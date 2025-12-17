Matvey Safonov: la historia del arquero que atajó cuatro penales para que PSG conquiste la Copa Intercontinental

En el año cargado de títulos que construyó Paris Saint-Germain, el arquero que atajó cuatro penales en la definición de la Copa Intercontinental que le dio la victoria ante Flamengo en Qatar resultó el héroe menos pensado. El ruso Matvey Safonov llegó al club parisino en 2024 y tuvo muy poca participación hasta los tres partidos que jugó como titular en las dos últimas semanas, previo a ser el gran protagonista de la final de este miércoles.

PSG festejó durante la primera mitad de 2025 en el ámbito local -Ligue 1, Copa de Francia y Trofeo de Campeones- y por primera vez fue campeón de la Champions League con el italiano Gianluigi Donnarumma bajo los tres palos. Hasta que, para el inicio del nuevo ciclo, el DT Luis Enrique decidió reemplazarlo por el galo Lucas Chevalier, que atajó en la consagración en la Supercopa de Europa, por penales ante Tottenham.

Sin embargo, para el encuentro por el título ante Flamengo, el entrenador español necesitó del guardameta que estuvo a la sombra de Donnarumma -sólo 17 juegos, la mayoría por la Liga y la Copa de Francia- y este semestre no había sumado minutos hasta que el 29 de noviembre pasado Chevalier se lesionó en la derrota ante Mónaco por el torneo local.

Matvey Safonov, el arquero ruso de Paris Saint Germain, atajó cuatro penales en la definición ante Flamengo y le dio el título al equipo francés Hussein Sayed� - AP�

Aquel encuentro, Lucas pudo completarlo pese a recibir una fuerte patada en el tobillo derecho de parte de Lamine Camara, que no recibió una sanción. Pero no pudo regresar al arco para los partidos siguientes: quedó marginado ante Rennes, por la Ligue 1, y frente a Athletic Bilbao, por la Champions League, y ocupó el banco de suplentes el sábado pasado ante Metz, con la expectativa de que pudiera llegar en buena forma ante el conjunto carioca. Pero no. Luis Enrique mantuvo a Safonov, al verlo en mejores condiciones.

De 26 años, Safonov surgió del FK Krasnodar, club en el que hizo las inferiores y jugó en la primera división desde 2018. Hasta llegar al Paris Saint-Germain por 20 millones de euros, cuando ya llevaba tres años siendo considerado en la selección de su país.

Paciente, esperó su oportunidad. Fueron cinco partidos por la Copa de Francia 2025, dos por la Champions League 2024/2025 y diez por la Ligue 1 pasada los que, ocasionalmente, comenzó desde el primer minuto. Y esta temporada acumuló 20 encuentros como suplente, sin sumar minutos, hasta que este diciembre la lesión de Chevalier le hizo un lugar, con dos vallas invictas en tres juegos.

El arquero Matvey Safonov recibe la felicitación del presidente de PSG, Nasser al-Khelaifi, luego de la victoria por penales sobre Flamengo en la Copa Intercontinental KARIM JAAFAR� - AFP�

En el 1-1 con Flamengo este miércoles, el ruso no logró evitar que Jorginho convirtiera el penal durante el juego que puso la igualdad y llevó el duelo hasta el desempate por esa misma vía. Pero allí, en la serie, el arquero de 1,92m fue casi implacable: sólo Nicolás De la Cruz pudo marcarle, en el primer disparo del equipo brasileño.

Luego, contuvo los remates de Saúl, Pedro, Leo Pereira y Luis Araújo para decretar el triunfo de PSG por 2-1 en el desempate y darle el sexto título del año a los parisinos, que únicamente cedieron la final del Mundial de Clubes ante Chelsea, en otro de los partidos en los que Safonov estuvo sentado en el banco de suplentes todo el tiempo.

Los penales atajados por Safonov ante Flamengo

“¿Quién es este arquero?“, decían los fanáticos del Mengão, mientras se miraban, incrédulos, en las tribunas del estadio en Doha, en un desenlace en el que esperaban que el suyo, Agustín Rossi, fuera la estrella. El argentino contuvo uno, pero el ruso se quedó con el protagonismo.

De aquella tarde en los Estados Unidos con la medalla de subcampeón del Mundial de Clubes, de cabeza gacha, a esta noche en Qatar llevado en andas y lanzado al aire por sus compañeros. El héroe menos pensado, en un final de año que le permitió jugar cuatro encuentros seguidos por primera vez desde su llegada al PSG y levantar una copa que tuvo su sello.