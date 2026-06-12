Wanda Nara se compró una camioneta de lujo y lanzó una indirecta: “Con el fruto de tu trabajo”

En los que parecen ser tiempos calmos para Wanda Nara, quien está enfocada en su serie en formato vertical, las redes sociales volvieron a revolucionarse luego de que compartiera una serie de imágenes que combinaron la exclusividad del mercado automotor con una fuerte declaración. En las últimas horas, la mediática sorprendió a sus millones de seguidores al mostrar su más reciente adquisición: una imponente camioneta de alta gama valuada en casi 400.000 dólares para sus modelos cero kilómetro.

¿Wanda Nara y una indirecta para María Eugenia Suárez?

“La felicidad es otra cuando podés comprarte lo que querés con el fruto de tu trabajo. No se trata de tener más, sino de elegir por vos misma. Nunca dejes de soñar”, escribió la mediática en su perfil de Instagram junto a una imagen del vehículo tapado. Aquella frase no pasó inadvertida para los usuarios, quienes inmediatamente la relacionaron como una indirecta hacia María Eugenia ‘la China’ Suárez, quien comparte sus días con Mauro Icardi en Turquía.

La presentación del rodado que se compró Nara se realizó en un salón de ventas de máxima categoría, donde la unidad aparecía cubierta por una elegante funda negra (Foto: Instagram/@wanda.nara)

La presentación del rodado se realizó en un salón de ventas de máxima categoría, donde la unidad aparecía cubierta por una elegante funda negra que llevaba estampado el logotipo de la automotriz alemana Mercedes-Benz y la inscripción “G63”. Este modelo, perteneciente a la emblemática Clase G, es reconocido internacionalmente por ser uno de los todoterrenos más exclusivos y codiciados del mundo entero.

Se trata de un vehículo que se caracteriza principalmente por su potencia y su clásico diseño cuadrado que combina el lujo extremo con una resistencia todoterreno única. Quienes conocen el mercado automotor destacan que esta versión no solo ofrece un confort ejecutivo en su interior, sino también una fuerza mecánica importante, ideal para quienes buscan estatus y rendimiento en un mismo rodado.

Se trata de un modelo reconocido por ser uno de los todoterrenos más exclusivos y codiciados del mundo entero (Foto: Captura Instagram/@wanda.nara)

Con este posteo, la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) no solo exhibió un objeto de deseo inalcanzable, sino que reavivó la clásica grieta con la actriz, la cual se desató en 2021 con el recordado ‘Wanda Gate’. Al remarcar que la camioneta llega gracias a su propio desempeño laboral en los negocios y el espectáculo, Wanda dejó en claro que sus lujos no dependen de nadie más que de ella misma.