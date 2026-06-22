Panama vs. Croacia por el Mundial 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Panama y Croacia correspondiente al grupo L del Mundial 2026 se disputará este martes 23 de junio a las 20.00 h en el Toronto Stadium, ubicado en la ciudad de Toronto.

El presente de ambos seleccionados

Ambos equipos llegan al compromiso con la necesidad de revertir su imagen tras debutar con resultados adversos. Panama viene de caer 1-0 ante Ghana en su presentación previa, mientras que Croacia arriba tras una derrota por 4-2 frente a Inglaterra.

Estadísticas y antecedentes

El partido es fundamental para definir las aspiraciones en el grupo L. Tanto Panama como Croacia buscarán sumar sus primeros puntos en el certamen tras los tropiezos iniciales, intentando ajustar el rendimiento colectivo mostrado en la primera fecha de la competencia.

Lo que está en juego

El resultado es determinante para las aspiraciones de ambos conjuntos en la zona. Una victoria permitiría a cualquiera de los dos equipos meterse nuevamente en la pelea por la clasificación a la siguiente instancia, mientras que una nueva caída los dejaría al borde de la eliminación prematura del torneo.