Palmeiras vs. Botafogo, por el Mundial de Clubes 2025: día, horario, TV y cómo ver online

Los octavos de final del Mundial de Clubes 2025 comenzarán este sábado 28 de junio con el choque entre Palmeiras y Botafogo, dos de los cuatro clubes brasileños que participan del campeonato y superaron la primera etapa. El encuentro está programado para las 13 (hora argentina) en el Lincoln Financial Field de Philadelphia y se transmitirá en vivo por televisión únicamente a través de DSports, canal que se puede sintonizar online en DGO. El partido también se emitirá en sitio de DAZN mientras que en canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el Verdão con una cuota máxima de 2.42 contra 3.64 que cotiza su derrota, es decir una victoria del Fogão. El empate, que llevaría la definición a los penales, paga hasta 3.0.

El equipo de San Pablo, donde militan los argentinos Agustín Giay, José Manuel López y Aníbal Moreno, lideró el Grupo A con cinco puntos gracias a que en la última fecha rescató un empate 2 a 2 frente al Inter Miami de Lionel Messi. Antes, igualó en su debut con Porto de Portugal 0 a 0 y doblegó a Al-Ahly de Egipto 2 a 0.

Botafogo, con Alexander Barboza, Álvaro Montoro y Joaquín Correa, atravesó la primera etapa desde el B, una de las más complejas por las presencias de PSG y Atlético de Madrid. Los cariocas le ganaron al campeón de la Champions League 2024-2025 1 a 0 y perdieron por el mismo resultado ante el Colchonero. Los tres equipos sumaron seis unidades porque también vencieron a Seattle Sounders y la goleada de los franceses sobre los españoles 4 a 0 fue la que decantó el primer puesto para los de Luis Enrique, el segundo para los brasileños y el tercero, y la eliminación, para los de Diego Simeone.

Alexander Barboza es uno de los argentinos que tiene Botafogo en su plantel Gregory Bull - AP

Cronograma de los octavos de final del Mundial de Clubes 2025

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Palmeiras (1°A) vs. Botafogo (2°B) - Sábado 28 de junio a las 13 en el Lincoln Financial Field de Philadelphia (DSports y DAZN).

(1°A) vs. (2°B) - Sábado 28 de junio a las 13 en el Lincoln Financial Field de Philadelphia (DSports y DAZN). Benfica (1°C) vs. Chelsea (2°D) - Sábado 28 de junio a las 17 en el Bank of America Stadium de Charlotte (DSports y DAZN).

(1°C) vs. (2°D) - Sábado 28 de junio a las 17 en el Bank of America Stadium de Charlotte (DSports y DAZN). PSG (1°B) vs. Inter Miami (2°A) - Domingo 29 de junio a las 13 en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta (DSports y DAZN).

(1°B) vs. (2°A) - Domingo 29 de junio a las 13 en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta (DSports y DAZN). Flamengo (1°D) vs. Bayern Múnich (2°C) - Domingo 29 de junio a las 17 en el Hard Rock Stadium de Miami (DSports y DAZN).

(1°D) vs. (2°C) - Domingo 29 de junio a las 17 en el Hard Rock Stadium de Miami (DSports y DAZN). Inter de Milán (1°E) vs. Fluminense (2°F) - Lunes 30 de junio a las 16 en el Bank of America Stadium de Charlotte (DSports y DAZN).

(1°E) vs. (2°F) - Lunes 30 de junio a las 16 en el Bank of America Stadium de Charlotte (DSports y DAZN). 1° del grupo G vs. 2° del grupo H - Lunes 30 de junio a las 22 en el Camping World Stadium de Orlando (DSports y DAZN).

1° del grupo H vs. 2° del grupo G - Martes 1° de julio a las 16 en el Hard Rock Stadium de Miami (DSports y DAZN).

Borussia Dortmund (1°F) vs. Monterrey (2°E) - Martes 1° de julio a las 22 en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta (DSports y DAZN).

Así está el cuadro de octavos de final del Mundial de Clubes, con seis de ocho cruces definidos y sin equipos argentinos Canchallena

El equipo que se imponga en el cruce entre Palmeiras y Botafogo avanzará a cuartos de final y chocará contra el ganador de Benfica vs. Chelsea, que se disputa este sábado a las 17 (hora argentina) en el Bank of America Stadium de Charlotte. El encuentro de la ronda de ocho equipos tendrá lugar el viernes 4 de julio a las 22 en el Lincoln Financial Field de Philadelphia.