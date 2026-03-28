Para Lionel Scaloni, el campeón del mundo “no estuvo bien en ningún momento”

La selección argentina venció esta noche por 2 a 1 a Mauritania en un deslucido partido, el penúltimo amistoso antes de la Copa del Mundo. El equipo nacional ganaba con goles de Enzo Fernández y de Nicolás Paz (un tiro libre con la complicidad del arquero rival) y en el final descontó Jordan Lefort.

Este martes, el campeón del mundo se medirá ante Zambia, también en la Bombonera. “La cancha no estaba en buenas condiciones, nos quedamos con ganas de mostrar nuestro fútbol”, advirtió Enzo Fernández.

En una noche lluviosa y un escenario que no estuvo repleto, el entrenador Lionel Scaloni realizó algunas modificaciones de nombres y de esquema para probar variantes frente a un rival que en el segundo tiempo mejoró y hasta encontró el descuento debido a un deslucido trabajo del equipo nacional.

“Hay cosas para corregir como siempre, es mejor que nos pasen ahora. No creo que nos relajamos. No se jugó bien, el equipo no estuvo bien en ningún momento. Hay que trabajar y corregir. El martes vamos a seguir probando. Esa es la idea de estos partidos, mañana vamos a hacer un ensayo con la Sub 20, todo suma", comentó el entrenador, luego del triunfo.

Y fue más allá. “No hicimos un buen partido, eso lo tengo claro. Este equipo puede jugar mucho mejor, es evidente. Individualmente no me voy a poner uno por uno, todos los chicos aportaron lo suyo. Nadie se salva solo. No es fácil debutar con la camiseta de la selección", advirtió.

Lionel Scaloni, de frente LUIS ROBAYO - AFP

Scaloni es el segundo entrenador con más partidos al frente de la selección. Si el equipo supera la etapa de grupos del Mundial 2026, el técnico llegará a las 100 presencias en el banco del equipo albiceleste.

Entre todos los rivales que enfrentó, el de este jueves en la Bombonera fue uno de los más débiles: Mauritania, 115° en el ranking de la FIFA y quinto sobre seis equipos en la eliminatoria rumbo a Norteamérica 2026.

Para el DT, el desafío no estuvo enfrente, sino puertas adentro: sostener el hambre competitivo, rendir en lo individual para ganarse un lugar en la lista o en el once y evitar cualquier relajación que desvirtúe la exigencia del ensayo. No pudo conseguirlo.

Lionel Scaloni y Aritz López, en buena sintonía Marcelo Endelli - Getty Images South America

Algo difícil en un clima que invitó a la celebración, en uno de los últimos encuentros en el país y en una de las despedidas Lionel Messi de la Argentina.

Si bien el estallido del conflicto en Medio Oriente modificó la agenda de la selección, que tenía previsto enfrentarse con España en Qatar por la Finalissima y que, tras la cancelación de ese partido, obligó a la AFA a cerrar dos rivales contrarreloj para impedir que el equipo llegue a la Copa del Mundo con siete meses de inactividad, la jerarquía de los rivales elegidos quedó muy lejos del plan ideal.

El primer adversario anunciado fue Guatemala, un rival claramente inferior. Sin embargo, luego de oficializarlo, la FIFA advirtió que un mismo seleccionado no puede disputar dos partidos en una misma fecha FIFA en continentes diferentes: como los centroamericanos ya tenían acordado un encuentro frente a Argelia, en Génova, hubo que salir a buscar alternativas. El reemplazo, lejos de elevar la vara, la bajó aún más.

Lionel Messi, Franco Mastantuono y Rodrigo De Paul, en la charla previa con Scaloni Manuel Cortina

En ese contexto, en la charla con los medios antes de este gris ensayo, Scaloni evitó cualquier cuestionamiento a la conducción, remarcó que la situación “no es culpa de nadie”, mantuvo el tono componedor que caracterizó su ciclo y, no sin esfuerzo, intentó encontrarle algún valor a este tipo de compromisos.

Luego del partido, sostuvo: “Si tengo que sacar algo positivo, es que si hago una prueba, el equipo se resiente. Cuando querés probar, si no tenés mucho tiempo, puede salir mal. Entonces, hay que confiar en lo que tenías antes. Los rivales del Mundial son difíciles. Y van a jugar como Mauritania hoy, lo van a poner difíciles. Ya sabemos lo que pasó en el primer partido del Mundial pasado".

Insistió con el juego de las motivaciones. “Si no te contagia jugar en tu casa, con su gente... No busco excusas, lo de Joaquín (Panichelli) nos afectó. Eso puede ser. Pero el tema motivacional no creo", advirtió.

La lesión del delantero fue un puñal interno. “Lo de Panichelli fue muy triste, los compañeros vivieron eso. No sé si influye o no, no lo merecía, se estaba entrenando de una manera increíble. Si influye o no, puede, puede... fue algo muy feo. No se lo deseo a nadie. Se merece lo mejor, por desgracia se va a perder el Mundial. Pero esa lesión no justifica cómo jugamos", explicó.

Charlas individuales. “Vamos hablando con cada uno, para comentarles qué queremos de él. En esta doble fecha nos juntamos, debatimos, todo esto sirve para dejar en claro que no hay rivales fáciles. Cuando bajamos un poco el pistón, se complica. Esa es la realidad. No solo le pasa a la Argentina, el fútbol es muy parejo”.

El rival. “Son equipos físicamente muy fuertes. Estos chicos juegan en buenas ligas, después hay detalles que hacen la diferencia. Son grandotes, potentes físicamente”

“Buscamos probar...” Ahí fue cuando sonó un celular de un periodista. Y el DT tomó nota. “Es Motorola, es... Yo lo tuve en algún momento, quién no lo tuvo en algún momento", contó, en el único momento risueño de la noche.

Al final, se sorprendió con una última consulta. “¿Los jugadores no saludaron a la gente? Eso no lo vi". Y se fue, desilusionado, con mucho por corregir.