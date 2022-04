Para el juez (y el VAR), una “patada karateca” fue solo de amonestación en el 1 a 1 entre Defensa y Justicia y Atlético Tucumán

Defensa y Justicia es uno de los equipos que más elogios recibe por su estilo de juego y los resultados que consigue. Sin embargo, este domingo fue noticia uno de sus futbolistas por una infracción fuera de lugar, con riesgo para el físico del adversario . Un fuerte cruce de Adonis Frías sobre Gabriel Risso Patrón se convirtió en la gran polémica de la tarde en el empate 1-1 ante Atlético Tucumán, por la 10° fecha de la Copa de la Liga.

Ocurre que la patada, más cercana a las artes marciales que al fútbol, apenas fue sancionada con tarjeta amarilla por el árbitro Nicolás Lamolina a los 37 minutos del primer tiempo. Y lo peor fue el posterior accionar de la tecnología, ya que tras la jugada ser revisada por el VAR, la determinación inicial no fue modificada. La infracción fue para roja directa, por no querer disputar la pelota y por uso desmedido de la fuerza. El defensor central no fue expulsado, pero igual dejó la cancha apenas cuatro minutos después de esa polémica.

¡QUÉ POLÉMICA EN VARELA! Adonis Frías le fue con todo a Risso Patrón y todo #AtléticoTucumán💙 pidió roja para el jugador de #DefensayJusticia🔰. El árbitro Lamolina solo le mostró la tarjeta amarilla en la #CopaDeLaLiga.



La acción se produjo a los 37 minutos de la primera etapa, cuando el Decano ya estaba en ventaja (gol de Augusto Lotti a los 16, tras una buena jugada colectiva que también contó con ventajas defensivas en Defensa y Justicia). Casualidad o no, solo cuatro minutos más tarde, Frías fue reemplazado.

Si bien hasta el momento no hubo un informe oficial de Defensa y Justicia, la lesión de Frías sería muscular. ¿Se lesionó cuando hizo el esfuerzo y aplicó la patada? ¿Pidió el cambio el defensor sabiendo que quedaba condicionado a ser expulsado en la próxima acción dudosa? ¿Lo reemplazó Beccacece para evitar más polémicas?

Ingresó el defensor central Juan Gabriel Rodríguez en reemplazo de Farías. En la sala de revisión del VAR en Ezeiza asistió al árbitro principal Lamolina, Hernán Mastrangelo .

Defensa logró emparejar las acciones y llegó al 1 a 1 a los 13 minutos del complemento, por intermedio de Miguel Merentiel, tras una buena jugada colectiva que tiene el sello de Beccacece; conducción de Walter Bou y apertura hacia la izquierda para el centro rasante de Rotondi y la definición a la carrera de Merentiel.

Con este resultado, Defensa mantuvo la cuarta posición y última plaza de clasificación para los cuartos de final con 18 puntos, pero dejó pasar la chance de despegarse aún más de Unión y Sarmiento (17). Atlético, con el debut de Lucas Pusineri como entrenador, se posiciona penúltimo con 6.

Atlético Tucumán, que ganó uno de los últimos 19 partidos por el torneo local, tuvo el debut de Lucas Pusineri como DT . El visitante intentó aprovechar los espacios de Defensa y sacó rédito con el gol de Lotti que se propició por una falla de Nazareno Colombo en un intento de despeje.

Se vio a un deslucido Defensa, que venía de perder por la Copa Sudamericana ante Atlético Goianiense de Brasil en su estadio por 1-0, buscó la igualdad, pero sin la claridad que lo caracteriza. La primera llegada fue un gol anulado a Walter Bou por un fuera de juego muy fino y antes del cierre del primer tiempo con la salvada de Nicolás Thaller sobre la línea ante el remate de Merentiel.

El equipo de Sebastián Beccacece cambió la actitud en el segundo tiempo y Atlético, que se refugió en su campo, sufrió el empate de Merentiel, beneficiado por la falla de Marcelo Ortiz en la salida. Defensa estuvo muy cerca de darlo vuelta con el remate de Bou que dio en el travesaño y Cristian Menéndez lo tuvo en la contra, pero su remate pasó por encima del arco.

Fue un reparto de puntos entretenido, en donde los dos pudieron quedarse con la victoria. Cada uno pudo sentir haberse ido vencedor, menos Frías, que además de la infracción que cometió terminó yéndose antes de tiempo para el vestuario.