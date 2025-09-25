LA NACION

Palmeiras venció por 3-1 a River como local en la Copa Libertadores

Los detalles de todas las incidencias del partido

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Palmeiras-River
Palmeiras-River

Palmeiras venció por 3-1 a River como local, en un partido de la jornada 16 de la Copa Libertadores. Para Palmeiras los goles fueron marcados por Vitor Hugo Roque Ferreira (a los 51 minutos) y José López (a los 91, 94 minutos). Para River el gol fue marcado por Maximiliano Salas (a los 8 minutos).

No hay próxima fecha programada.

En los siguientes gráficos se pueden observar las formaciones de los equipos, los cambios, las principales incidencias del partido y la tabla de posiciones.

LA NACION
Más leídas de Fútbol
  1. Estudiantes vs. Flamengo, por la Copa Libertadores 2025: día, horario, TV y cómo ver online
    1

    Estudiantes vs. Flamengo, por la Copa Libertadores 2025: día, horario, TV y cómo ver online

  2. En qué canal pasan Palmeiras vs. River por la Copa Libertadores 2025 hoy
    2

    En qué canal pasan Palmeiras vs. River por la Copa Libertadores 2025 hoy

  3. Racing jugó su mejor partido del año, está en las semifinales de la Libertadores y ya piensa en Independiente
    3

    Racing jugó como pocas veces en el año, eliminó a Vélez y está en las semifinales de la Libertadores

  4. El pedido de Conmebol a la FIFA que favorece a Argentina, un guiño en Nueva York y la ausencia del criticado Milei
    4

    Mundial 2030: el pedido oficial de la Conmebol a FIFA por más equipos y más partidos y la crítica de la AFA a Javier Milei

Cargando banners ...