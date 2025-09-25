Palmeiras venció por 3-1 a River como local en la Copa Libertadores

Palmeiras venció por 3-1 a River como local, en un partido de la jornada 16 de la Copa Libertadores. Para Palmeiras los goles fueron marcados por Vitor Hugo Roque Ferreira (a los 51 minutos) y José López (a los 91, 94 minutos). Para River el gol fue marcado por Maximiliano Salas (a los 8 minutos).

No hay próxima fecha programada.

En los siguientes gráficos se pueden observar las formaciones de los equipos, los cambios, las principales incidencias del partido y la tabla de posiciones.