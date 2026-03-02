Guerra en Medio Oriente: el titular de la federación de fútbol de Irán no dio buenos augurios para el Mundial

DOHA.- Con el conflicto bélico en Medio Oriente en un punto álgido, el presidente de la federación de fútbol de Irán dijo que no sabe si la selección nacional podrá disputar partidos del Mundial de fútbol en Estados Unidos tras el sorpresivo bombardeo de ese país e Israel contra su nación.

“Lo que es seguro es que después de este ataque no se puede esperar que miremos hacia el Mundial con esperanza”, dijo Mehdi Taj al portal deportivo local Varzesh3. Los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán continuaron un segundo día el domingo después de que la muerte del líder supremo iraní, el ayatollah Ali Khamenei, sumiera el futuro de la República Islámica en la incertidumbre y aumentara el riesgo de inestabilidad regional.

El plantel de jugadores de Irán - - AFP

“No es posible decirlo con exactitud, pero sin duda habrá una respuesta”, dijo Taj sobre los ataques en un debate televisado en el canal 3 IRIB iraní. “Seguramente los altos cargos deportivos del país estudiarán la cuestión y se tomará una decisión sobre lo que va a pasar”, agregó.

En lo que respecta al máximo evento del fútbol mundial, el equipo de Irán, que clasificó el año pasado en la liga asiática, quedó encuadrado en el Grupo G y, de acuerdo al cronograma, tiene previsto jugar en Los Ángeles —donde se enfrentará a Nueva Zelanda y Bélgica el 15 y el 21 de junio, respectivamente— antes de medirse con Egipto, en Seattle, el 26 de junio. Estados Unidos organiza el torneo junto con Canadá y México del 11 de junio al 19 de julio.

Los aficionados de Irán ya tenían prohibida la entrada al país gobernado por Donald Trump en la primera versión de la prohibición de viajes anunciada por el gobierno local. La FIFA no respondió de inmediato a la consulta de la agencia The Associated Press sobre la situación actual respecto a la participación de Irán en el Mundial.

Con información de las agencias AP y Reuters