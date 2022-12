Países Bajos, el rival más peligroso del Mundial Qatar 2022... con un técnico al que no quiere ni su propia gente

escuchar

DOHA (Enviado especial).- En una conferencia de prensa en la que mostró su perfil descontracturado, Louis Van Gaal, ante una consulta sobre algo que dijo Angel Di María (que fue el peor entrenador que tuvo), se despachó con una frase desopilante. “También estaba Memphis (Depay), en ese equipo, que ahora está sentado a mi lado -recordó-. Y una vez lo dejé afuera de una final. Pero mira cómo nos tratamos ahora. Ahora nos besamos en la boca”. El atacante de Barcelona se tomó la cara de vergüenza por la broma. Ese técnico divertido tiene, sin embargo, una enorme resistencia en su país.

Sería excesivo decir que el público futbolero en Países Bajos odia a Van Gaal. Pero sí puede decirse que no están para nada conformes con él. Es el rival más peligroso para la Argentina en todo el Mundial. Está otra vez en cuartos de final, tienen grandes oportunidades de romper de una vez por todas el maleficio neerlandés en la Copa del Mundo si supera a la Argentina en los cuartos de final… pero a la gente no le gusta. No hay caso. Dicen que cambió, que ya no es el de la cultura de Ajax, ese de 1995 que enamoraba a todo el planeta en tiempos que comenzaba la globalización y la Champions League se transmitía a todo el mundo, con Overmars, Finidi, Litmanen…

Louis Van Gaal con su ayudante Edgar Davids, uno de los motores de una época en la que el fútbol del entrenador era más apreciado en su país Aníbal Greco

Hay, en la prensa neerlandesa cierta insatisfacción general con el equipo. Y dicen que otro tanto ocurre con las mayorías entre los seguidores de la selección nacional. Son pocos los que sostienen que su estrategia es la adecuada para ir por el título. Jeoren Kapteijn, del diario De Telegraf, que suele cuestionar las formas del su seleccionado, analiza: “Al público le gusta el fútbol con tres jugadores de ataque, con extremos. Él hizo una evolución en su estrategia. Ahora los titulares son muchas cosas, así que cambió su filosofía. Pero no cambio si lo comparas con 2014. Ya era de esa manera. Ahora hay pequeñas diferencias”.

Y apunta al talento del equipo. “Antes tenías a Robben, a Van Persie, a Sneijder. No muchos jugadores en la actualidad tienen esa calidad. Tal vez Memphis (Depay), pero juegan realmente distinto ”.

-¿No le parece de aquel nivel Frenkie De Jong?

-Claro, Frenkie es muy bueno. Pero no puede definir un partido solo con una acción. Me refiero a jugadores que decidan el partido.

Denzel Dumfries, lateral derecho; en Países Bajos se discute si juega como defensor o como mediocampista; en el Mundial, lleva dos asistencias y un gol

Pero no por eso piensa que Países Bajos no puede salir campeón. Por el contrario, avisa: “En 2014 muchos jugadores tenían individualidades de extrema calidad. Pero lo importante es que este grupo completo es mejor. Entre todos, es un grupo de mejor calidad”.

Koen Greven, del periódico NRC, cuenta un detalle sobre el origen del cambio. “El mismo lo contó, fue en el partido entre Valencia y Barcelona en 1998. Ganaba el primer tiempo por 3 a 0 y en el segundo tiempo, el equipo de Claudio Ranieri se lo dio vuelta y perdió 4 a 3. Dice que ese día se dio cuenta de que el fútbol había cambiado, que tenía que hacer algo diferente y se tornó más defensivo”.

También se enfoca en la estrategia y la filosofía. “Después de aquel equipo de Ajax, empezó a jugar un fútbol ‘anti-Cruyff’, su enemigo . Entiende que jugar bonito no es suficiente para ganar, entonces decidió optar por una posición más defensiva. Pasó del 4-4-2 de Ajax al 3-4-3 y ahora es un 5-2-3 (o 5-3-2). Los medios, en general, lo critican mucho”.

El Van Gaal de Barcelona, con Juan Román Riquelme: nunca coincidieron y el argentino terminó yéndose del equipo catalán por su estilo defensivo CESAR RANGEL - AP

Aunque Koen acepta cuando sele pregunta qué pasaría si Países Bajos es campeón del mundo en Doha: “Entonces seguramente lo perdonaríamos”, sonríe.

Chiel van Koldenhoven, de la cadena televisiva NOS, prefiere no cuestionar a Van Gaal, y sólo expresar lo que observa. “Actualmente Van Gaal es un entrenador más realista. Previamente tenía un fútbol muy ofensivo en Ajax y en los comienzos de Barcelona. Pero desde Brasil 2014 cambió su formación y el estilo de jugadores en los que se enfoca. Dicen que construyó una armada para defenderse. Es un hombre de 71 años, pero que sigue evolucionado como director técnico”.

Van Gaal con Lionel Messi; será el segundo duelo mundialista para ambos, después de la semifinal de 2014

Su mirada es distinta, eso significa que no todos piensan lo mismo. “No me corresponde decir si lo apoyo o no –aclara-. Lo que digo es que juega al fútbol como se desarrolla ahora mismo. Con los dos extremos atrás. En realidad, es muy ofensivo. Hay gente que dice ‘no’, porque juega con cinco defensores. Pero en realidad juega con tres. Podés verlo en el partido con los Estados Unidos: Denzel Dumfries y Daley Blind jugaron muy arriba. De hecho, Dumfries tiene dos asistencias y un gol, y Blind una asistencia y un gol . Llegan al área rival. Son ofensivos. No es que sea más defensivo, Es más realista”.

Y remata con otro mensaje en el que, al final, concede más de lo que quería al principio sobre sus gustos: “Alguna gente no lo quiere, porque piensa en un fútbol más ofensivo. Pero yo puedo ver la belleza en la táctica, en la organización para hacer sentir bien a los jugadores. Son opiniones. Puede gustarte o no, pero Van Gaal tiene una estrategia ganadora”.