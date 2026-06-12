Benjamín Vicuña se refirió a su polémico “Me Gusta” en un posteo sobre Mauro Icardi y no se guardó nada

Tras dos meses sin verse, Benjamín Vicuña se reencontró con sus dos hijos menores, Magnolia y Amancio, quienes desde el año pasado viven en Estambul con su madre María Eugenia “China” Suárez y Mauro Icardi. La relación entre los padres sigue siendo tensa al punto tal que no pasó inadvertido que el actor chileno le puso “Me gusta” a un video en el cual la abogada Ana Rosenfeld hablaba del enfrentamiento legal entre el futbolista y Wanda Nara por sus hijas. Tras el revuelo que generó esta acción, habló sobre lo sucedido y dio su versión de los hechos.

“Se te escapó un like en la publicación de Ana Rosenfeld hablando de Icardi y las hijas”, le comentó el cronista de Puro Show (eltrece) a Benjamín Vicuña durante un evento. El actor se hizo el desentendido y buscó desestimar la información. “No, perdón, no sé”, dijo rápidamente. “La verdad es que no te voy a decir que me hackearon. Te juro por Dios que no tengo idea”, insistió.

Benjamín Vicuña y el like que revolucionó a los usuarios (Foto: Captura Instagram/@jotax.digital)

“Esas cosas pasan, todos lo sabemos. Pero no recuerdo ni siquiera haber leído una noticia al respecto, de Ana, ni de nadie”, aseguró a modo de aclarar que lo sucedido no fue voluntario, sino un error.

En esta misma línea dijo que mantiene contacto con Suárez y que están “compartiendo responsabilidades con nuestros hijos”. Si bien no aclaró hasta cuándo los niños estarán en la Argentina, se limitó a decir: “Los tenemos de forma mixta por un tiempo, así que estoy feliz, muy contento”.

Benjamín Vicuña dijo que mantiene contacto con Suárez (Foto: Instagram @benjaminvicuna.ok / @sangrejaponesa)

Por último, le consultaron por la foto subida de tono de Eugenia que publicó Mauro Icardi de sus vacaciones en Maldivas, pero prefirió abstenerse. “No voy a dar declaraciones de cosas de las que no tengo nada que hablar”, sentenció.

La publicación de Instagram a la que Vicuña le dio “Me gusta” fue de un fragmento del ciclo Primicias Ya (América TV) en el que Ana Rosenfeld dijo que tenía “todas las pruebas en el expediente” para demostrar que Wanda Nara nunca impidió que su exmarido pasara tiempo con sus hijas en común. Aseguró que la separación se dio porque ellas estaban en Buenos Aires y él en Estambul. “Desde el día uno que él llega a la Argentina, lo primero que se hace es revincularse con sus hijas como corresponde”, sostuvo. Incluso dijo que ellos, como matrimonio, tenían pensado un futuro juntos en el país.