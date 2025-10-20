Real Madrid vs. Juventus, por la Champions League 2025-2025: día, horario, TV y cómo ver online

La Champions League 2025-2026 continúa esta semana con la tercera fecha de la primera etapa, en la que uno de los duelos más atractivos es el que protagonizarán Real Madrid vs. Juventus el próximo miércoles a las 16 (hora argentina) en el estadio Santiago Bernabéu. El encuentro se transmitirá en vivo por TV únicamente a través de Fox Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

En la previa al partido que arbitrará el esloveno Slavko Vinčić, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuetas es el anfitrión con una cuota máxima de 1.48 contra 6.60 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 4.86.

El Merengue comenzó el certamen del que es el máximo ganador con dos triunfos, -ante Marsella 2 a 1 y Qairat de Kazakistán 5 a 0- y es uno de los seis líderes que tiene la tabla de posiciones, todos con seis unidades. El argentino Franco Mastantuono tiene protagonismo en el inicio de la temporada en Europa y pelea por un lugar para enfrentar al conjunto italiano en la previa de un nuevo clásico vs. Barcelona por La Liga de España.

El elenco dirigido por Xabi Alonso, que lidera el campeonato español con 24 unidades, lleva una racha de 10 triunfos en sus últimos 11 partidos entre todos los torneos. La única derrota se la propinó el Atlético de Madrid de Diego Simeone en un derby madrileño 5 a 2.

Juventus acumula seis partidos sin victorias, con cinco empates y una derrota MARCO BERTORELLO� - AFP�

La Vecchia Signora, por su parte, todavía no ganó ni perdió en la Champions League porque igualó los dos encuentros que disputó, frente a Borussia Dortmund 4 a 4 y Villarreal 2 a 2. El fixture hizo que tenga un arranque complicado, frente a rivales de envergadura, pero necesita sumar para no quedar relegado en la pelea por clasificar a los playoffs.

Su presente es muy irregular y acumula seis juegos sin triunfos entre todos los certámenes con cinco empates y una derrota. En la Seria A de Italia se ubica séptimo con 12 unidades producto de tres triunfos, tres pardas y una derrota.

Ambos clubes se enfrentaron recientemente en el Mundial de Clubes 2025, por los octavos de final, y fue triunfo 1 a 0 de Real Madrid con gol de Gonzalo García Torres.