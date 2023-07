Paris Saint-Germain sacó a Kylian Mbappé de la gira por Asia y amenaza dejarlo afuera del equipo, mientras el sindicato de jugadores habla de “acoso moral”

escuchar

El chárter que llevaba al plantel de Paris Saint-Germain levantó vuelo este sábado rumbo a Japón, donde hará una gira de pretemporada con cuatro amistosos. La nómina de 28 futbolistas, que incluye a los refuerzos (Lucas Hernández, Marcos Asensio, Milan Skriniar, Manuel Ugarte, Lee Kang-ing y Cher Ndour), causa más impacto por una ausencia: no está Kylian Mbappé.

El delantero fue excluido por el club, a modo de castigo por su decisión anunciada hace unas semanas de que no hará uso del año de extensión del contrato que se vencerá en junio de 2024. En ese momento, la conducción qatarí de PSG entró en combustión al entrever cuál era la estrategia del máximo goleador histórico (212 tantos) del equipo: irse dentro de un año como agente libre, no dejar ni un euro en la tesorería por una venta y cobrar una prima por su pase del futuro club que lo contrate. O sea, un gran negocio para Mbappé y un agujero económico y al orgullo y el prestigio de la entidad francesa.

Sin Mbappé, el plantel de PSG posa antes de tomar el vuelo chárter rumbo a Japón. PSG

La guerra está declarada y por ahora no se vislumbra el armisticio. PSG da muestras de nerviosismo y enojo a través de comunicados y filtraciones a la prensa. Mbappé no volvió a mover fichas desde que hizo público que no prolongará el vínculo que caducará dentro de casi un año. La legislación lo ampara: no está obligado a poner una nueva firma ni a aceptar una transferencia.

Las autoridades qataríes especulan con que Mbappé tiene un acuerdo para incorporarse en la próxima temporada a Real Madrid, que hace un año llegó a ofertar 200 millones de euros por el pase, cifra desestimada por PSG. En esta partida de póquer, la entidad española por ahora se mantiene a la expectativa y no hace ninguna propuesta, que en las actuales circunstancias sí sería escuchada por la de París.

Por si bajarlo del avión de la gira no fuera suficiente, PSG redoblaría la apuesta, según una información de Le Parisien, medio que tiene línea directa con los dirigentes. Según estas fuentes, de no renovar contrato o no aceptar ser vendido en este mercado de pases, Mbappé se expone a quedarse en la tribuna, no ser incluido en ninguna de las competencias durante la temporada que le resta.

Mbappé da autógrafos en la llegada al entrenamiento

كيليان مبابي تعمد النزول و التوقيع للجماهير قبل التدريبات اليوم، الجماهير طالبته بالبقاء و اللاعب شكرهم عديد المرات في اخر الفيديو. pic.twitter.com/YlVNyNu2HD — H A M Z A (@Hamza_RMFC) July 22, 2023

El agravamiento del caso motivó una intervención del gremio que defiende los intereses de los jugadores. La Unión Nacional de Futbolistas Profesionales (UNFP) emitió un comunicado en el que recuerda que “todo jugador profesional debe disponer de las mismas condiciones laborales que el resto del plantel”. Y agrega de manera taxativa: “La UNFP considera útil recordar a los directivos que presionar a un empleado –por ejemplo, mediante el deterioro de sus condiciones de trabajo– para obligarlo a marcharse o a aceptar lo que quiere el empleador constituye acoso moral, que la legislación francesa condena firmemente”.

Por último, el gremio advierte que se reserva “el derecho a emprender acciones civiles y penales contra cualquier club que se comporte de esta manera”.

Este sábado Mbappé asistió al entrenamiento en París con los jugadores que se quedaron porque no forman parte del proyecto y serán negociados, como Julian Draxler y Giorginio Wjnaldum. “Los indeseables”, los caracteriza la prensa francesa. Entre ellos está Leandro Paredes, por quien PSG ya tiene un acuerdo con Galatasaray por alrededor de seis millones de euros, pero el volante argentino prefiere ir a otra liga. Por eso espera que el incipiente interés de Lazio se materialice en una oferta que satisfaga las pretensiones de la dirigencia qatarí.

Mbappé puede llegar a no volver a usar la camiseta de PSG; su futuro está en el aire. Christophe Ena - AP

Tras bajarse de la combi que lo trasladó al campo de entrenamiento, un sonriente Mbappé entregó varios autógrafos y se sacó fotos con los chicos que lo esperaban. En el medio del entuerto está en disputa el afecto de los hinchas: PSG hará todo lo posible por ponerle en contra a los aficionados, que hasta este conflicto siempre lo tuvieron entre sus preferidos, por delante de Neymar y, mientras estuvo, de Messi.

En PSG asumen que, en el caso de una venta, no podrán obtener los 200 millones de euros de hace una temporada. Están en una posición de debilidad, que los empuja a negociar a la baja. El malestar con Mbappé aumenta porque, según aseguran, tenían la promesa verbal del delantero de que nunca se iría gratis, como sí amenaza ahora hacerlo. Encima, el contrato firmado en 2022 tiene una cláusula de fidelidad, por la cual el nacido en Bondy se asegura 90 millones de euros si al 5 de septiembre de este año sigue en PSG. Ése es otro motivo para traspasarlo, al que se agrega uno más de carácter estructural: con la eventual venta tendrían ingresos, liberarían masa salarial, cumplirían con el Fair Play financiero que exige la UEFA y dispondrían de margen para salir al mercado por otros refuerzos.

Luis Enrique y el presidente Nasser al-Khelaifi, en la presentación del español; el entrenador cuenta con Mbappé, pero la rispidez del club con el delantero puede dejarlo sin la viga mayor de su proyecto futbolístico. GEOFFROY VAN DER HASSELT - AFP

Otro frente puede abrirse con el nuevo entrenador, Luis Enrique, de personalidad poco dócil para aceptar injerencias en su modo de conducir. Ya rechazó que el director deportivo Luis Campos quisiera mantener a personas de su confianza en el staff técnico. Antes de que explotara la bomba, el director técnico español le dijo a Mbappé que sería una de las vigas de su proyecto. Contaba con el delantero, hasta que desde Qatar llegaron órdenes en contrario. Ahora Luis Enrique está inquieto porque no sabe a qué atenerse. Mbappé tiene revolucionado a PSG.

LA NACION