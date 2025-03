Para Fernando Gago, Boca jugó muy bien, pero no es suficiente: qué cosas tiene que mejorar

Boca ganó, goleó y gustó. La gente se retiró feliz de la Bombonera por el triunfo por 4 a 0 frente a Defensa y Justicia por la fecha 10 del Torneo Apertura 2025. Fernando Gago habló tras el gran triunfo de su equipo, el sexto en fila en el campeonato. Para el DT, todavía no es suficiente a pesar del gran rendimiento que mostró el equipo, algo que manifestó. También se refirió a la lesión que sufrió el chileno Williams Alarcón, que salió llorando de la cancha.

Ante la consulta sobre qué sensaciones le dejó la goleada, Gago expresó: “Creo que el equipo jugó muy bien. Entendió las situaciones en las que teníamos que generar la superioridad para atacar, contra un equipo que presionaba alto. En el primer tiempo nos costó tener el control de juego en determinando momento, pero fue un gran partido”.

Para Fernando gago, Boca tiene mucho por mejorar Daniel Jayo

La mejora futbolística del equipo puede observarse partido a partido. Tras la eliminación de la Copa Libertadores frente a Alianza Lima, Boca ganó tres partidos seguidos (Rosario Central, central Córdoba y Defensa y Justicia), marcó ocho goles y no recibió tantos. Sobre esto, Gago manifestó: “El resultado es importantísimo. Quiero que el equipo siga mejorando y que sepamos que, a veces, los partidos no se van a dar como nosotros queremos. Ahí también tenemos que tratar de lograr resultados positivos. Todo trabajo tiene su proceso, es una cuestión normal. A medida que se den los resultados el equipo va a mejorar y teniendo mejores funcionamientos, y mejores niveles individuales también”.

La goleada de Boca llegó con los goles de sus números “9″. Sin embargo, expresó que su deseo es que conviertan todos sus futbolistas: “No me baso en quién hace los goles, sino en las situaciones que creamos. También tenemos que sumar variantes y que hagan goles los interiores, los laterales, y los centrales en las pelotas paradas. Obviamente que los nueve necesitan el gol, por un tema de posición. Además, son los jugadores más caros en el fútbol. Tenemos que tener situaciones y ellos puedan concretar”.

"YO VOY A PONER AL QUE MEJOR ENTRENA, AL QUE MEJOR ESTÉ"



👀 A Fernando Gago le preguntaron sobre su XI titular y fue contundente



📺 #DisneyPlus | #SportsCenter pic.twitter.com/Q0zbvhLHZ4 — SportsCenter (@SC_ESPN) March 16, 2025

Al igual que en el 3 a 0 contra Central Córdoba, de Santiago del Estero, Miguel Merentiel convirtió ingresando desde el banco. Ante la consulta sobre cómo el DT trabaja con un delantero que presiona porque hace goles, reveló: “Miguel tiene una predisposición al trabajo extraordinaria, tiene que seguir compitiendo por un lugar. Habrá otros partidos en los que le va a tocar jugar a él y tiene que haber competencia interna, para que el trabajo difícil lo tenga el entrenador”.

Boca jugó su mejor partido en 2025, pero ante la pregunta sobre si así fue, Gago fue muy técnico para responder: “En resultado y situación de partido tuvimos el control en la fase ofensiva y defensiva”, contestó. Luego respondió por algunas variantes durante el partido: “Quería darle minutos a Rodrigo Battaglia, que volvió a entrenarse esta semana con los compañeros, y con Exequiel Zeballos y Brian Aguirre quería que tengan duelos individuales con velocidad”. Por último, comentó que aún no hay parte médico por Alarcón.

"TENEMOS QUE MEJORAR SI QUEREMOS SER CAMPEONES"



🏆 Gago tiene el objetivo entre ceja y ceja



📺 #DisneyPlus | #SportsCenter pic.twitter.com/400AtSwjKi — SportsCenter (@SC_ESPN) March 16, 2025

Ante la eliminación de la Copa Libertadores y teniendo en cuenta que sólo tendrá el campeonato local como competencia, Gago viene repitiendo la alineación inicial y explicó el motivo por lo que lo hace, pero también dijo qué necesita de todos sus futbolistas: “El 11 lo repito porque hay menos partidos y no hay carga física, independientemente de eso el jugador se lo gana en la semana, yo voy a poner al que mejor juega y entrena. Va a haber otras situaciones como suspensiones o lesiones que nos van a dejar jugadores afuera y todos tienen que estar muy bien”, contestó.

Por último, dijo que a su equipo le falta para que sea un equipo candidato a ganar el título: “Para ser campeones tenemos que mejorar. No nos tiene que desviar un resultado o un partido, en el primer tiempo no tuvimos la presión que yo quiero, no nos podemos quedar con esto de hoy hay muchas cosas que mejorar y potenciar”, culminó.

