Partidos de la Champions League 2025-2026 hoy martes 21 de octubre

En el comienzo de la tercera fecha se disputan nueve encuentros con varias propuestas atractivas, entre las que destaca Arsenal vs. Atlético de Madrid
Este martes comienza la tercera fecha de la Champions League 2025-2026, el certamen más importante de Europa a nivel de clubes, con nueve partidos. Todos se pueden ver en vivo por streaming a través de la plataforma Disney+, mientras que los más destacados de cada día también están disponibles en los canales de TV ESPN y Fox Sports. Además, se puede seguir el minuto a minuto de cada compromiso, con estadísticas actualizadas en tiempo real, en canchallena.com.
La gran mayoría de los encuentros comienzan a las 16 (hora argentina) y, el más relevante es el que pondrá cara a cara a Arsenal vs. Atlético de Madrid, con la presencia de Giuliano Simeone y Julián Álvarez en el once inicial del Colchonero. Además, el Bayer Leverkusen de Claudio ‘Diablito’ Echeverri y Exequiel Palacios, quien no jugará hasta principios del año que viene por una lesión miotendinosa en el aductor derecho, recibe al último campeón, París Saint Germain (PSG).
Los otros argentinos que dirán presente durante esta jornada son Francisco Ortega y Santiago Hezze en la visita de Olympiakos a Barcelona; y Nicolás Otamendi y Enzo Barrenechea en el compromiso entre Newcastle y Benfica. Por último, los únicos que se enfrentarán son Kevin Mac Allister y Lautaro Martínez en el mano a mano entre Union Saint-Gilloise e Inter de Milán, en el que ambos serían titulares.
Cronograma del martes 21 de octubre en la Champions League
- 13.45: Barcelona (España) vs. Olympiakos (Grecia) - Fox Sports y Disney+.
- 13.45: Qairat (Kazajistán) vs. Pafos (Chipre) - ESPN 2 y Disney+.
- 16: Villarreal (España) vs. Manchester City (Inglaterra) - Fox Sports y Disney+.
- 16: Newcastle (Inglaterra) vs. Benfica (Portugal) - Fox Sports 2 y Disney+.
- 16: Bayer Leverkusen (Alemania) vs. PSG (Francia) - ESPN 3 y Disney+.
- 16: Arsenal (Inglaterra) vs. Atlético de Madrid (España) - ESPN y Disney+.
- 16: Copenhague (Dinamarca) vs. Borussia Dortmund (Alemania) - Canal 116 de Flow y Disney+.
- 16: PSV (Países Bajos) vs. Napoli (Italia) - ESPN 4 y Disney+.
- 16: Union Saint-Gilloise (Bélgica) vs. Inter de Milán (Italia) - ESPN 2 y Disney+.
*Todos los horarios corresponden a la Argentina
La Champions League se disputa con el mismo formato que en la edición anterior: 36 equipos suman puntos para una tabla de posiciones unificada. Cada uno de los participantes se enfrenta a ocho rivales diferentes, cuatro como local y cuatro como visitante. Los ocho primeros avanzarán directamente a octavos de final y los que concluyan del puesto 9 al 24 jugarán un playoff a ida y vuelta por las ocho plazas restantes.
Tabla de campeones de la Champions League
Real Madrid es el máximo ganador del campeonato europeo. Lo sigue en esa carrera Milan, con siete coronaciones, mientras que el podio lo completan Liverpool y Bayern Múnich, con seis vueltas olímpicas cada uno. Con la coronación en la última edición con Luis Enrique como DT, PSG se sumó a otros 10 equipos que levantaron el trofeo en una oportunidad.
- Real Madrid (España) - 15 títulos
- Milán (Italia) - Siete
- Liverpool (Inglaterra) y Bayern Múnich (Alemania) - Seis cada uno
- Barcelona (España) - Cinco
- Ajax (Países Bajos) - Cuatro
- Manchester United (Inglaterra) e Inter de Milán (Italia) - Tres cada uno
- Chelsea (Inglaterra), Benfica (Portugal), Juventus (Italia), Porto (Portugal) y Nottingham Forest (Inglaterra) - Dos cada uno
- Celtic (Escocia), Hamburgo (Alemania), Steaua Bucarest (Rumania), Olympique Marsella (Francia), Borussia Dortmund (Alemania), Feyenoord (Países Bajos), Aston Villa (Inglaterra), PSV (Países Bajos), Estrella Roja (Serbia), Manchester City (Inglaterra) y PSG (Francia) - Uno cada uno
