Países Bajos vs. Estados Unidos, en vivo: cómo ver online y el minuto a minuto del partido del Mundial Qatar 2022

Empieza el partido

Los seleccionados de Países Bajos, tres veces subcampeón mundial, y Estados Unidos, juegan este sábado el primer cruce de los octavos de final de la Copa del Mundo de Qatar, cuyo ganador tendrá como rival en los cuartos de final al vencedor de la eliminatoria entre la Argentina y Australia.

El partido se juega a partir de las 12 (hora de la Argentina) en el Estadio International Khalifa, en Doha, con el arbitraje del brasileño Wilton Sampaio y televisación de la TV Pública. A partir de estas instancias con enfrentamientos mano a mano, en el caso de empate al término de los 90 minutos se recurrirá a un tiempo suplementario de 30 minutos y de mantenerse la igualdad el vencedor se decidirá mediante remates desde el punto penal.

11.35 Países Bajos, confirmado

Con un original y elástico 3-4-1-2, Países Bajos ya tiene todo listo para el choque con Estados Unidos, el primer cruce directo el Mundial. Sin grandes misterios, con Van Dijk como líder de la defensa, De Jong como un estandarte de la zona media y la sorpresa de Qatar, Gakpo, en la delantera. Hizo tres goles, uno cada partido, y es uno de los máximos anotadores.

“En 2018 vi el Mundial por televisión y era menos divertido porque no estaba Países Bajos. Yo tenía 19 años. En realidad, por entonces no era mi objetivo estar en un Mundial. Quería llegar a la primera de PSV Eindhoven. Trabajé duro y luego me puse metas para intentar llegar a la selección. Ahora me siento muy contento por lo que estamos haciendo. Fuimos primeros y estamos para seguir ganando. Queremos ganar el Mundial porque somos un grupo unido. Yo trataré de ayudar en todo lo que pueda”, expresó Gakpo.

11.31 Fiesta de música y color

Los hinchas de Países Bajos ya son tendencia. Miles y miles de simpatizantes llegan al estadio, con alegría y armoniosamente, para alentar al equipo que es uno de los favoritos en alcanzar el máximo trofeo.

11.11 Pulisic, titular

Christian Pulisic va por buen camino en su recuperación y jugará este sábado frente a Países Bajos. Pulisic salió al medio tiempo del partido del martes ante Irán, en el cierre de la etapa de grupos, al lesionarse el hueso pélvico tras un choque con el arquero, a los 38 minutos. “Se ve bastante bien, pero tendremos que observarlo más tarde en el campo para poder confirmar eso”, dijo el técnico estadounidense Gregg Berhalter, antes del último entrenamiento.

Pulisic, de 24 años, fue llevado al hospital luego de ese encuentro y luego regresó al hotel, para participar de los festejos. El Capitán América le comentó a su grupo íntimo que se sentía mejor y que no se iba a perder el encuentro decisivo. Horas más tarde, fue confirmado.

10.51 “Queremos ser campeones”

Louis van Gaal, el seleccionador de Países Bajos, expresó que desea ser “campeón del mundo” y que para lograrlo le queda “cuatro partidos”. ”Queremos ser campeones del mundo, nos quedan cuatro partidos; luego ya veremos qué pasa...”, dijo van Gaal en el Centro Nacional de Convenciones de Qatar ante la consulta por su futuro después del campeonato del mundo. ”Dije en una entrevista que si ganábamos el Mundial seguramente recibiría ofertas, pero, de momento no somos campeones del mundo; y según la prensa neerlandesa, no lo seremos”, deslizó van Gaal.

Louis Van Gaal, un auténtico personaje ALBERTO PIZZOLI - AFP

El ex DT del Barcelona de España recurrió al humor sobre los rumores de su posible contratación como seleccionador de Bélgica, tras la salida del español Roberto Martínez. ”Bélgica es un país maravilloso, me gusta mucho; pero primero tendrían que convencer a mi esposa”, dijo Van Gaal, entre risas y luego, más serio, aclaró: “Este tipo de decisiones las tomo yo. Y ahora estoy trabajando con Países Bajos. Y queremos ser campeones del mundo”.

10.35 Aprendizaje holandés

Gregg Berhalter, entrenador de Estados Unidos, intentará aprovechar las lecciones que aprendió en Países Bajos durante su carrera como futbolista. Berhalter firmó su primer contrato profesional con el PEC Zwolle neerlandés y también jugó en Sparta de Rotterdam y en Cambuur Leeuwarden durante sus 18 años de carrera. Países Bajos es el favorito para la serie ante Estados Unidos. ”Aprendí mucho en Países Bajos. Fue una gran experiencia estar allí”, aseguró. Y fue más allá: ”Después de cada sesión de entrenamiento y de cada partido, tenés un debate. A la gente le encanta discutir de fútbol y realmente aprendes mucho. Y para mí fue una gran época (...) Si no hubiera estado en Países Bajos, no creo que hubiera tenido ese bagaje que realmente ayudó a dar forma a mis ideas”.

Gregg Berhalter aprendió mucho de su experiencia de vida en Países Bajos Ashley Landis - AP

10.25 Cómo llegan

Países Bajos llegó a esta instancia luego de culminar primero en el Grupo A, tras haber vencido a Senegal (2-0) y Qatar (2-0), y de haber empatado con Ecuador (1-1). Estados Unidos, en tanto, fue segundo en el Grupo B al empatar con Gales (1-1) e Inglaterra (0-0) y vencer a Irán (1-0). Estados Unidos tuvo su mejor desempeño en su historia mundialista al llegar a los cuartos de final de Corea-Japón 2022, cuando fue eliminado por Alemania por 1 a 0. Esta vez, tiene confianza el equipo de Gregg Berhalter, en el cargo desde 2018, de poder avanzar.

10.15 Bienvenidos al minuto a minuto

