El picante cruce de Leandro Paredes con el DT de Barcelona de Ecuador y un colaborador del equipo “canario”

El partido entre Barcelona de Ecuador y Boca por una fecha más de la Copa Libertadores ya había finalizado con una victoria del conjunto local por 1 a 0 y, como suele hacerlo, el capitán xeneize, Leandro Paredes, se prestó a ser entrevistado. Segundos antes de que el volante reconociera mediáticamente el mal desempeño del equipo, el DT “canario”, César Farías, se acercó detrás de cámara y le dijo algo que no fue captado por los micrófonos. “Me debe conocer de algún lado. La verdad es que no sé quién es. No importa”, dijo el argentino.

“¿Qué pasó recién con Farías?”, le preguntó el cronista de Fox al campeón del mundo. ”No sé qué dijo. Tengo mucho respeto. No hablo nunca antes, no hablo después", le contestó Paredes.

CONMEBOL #Libertadores | Leandro Paredes con @EzePolanco: "Creamos situaciones, pero no pudimos convertir".



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No fue el único cruce picante y cargado de ironía que tuvo el capitán de Boca. Durante el primer tiempo, y en una secuencia que sí quedó grabada por una cámara de la transmisión oficial, Paredes, visiblemente molesto, se dirigió a un asistente de Farías que se negaba a darle la pelota en un lateral. “¿Querés jugar? Que no jugaste nunca...”, le dijo a Grenddy Perozo.

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Qué dijo Paredes sobre el partido que perdió Boca

“Lamentablemente no pudimos convertir. Generamos varias situaciones claras, pero si no las aprovechás, el rival también juega”, dijo el volante xeneize en declaraciones a Fox. También hizo referencia al estado del campo de juego, que sobre todo en el primer tiempo estuvo afectado en ciertos sectores por mucha agua de lluvia acumulada. “La cancha estaba igual para los dos, aunque los favoreció por su tipo de juego. No pudimos hacer lo que habíamos preparado, es parte de esto”, opinó Paredes.

Boca cayó por 1 a 0 ante Barcelona de Ecuador en el partido disputado en la noche de este martes en el estadio Monumental Banco Pichincha, por la cuarta fecha del grupo D de la Copa Libertadores 2026. MARCOS PIN - AFP

Boca cayó por 1 a 0 ante Barcelona de Ecuador en el partido disputado en la noche de este martes en el estadio Monumental Banco Pichincha, por la cuarta fecha del grupo D de la Copa Libertadores 2026. MARCOS PIN - AFP

Boca cayó por 1 a 0 ante Barcelona de Ecuador en el partido disputado en la noche de este martes en el estadio Monumental Banco Pichincha, por la cuarta fecha del grupo D de la Copa Libertadores 2026. El único gol fue convertido por el mediocampista argentino Héctor “Tito” Villalba a los 27 minutos de la segunda parte.

CONMEBOL #Libertadores | ¡Gol de Barcelona! Lo hizo Villalba para el 1-0 vs. Boca.



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La derrota deja al equipo que dirige Claudio Úbeda en el segundo lugar del grupo D, con seis unidades, mientras que el local se mantiene último aunque sumó sus primeros puntos del certamen, con tres unidades. Ambos equipos jugaron todo el segundo tiempo con 10 hombres. Boca sufrió la expulsión del mediocampista Santiago Ascacibar a los 32 minutos, mientras que los dirigidos por Farías se quedaron sin el volante argentino Milton Celiz, expulsado en el quinto minuto de descuento de la primera etapa.