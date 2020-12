Crédito: MIGUEL MEDINA / AFP

Parece extraño, nadie podía imaginar un escenario de tensión, sin embargo, en Atalanta, las relaciones entre Alejandro Papu Gómez y el entrenador Gian Piero Gasperini se rompieron. Fueron los propios protagonistas los que reconocieron los rumores de una situación intensa entre ellos, el DT en una conferencia de prensa y el jugador argentino con una publicación en Instagram.

Papu Gómez, es un hombre clave en Atalanta. El argentino llegó a Bérgamo en 2014 y sumó desde entonces 59 goles y 71 asistencias. Varias versiones hablan de una fuerte pelea en el vestuario y nadie había salido a desmentir nada. Incluso, por primera vez en esta temporada, el delantero se quedó en el banco de los suplentes ante Fiorentina.

Gasperini, tras el partido, fue muy claro en su mensaje y no ocultó las diferencias con el futbolista: "El Papu ha sido nuestro jugador más importante en los últimos cinco años, pero las decisiones fuertes las hará el club para planear el futuro. No sé cómo se superará lo que ocurrió entre el futbolista y yo".

Lejos de poder bajar las tensiones entre ambos, el posteo de Papu Gómez en Instagram, parece dejar en claro que la chance de renovar su contrato con Atalanta, cuando se termine su vínculo en enero próximo, parece bastante lejano: "Queridos tifosi, les escribo aquí porque no puedo defenderme ni hablar con ustedes. Solo quería decirles que, cuando me vaya, la verdad saldrá a la luz. Me conocen y saben la persona que soy. Los quiero, su capitán".

En los últimos días crecieron las versiones acerca de una salida de Papu y los principales candidatos sería Milan, Inter y Torino. Sin embargo, hay una posibilidad muy concreta de que siga su carrera en Al Nassr, ya que en el último mercado de pases había ofrecido por el argentino un contrato por dos años a cambio de 6 millones de euros.

