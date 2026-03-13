Gio Simeone le dio la victoria a Torino ante el Parma de los argentinos en Italia

Un cruce que, en la previa, tenía poco peso en la tabla terminó convertido en una noche con fuerte protagonismo argentino. Torino derrotó 4-1 a Parma en el inicio de la fecha 29 de la Serie A con goles de Giovanni Simeone y Mateo Pellegrino, en un partido que reunió a siete futbolistas de la Argentina entre titulares y suplentes. Y volvió a exhibir el buen momento de varios de ellos en el calcio.

El encuentro comenzó con intensidad y el primer golpe llegó de manera temprana. A los tres minutos, Gio Simeone aprovechó un rebote entre los defensores dentro del área y definió desde un ángulo muy cerrado. El remate pasó entre las piernas del arquero y significó el 1-0 para Torino en el estadio Olímpico Grande Torino. Hubo complicidad de Zion Suzuki ya que el envío no fue tan potente pero se le escurrió entre las piernas.

¡¡EL GOLEADOR QUE ES PRIORIDAD PARA COUDET!! Gio Simeone fue oportunista dentro del área y definió entre las piernas del arquero para el 1-0 del Torino ante Parma.



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El equipo visitante reaccionó con rapidez. A los 20 minutos del primer tiempo, el otro delantero argentino en cancha, Pellegrino, igualó el marcador con un cabezazo preciso. El delantero surgido en Platense conectó un centro exacto del brasileño Gabriel Strefezza luego de un enganche por la banda y superó a la defensa rival para establecer el 1-1 parcial.

Antes de ese empate, Parma había sufrido un contratiempo inesperado. El mediocampista Benjamin Cremaschi, cedido desde Inter Miami, debió abandonar el campo tras una dura caída cuando disputaba una pelota aérea. El golpe obligó a su reemplazo y modificó la estructura del conjunto visitante en el tramo inicial del encuentro.

El segundo tiempo presentó más emociones, aunque no todas tuvieron protagonistas directos entre los atacantes. A los 55 minutos, Torino volvió a ponerse en ventaja gracias a un gol del turco Emirhan Ilkhan, que la empujaba luego de un remate que se desvió el rival.

Apenas dos minutos después, Simeone estuvo muy cerca de ampliar la diferencia. El delantero argentino recibió un pase en una contra, definió de volea con una tijera espectacular y la pelota impactó en el travesaño tras picar en el área. En el rebote, el balón terminó en el cuerpo de Mandela Keita, que terminó empujándolo involuntariamente contra... su propia red para el 3-1 y frustró lo que hubiera sido el segundo tanto personal del atacante.

Luego de la pirueta de Gio Simeone, la pelota se mete en contra empujada por el defensor Mandela Keita Fabio Ferrari� - LaPresse�

Parma intentó reaccionar durante el resto del segundo tiempo, pero no logró quebrar la defensa de Torino. El equipo local sostuvo la ventaja con orden y control del ritmo del partido frente a un rival que buscó espacios sin encontrar claridad en los últimos metros.

El marcador se cerró en el tiempo agregado. A los 91 minutos, el colombiano Duván Zapata sacó un potente remate desde afuera del área que se convirtió en el 4-1 definitivo y sentenció el triunfo del conjunto de Turín.

Compacto del duelo argentino

El encuentro también dejó una fuerte presencia argentina en el campo. En Parma fueron titulares, además de Pellegrino, Mariano Troilo y Christian Ordóñez, mientras que Nahuel Estévez y Lautaro Valenti ingresaron en el segundo tiempo. Franco Carboni aguardó en el banco de suplentes. Con seis futbolistas de la Argentina en su plantel, el conjunto emiliano aparece entre los equipos con mayor representación nacional dentro de las cinco grandes ligas europeas.

Para Simeone, el gol significó el séptimo en 26 partidos en la temporada con Torino. Pellegrino, por su parte, alcanzó los 11 goles en 31 encuentros con Parma. En un partido sin grandes implicancias en la clasificación, ya que los dos equipos están en mitad de tabla con diferencia de un punto, ambos delanteros volvieron a aportar cifras y ratificaron el buen momento de los futbolistas argentinos en el fútbol italiano.