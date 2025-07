Paredes, con sentido de pertenencia: se puso otra vez la N° 5 de Boca en una Bombonera llena

No es un partido. No hay rival ni goles por gritar. Pero la Bombonera está llena. Hay banderas, cantos, humo azul y oro. Hay chicos con camisetas nuevas, veteranos con las clásicas de siempre. Hay bombos, choripanes, trapitos, celulares encendidos que ofrecen un espectáculo único. En casi cualquier parte del mundo sería difícil de explicar lo que está pasando. En Boca, no.

La excusa es el regreso de Leandro Paredes. Pero en realidad se trata de algo más. Es la vuelta de un futbolista que no necesitó brillar con esta camiseta para convertirse en un hijo pródigo del club. Uno que se fue antes de tiempo, que hizo carrera afuera, que fue campeón del mundo. Y que volvió. Volvió con la camiseta de Boca puesta, después de 11 años, con los mismos sueños con que se fue con 19, pero con una espalda mucho más ancha. La de un futbolista hecho. La de un líder llamado a encabezar la reconstrucción futbolística de Boca.

La presentación fue a todo trapo, con miles de hinchas que, esta vez, no llegaron para ver un partido, sino para abrazar desde las tribunas a uno de los suyos. Para recibir como a un ídolo a alguien que, en rigor, no lo fue. No al menos por lo que hizo con la camiseta de Boca.

Porque Leandro Paredes se fue muy joven, con apenas 31 partidos y cinco goles en Primera. Aunque formó parte de planteles campeones -el Apertura 2011 y la Copa Argentina 2012-, su participación fue mínima: apenas dos partidos en el torneo local y sin minutos en la Copa. No fue clave en estos títulos, ni convirtió goles decisivos, ni fue figura de clásicos ni protagonista de hazañas. Pero fue tanto lo que construyó afuera, tanto lo que mostró desde Europa, con los colores de la selección y el tatuaje de la Bombonera en el pecho, que el hincha lo adoptó igual. Y su regreso tuvo poco que envidiarle al de Carlos Tevez en 2015, o al de Edinson Cavani en 2023.

Leandro Paredes con su familia en el césped de la Bombonera Manuel Cortina - LA NACION

En el centro del campo, vestido de azul y oro, Paredes levantó los brazos, saludó a las tribunas y habló al micrófono. Expresó lo que sentía: que estaba feliz, que siempre soñó con este momento y que vuelve para ganar: “Este es uno de los momentos más importantes de mi vida. Me tocó irme muy chico, jugar en los clubes más importantes de Europa, pero regresar a casa fue mi sueño desde aquella vez”. Debutó con 16 años y la número 28 en la espalda. Volvió con 31 y la 5 con la que conquistó todo con la selección.

Desde entonces, Boca siguió su camino, y él, el suyo. Pero nunca dejaron de cruzarse. En cada entrevista, en cada convocatoria, en cada festejo de la selección, Paredes hablaba de Boca. De hecho, ya lo habían llamado en el mercado pasado, aunque en ese momento su salida de la Roma era más complicada y terminó renovando con el club italiano, pero con una cláusula que le permitía salir a Boca a mitad de año. Por eso, cuando Riquelme volvió a comunicarse, no dudó: “Estoy para volver”, le dijo. Y volvió.

Paredes no estuvo solo. Lo acompañó su familia: Camila Galante; su esposa; sus hijos, Victoria (12), Giovanni (9) y Lautaro (3 meses); sus padres, Daniel y Myriam; y, sobre todo, miles de hinchas que fueron a recibirlo como lo que es: un campeón que eligió regresar. No importó que fuera un día laborable, ni el frío, ni que la fiesta se retrasara más de una hora. La situación lo ameritaba. Por la llegada de Paredes, claro, pero también porque muchos hinchas que no tienen la posibilidad de ir a la Bombonera todos los domingos -aquellos que quedan afuera por el filtro de las entradas- se dieron el gusto de volver a pisar las tribunas.

“Me daba un poco de miedo saber si iba a venir gente, recién ahora caigo lo que es para mí esto, lo que representa para mí, la gente está loca llenando un estadio para recibirme, es algo increíble y estoy totalmente agradecido. Volví para esto, por la locura del Mundo Boca”, contó, emocionado, llevándose la mano al corazón. Y la Bombonera respondió cantando fuerte: “Que de la mano de Leo Paredes todos la vuelta vamos a dar...” y el ineludible “dale campeón, dale campeón”.

Leandro Paredes junto a Juan Román Riquelme, presenta su camiseta Manuel Cortina - LA NACION

Para recibir a su nuevo referente, Boca abrió la bandeja baja y media de ambas populares, además de la platea que da a las vías del tren. Pero a medida que la gente seguía llegando y la Bombonera comenzaba a llenarse más de lo previsto, también se abrió un sector de la tercera bandeja de Casa Amarilla, y después de la de enfrente. Finalmente, terminó habilitándose la totalidad del estadio para que nadie se quedara afuera. Sobre los palcos se desplegaba un telón enorme con una frase que lo decía todo: “Boca es grande por su gente”. En el círculo central, una lona mostraba tres imágenes de Paredes: una cuando era chico y jugaba en las infantiles del club, y dos actuales, ya campeón del mundo, acompañadas por el mensaje “bienvenido a tu casa”. Diez torres de iluminación rodeaban el campo y lanzaban destellos azules y amarillos. En las áreas, una fila de fuegos artificiales. En los costados, la cumbia sonaba a todo volumen para darle más ritmo y color a la fiesta.

Antes de salir al campo, Paredes habló junto a Juan Román Riquelme en la sala de prensa de la Bombonera. El lugar había colapsado de periodistas y las puertas debieron cerrarse casi dos horas antes del inicio. Para que la gente pudiera seguirlo, todo se transmitió en vivo por las pantallas del estadio. Luego, Paredes pateó pelotas firmadas a las tribunas, como recuerdo para los hinchas. Y se despidió a lo grande: con la Bombonera de pie, encendida, coreando otra vez su nombre.

La presentación de Leandro Paredes en Boca Juniors Manuel Cortina - LA NACION

“Gracias por todo el amor de siempre. Intentaré devolver todo este cariño con muchos títulos, que es la ilusión, la intención y lo que todos esperamos”, les dijo a los hinchas desde el campo de juego de la Bombonera. Y agregó: “Muchas gracias a todos. Estoy feliz de estar acá. Siempre soñé con esto. No pensé que iba a ser así. Estoy más que agradecido. Ojalá podamos darles muchas alegrías. ¡Aguante Boca!”.

Lo que viene ahora es fútbol. Entrenamientos, partidos, presión, responsabilidad. Un futbolista de jerarquía que llega para liderar un vestuario caliente, golpeado, que entró en una etapa de renovación y que precisa de figuras clave para volver a cosechar logros. Boca necesita conducción, carácter. Necesita alguien que se ponga el equipo al hombro. Y esa es, justamente, la especialidad de Paredes.

Algunos dirán que fue demasiado cotillón para lo poco que jugó. Otros, que no es Tevez, Palermo ni Riquelme. Y es cierto. No lo es. Pero él tiene algo que hoy vale tanto como los títulos: tiene pertenencia. Tiene pasado, tiene presente y, sobre todo, tiene futuro. Quizás su regreso no sea sólo un punto de reencuentro, sino el comienzo de algo grande para Boca.