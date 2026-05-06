Partidos de hoy de la Copa Libertadores 2026: hora y TV, este miércoles 5 de mayo

La Copa Libertadores 2026 continúa este miércoles con seis encuentros correspondientes a la cuarta fecha de la etapa de grupos, que es la primera de la segunda rueda y en la que todos los equipos necesitan sumar puntos para clasificar a octavos de final porque ninguno se aseguró la clasificación.

Los partidos se disputan en tres turnos, siempre utilizando como referencia la hora de la Argentina. A las 19 Estudiantes de La Plata visita a Cusco de Perú por el Grupo A y La Guaira de Venezuela recibe a Bolívar de Bolivia, por el C. Esta misma zona tiene a las 21.30 el choque estelar entre Independiente Rivadavia de Mendoza y Fluminense y en simultáneo juegan en Colombia Independiente Santa Fe vs. Corinthians, por la E.

A las 23, en tanto, la jornada se cierra con Deportes Tolima de Colombia vs. Nacional de Uruguay, por el Grupo B; y Universidad de Chile vs. Cruzeiro, por la misma zona de Boca que el martes perdió en Ecuador ante Barcelona 1 a 0.

Los partidos de la Copa Libertadores 2026 se transmiten en vivo por TV a través de diferentes señales de Fox Sports, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.

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El formato de juego de la Copa Libertadores 2026 es similar a la última edición que ganó Flamengo. En la etapa de grupos los 32 clubes se dividieron en ocho zonas de cuatro integrantes cada uno de las cuáles los dos líderes avanzarán a octavos de final. Los terceros, en tanto, pasarán a la Copa Sudamericana y competirán en ese certamen desde 16avos de final.

Desde entonces, hay cruces de eliminación directa con partidos de ida y vuelta hasta las semifinales. La definición, en tanto, está programada para el sábado 28 de noviembre en el estadio Centenario de Montevideo, Uruguay.

Tabla de campeones de la Copa Libertadores

El equipo con más títulos en la Copa Libertadores es Independiente con siete vueltas olímpicas seguido de Boca Juniors con seis. Más atrás están Peñarol de Uruguay con cinco y hay tres clubes con cuatro títulos: River, Estudiantes de La Plata y Flamengo, el último campeón. Por países, la Argentina y Brasil tienen 25 trofeos cada uno; Uruguay ocho; y Paraguay y Colombia tres cada uno.