Parma en clave argentina: dos goles de Mateo Pellegrino, debutó Ordóñez y Troilo como refuerzo

Cuando a principios de este año Mateo Pellegrino regresó a Vélez del préstamo en Platense, donde convirtió 15 goles en 53 partidos, tenía decidido que su futuro estuviera en el fútbol europeo, no le interesaba reinsertarse en el club de Liniers. No fue tenido en cuenta en el plantel que por entonces dirigía Sebastián Domínguez, hasta que a principios de febrero se concretó su transferencia a Parma por dos millones de euros.

Se incorporaba a un equipo que luchaba por mantenerse en la Serie A, objetivo que consiguió en las últimas jornadas, tras finalizar en el 16° puesto, cinco puntos por encima de uno de los tres descendidos. En su primer semestre, Pellegrino contribuyó con tres goles y una asistencia en 13 cotejos.

¡GOOOL DE PARMA!



Mateo Pellegrino convirtió de cabeza el primer gol del partido tras un tiro de esquina de Valeri.



Mateo Pellegrino convirtió de cabeza el primer gol del partido tras un tiro de esquina de Valeri. El local le gana 1-0 a Pescara en el arranque del segundo tiempo.

Cuando falta una semana para el comienzo de la nueva temporada de la Serie A, la competencia oficial en el calcio pasa por la Copa Italia, en la que Parma venció 2-0 en la primera rueda a Pescara (Serie B), con dos goles de cabeza de Pellegrino. Fue su segundo doblete, tras el marcado a Torino en marzo.

Pellegrino aprovechó dos asistencias de Emanuele Valeri, en un córner desde la derecha en el primer gol y un centro desde la izquierda en el segundo. No fueron los únicos cabezazos de Pellegrino, que aprovechó las debilidades rivales en el juego área; otros dos cabezazos fueron desviados por el arquero Sebastiano Desplanches y un tercero dio en el travesaño. Reemplazado a los 45 minutos del segundo tiempo, se llevó una ovación de los hinchas en el estadio Ennio Tardini.

Debutó el ex-Vélez Christian Ordóñez, que se incorporó en el reciente mercado de pases en una operación por 8,5 millones de euros. El sitio Sport Parma lo calificó con 6,5 puntos y comentó sobre su rendimiento: “No tiene una técnica excepcional –y un par de despistes iniciales lo demuestran–, pero posee un motor inagotable: corre y presiona al máximo a sus rivales, llegando a recuperar varias pelotas en el mediocampo ofensivo".

También fue titular el argentino Nahuel Estévez, que comienza su cuarta temporada en Parma, tras surgir en Comunicaciones y pasar por Sarmiento y Estudiantes.

¡OTRA VEZ MATEO PARA PARMA!



Pellegrinó anotó el segundo gol del partido con un cabezazo letal contra el palo izquierdo del arquero.



Pellegrinó anotó el segundo gol del partido con un cabezazo letal contra el palo izquierdo del arquero. Gana el local 2-0 frente a Pescara y encamina la serie.

Se agranda la colonia argentina en Parma, club que en la década del 90, con el apoyo económico del empresario Calisto Tanzi, fundador de Parmalat, alistó a Juan Sebastián Verón, Hernán Crespo, Roberto Sensini, Matías Almeyda y Abel Balbo.

En la platea estuvo el zaguero central Mariano Troilo, que viajó este fin de semana viajó para realizarse la revisión médica e incorporarse al plantel, en una operación que a Belgrano de Córdoba le dejará 6,5 millones de euros, más un millón en variables.

Mariano Troilo in tribuna per assistere alla sfida tra Parma e Pescara di Coppa Italia

El defensor, de 22 años y 1,94 m que fue citado por primera vez a la selección argentina en la última doble fecha por las eliminatorias, firmará contrato hasta 2030. Su pase a Italia tuvo un giro, ya que el primer interesado fue el ascendido Pisa, pero la oferta no satisfizo a Luis Fabián Artime, presidente de Belgrano. Troilo había empezado a despedirse del Pirata a principios de este mes, tras la victoria frente a Independiente por la Copa Argentina, cuando en sus redes sociales le agradecía a Belgrano y señalaba que Italia era su destino. A la semana siguiente jugó en el 2-1 a Banfield y ya no estuvo en el 0-0 frente a Aldosivi el último viernes.

Parma apareció con una mejor propuesta económica y se quedó con un zaguero central que se formó en Belgrano, en cuya primera división disputó 57 encuentros, con dos goles. Antes de embarcar desde Córdoba, expresó: “Fueron 15 años hermosos en Belgrano, siempre lo llevaré en mi corazón. Seguramente es un hasta pronto, nunca le voy a cerrar las puertas a Belgrano. Es mi segunda casa. Ahora creo que estoy dando un paso importante en mi carrera. Hablé con el presidente y el entrenador de Parma. Me dijeron que es un club ordenado y que el proyecto es pelear arriba. Quieren contar conmigo lo antes posible".

Por la Serie A, Parma debuta el próximo domingo, de visitante frente a Juventus.