facturación de los partidos a sus clientes. La empresa Cablevisión fue la primera en informar hoy que los abonados del Pack Fútbol no pagarán por el servicio hasta tanto se reanuden los partidos suspendidos por la expansión del coronavirus y la cuarentena dispuesta por el Gobierno nacional que se extendió hasta el 13 de abril. Con el correr de la tarde del martes, las demás compañías fueron comunicando la misma novedad a sus abonados.

Según explicaron fuentes de la empresa a LA NACION , en abril los abonados recibirán en la factura el cargo por $665 , pero solo porque el pack se factura por mes adelantado y, al facturarse abril, no se había decidido la prórroga de la cuarentena y la consecuente suspensión momentánea de la Copa Superliga comunicada por su organizador, la Superliga Argentina de Fútbol.

"Dado que la suspensión del torneo continuará durante abril realizaremos a nuestros clientes la correspondiente nota de crédito , que se aplicará en la factura de mayo ", adelantaron. Asimismo, informaron que hasta tanto no se resuelva la reanudación de los partidos, suspenderán la facturación del Pack Fútbol a todos sus suscriptores.

Según pudo saber este diario, autoridades del Gobierno se reunieron ayer con ejecutivos de Fox/Disney y Turner, las cadenas que transmiten los partidos de la primera división desde la temporada 2017-18, con la creación de la Superliga Argentina.

Direct TV también adelantó que no se cobrará el pack hasta que no vuelva el fútbol al igual que Movistar TV que aún no definió cómo será el mecanismo para compensar lo que ya esté facturado.