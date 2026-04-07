Agustín Giay salvó en la línea del arco de Palmeiras lo que hubiera sido un golazo de taco de Bahía

Agustín Giay disfruta su buen momento. Acaba de ser convocado por Lionel Scaloni para la última fecha FIFA y tuvo su debut en la selección mayor en la victoria ante Mauritania por 2-1, en la Bombonera, en el anteúltimo amistoso que la selección disputó en el país antes del Mundial que se jugará en junio en Estados Unidos, México y Canadá. El lateral derecho ingresó a los 24 minutos de la segunda etapa por Nahuel Molina y se dio el gusto de pelear por la lista mundialista, por más que sabe que Lionel Scaloni tiene a la mayoría de los futbolistas definidos.

Pero este domingo, Giay también fue clave para evitar un gol en la victoria de Palmeiras por 2-1 ante Bahía como visitante, por la 10° fecha del Brasileirao. Jugó desde el inicio para el conjunto verde José Manuel López, el centrodelantero que también fue llamado para ponerse la camiseta celeste y blanca en la última convocatoria.

Palmeiras amplió así su ventaja como líder del Campeonato Brasileño, quedando con cinco puntos más que sus escoltas San Pablo, segundo tras golear por 4-1 al Cruzeiro, y Fluminense, que empató 1-1 con el Coritiba y va tercero.

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Agustín Giay evitó la remontada de Bahia ante Palmeiras 👀pic.twitter.com/TAs4HL2lb4 — Ligas Top del Fútbol (@LigasTopFutbol) April 6, 2026

Iban 25 minutos del segundo tiempo del partido que Bahía y Palmeiras epataban 1-1 (asistencia de López para un gol de Jhon Arias), cuando Giay apareció justo para despejar al córner con su pie izquierdo lo que hubiera sido un golazo de taco de Everton Ribeiro, el 10 del conjunto local. Giay, titular como lateral derecho, había sido amonestado por una falta lejos de su arco. Claro, el futbolista surgido en San Lorenzo lo festejó como un gol. Y fue felicitado por el arquero Carlos Miguel.

Lo de Giay valió por la defensa misma de su arco, y por que gracias a esa acción luego Palmeiras terminaría imponiéndose por 2-1. Bahía había igualado por un tanto de David Macedo cuando se jugaban 14 minutos de la segunda etapa. Pero el equipo de Abel Ferreira se terminó imponiendo por un gol en contra de Mingo, cuando apenas quedaba un minuto para el final del cotejo.

Lo mejor del partido

Giay no suele ser titular siempre en Palmeiras, pero el entrenador lo valora y le da minutos. El lateral surgido del Ciclón tuvo una anécdota particular en la última convocatoria al seleccionado. Cuando puso un pie en el predio de la AFA en Ezeiza, se supo una acción curiosa: no atendía el teléfono y quien lo estaba llamando era Lionel Scaloni.

La convocatoria de Giay se dio luego de conocerse la lesión de Gonzalo Montiel, defensor de River, quien padeció un desgarro. Allí apareció el futbolista de Palmeiras, que atraviesa un buen presente y ya venía siendo seguido de cerca por el cuerpo técnico.

Agustín Giay en el entrenamiento de la Selección previo a los amistosos Manuel Cortina

Detrás del llamado hubo una situación tan insólita como divertida, según contó Maximiliano Giay, su padre, en diálogo con Cadena 3. Todo comenzó con un aviso del representante: “El representante de Agustín me comenta que se rumoreaba que existía la posibilidad de que lo convoquen, pero eran solo comentarios, hasta que 30 minutos después me vuelve a llamar para confirmarlo”.

Pero no lograban ubicar al jugador, que había viajado tras un clásico en Brasil para descansar. ¿La razón por la que el exjugador de San Lorenzo no atendía? Estaba durmiendo. Ahí entró en escena su familia. “Le dijeron que Agustín tenía que sumarse, pero que no podían contactar con él. Por eso, lo empecé a llamar yo”, explicó su papá. Y agregó: “Cuando me atiende, le digo: ‘¿Qué hacés que no le contestás el teléfono a Scaloni?’ Se reía, no lo podía creer, no lo podíamos creer ninguno, obviamente. Pero bueno, fue una hermosa situación”, recordó entre risas.

Giay sigue sumando sensaciones positivas. Sueña con el Mundial y este domingo tuvo una salvada para Palmeiras que valió un triunfo.