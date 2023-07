Paris Saint-Germain le baja el precio a Mauro Icardi, más allá de su gran temporada en Turquía

escuchar

A la hora de fijar la cotización de un futbolista, los goles no valen igual en todos lados y no es lo mismo hacerlos a los 25 que a los 30 años. Y el otro factor a tener en cuenta es la disposición del club vendedor; esto es, si desea defender el precio de la transferencia porque quiere retener al jugador, o prefiere hacer caja, aun por un valor inferior al del mercado, porque al mencionado en cuestión no lo tiene entre sus prioridades.

Todas esas variables ayudan un poco a comprender por qué Mauro Icardi, después de marcar 22 goles que ayudaron a Galatasaray a ser campeón de la Superliga de Turquía tras cuatro años, será transferido al club de Estambul por Paris Saint-Germain en 10 millones de euros, muy por debajo de lo abonado en 2020, cuando el equipo francés lo había comprado a Inter por 50 millones.

El deseo de los hinchas de Galatasaray se hará realidad: Icardi continuará en Turquía Dataref

La operación se hará oficial en los próximos días, de acuerdo con lo informado por el diario L’Equipe. Icardi viene de una temporada en la que tuvo un resurgimiento goleador a orillas del Bósforo, luego de dos cursos con poca continuidad en PSG. Además de los 22 tantos, en el torneo local dio siete asistencias. A eso hay que sumarle un gol y una asistencia más por la Copa de Turquía. Marcó de zurda, de derecha, de cabeza, de emboquillada en un penal. Se erigió en un ídolo para los apasionados hinchas turcos, que pidieron su permanencia. El rosarino también se ganó el afecto por la conexión que estableció con las tribunas por su manera de festejar los goles.

Icardi no terminaba una temporada con una cifra significativa de goles desde 2018. Ese años marcó 29 para Inter y fue capocannoniere de la Serie A, junto a Ciro Immobile. Por entonces, el sitio Transfermarkt, especializado en la cotización de jugadores, lo tasó en 100 millones de euros. Con 124 tantos, Icardi se ubica en el séptimo puesto entre los máximos anotadores históricos del club de Milán. En esa época, Lionel Scaloni también lo incluyó en las primeras listas de convocados del seleccionado argentino, mientras Lionel Messi tenía un descanso después del Mundial 2018.

Aclamado en los festejos por el título de la Superliga

Mauro Icardi ha sido el rey de las celebraciones de campeonato en Galatasaray.



Este vídeo deja bien claro la conexión tan grandiosa que ha desarrollado con los aficionados del Galatasaray. pic.twitter.com/DuQMpdYOHC — Alejandro (@AleParra__) June 4, 2023

Su muy buen suceso en Inter derivó en un declive cuando entró en conflicto con una parte del vestuario -sobre todo con los compañeros de origen eslavo-, y su pareja y representante, Wanda Nara, acusó públicamente a los dirigentes por razones contractuales. Estuvo apartado del plantel durante un tiempo. Inter lo excluyó de su proyecto y lo puso en el mercado, con una cesión a préstamo a Paris Saint-Germain, donde en su primera temporada convirtió 19 goles en 34 partidos oficiales y fue comprado en 2020 en 50 millones de euros. En las dos temporadas siguientes tuvo menos lugar en un equipo que contaba con Kylian Mbappé, Neymar, Lionel Messi, Ángel Di María, Pedro Sarabia y Julian Draxler.

PSG lo declaró negociable y apareció Galatasaray para recibirlo en préstamo. Para Icardi significaba salir de las grandes ligas europeas tras más de una década, en la que pasó por la cantera de Barcelona, Sampdoria, Inter y PSG.

En Turquía fue recibido como una figura y dentro de la cancha respondió a las expectativas. La próxima temporada volverá a disputar la Champions League. Insuficiente para que PSG lo volviera a incluir ahora en sus planes. El club francés avanza en la renovación del plantel, con la salida de Messi y el futuro incierto de Mbappé y Neymar. PSG hizo uso de la opción por el delantero juvenil Hugo Ekitike e incorporó a Marco Asensio, libre de Real Madrid.

Icardi, junto a su pareja Wanda Nara y los hijos, antes de ingresar el domingo a la entrega de los premios Martín Fierro Gerardo Viercovich

Wanda Nara, a quien Icardi acompañó el último domingo en la entrega de los premios Martín Fierro, intentó un regreso a Italia al sondear las posibilidades en Inter y Milan. No encontró eco. De acuerdo con Transfermarkt, la valoración actual de Icardi es de 19 millones de euros, pero PSG está dispuesto a cerrar la negociación por 10 millones, cifra que para Galatasaray tiene otro significado: Icardi entrará entre sus incorporaciones más altas en la historia, en una lista que encabeza el brasileño Mario Jardel (17 millones en el 2000).

Todos los goles de Icardi en Galatasaray

LA NACION