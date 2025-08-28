Así quedó conformada la Fase de Liga de la Champions League 2025-2026, tras el sorteo

Los 36 equipos participantes conocieron a sus ocho rivales para la primera etapa; hay encuentros entre grandes favoritos que prometen mucha acción
Se llevó a cabo este jueves en el Grimaldi Forum de Mónaco el sorteo de la Fase de Liga de la Champions League 2025-2026 en la que los 36 clubes participantes conocieron a sus rivales para la instancia que otorgará 24 boletos a los cruces de eliminación directa.
Los equipos fueron divididos en cuatro bombos de nueve integrantes cada uno en función de su clasificación por coeficiente individual. Cada participante enfrentará a dos conjuntos de cada uno de los copones y se diagramaron encuentros muy atractivos. Sobresalen Bayern Múnich vs. Chelsea; PSG vs. Bayern Múnich; Chelsea vs. Barcelona; Real Madrid vs. Manchester City; Barcelona vs. PSG; Liverpool y Real Madrid; Inter vs. Atlético de Madrid y Liverpool, a ambos de local; y PSG vs. Tottenham en lo que podría ser una reedición de la Supercopa de Europa que se jugó recientemente.
Partidos de cada equipo en la Fase de Liga
- París Saint Germain (Francia): Bayern Múnich (L), Barcelona (V), Atalanta (L), Bayer Leverkusen (V), Tottenham (L), Sporting Lisboa (V), Newcastle (L) y Athletic Club (V).
- Real Madrid (España): Manchester City (L), Liverpool (V), Juventus (L), Benfica (V), Olympique Marsella (L), Olympiacos (V), Mónaco (L) y Kairat Almaty (V).
- Manchester City (Inglaterra): Borussia Dortmund (L), Real Madrid (V), Bayer Leverkusen (L), Villarreal (V), Nápoli (L), Bodø/Glimt (V), Galatasaray (L) y Mónaco (V).
- Bayern Múnich (Alemania): Chelsea (L), PSG (V), Brujas (L), Arsenal (V), Sporting Lisboa (L), PSV (V), Unión Saint Gilloise (L) y Pafos (V).
- Liverpool (Inglaterra): Inter (L), Real Madrid (V), Atlético Madrid (L), Frankfurt (V), PSV (L), Olympique Marsella (V),
- Inter Milán (Italia): Liverpool (L), Borussia Dortmund (V), Arsenal (L), Atlético Madrid (V), Slavia Praga (L), Ajax (V), Kairat Almaty (L) y Unión Saint Gilloise (V).
- Chelsea (Inglaterra): Barcelona (L), Bayern Múnich (V), Benfica (L), Atalanta (V), Ajax (L), Nápoli (V), Pafos (L) y Qarabag (V).
- Borussia Dortmund (Alemania): Inter Milián (L), Manchester City (V), Villarreal (L), Juventus (V), Bodø/Glimt (L), Tottenham (V), Athletic Club (L) y FC Copenhague (V).
- Barcelona (España): PSG (L), Chelsea (V), Frankfurt (L), Brujas (V), Olympiacos (L), Slavia Praga (V), FC Copenhague (L) y Newcastle (V).
- Arsenal (Inglaterra): Bayern Múnich (L), Inter Milán (V), Atlético Madrid (L), Brujas (V), Olympiacos (L), Slavia Praga (L), Kairat Almaty (L) y Athletic Club (V).
- Bayer Leverkusen (Alemania): PSG (L), Manchester City (V), Villarreal (L), Benfica (V), PSV (L), Olympiacos (V), Newcastle (L) y FC Copenhague (V).
- Atlético Madrid (España): Inter Milán (L), Liverpool (V), Frankfurt (L), Arsenal (V), Bodø/Glimt (L), PSV (V), Unión Saint Gilloise (L) y Galatasaray (V).
- Benfica (Portugal): Real Madrid (L), Chelsea (V), Bayer Leverkusen (L), Juventus (V), Nápoli (L), Ajax (V), Qarabag (L) y Newcastle (V).
- Atalanta (Italia): Chelsea (L), PSG (V), Brujas (L), Frankfurt (V), Slavia Praga (L), Olympique Marsella (V), Athletic Bilbao (L) y Unión Saint Gilloise (V).
- Villarreal (España): Manchester City (L), Borussia Dortmund (V), Juventus (L), Bayer Leverkusen (V), Ajax (L), Tottenham (V), FC Copenhague (L) y Pafos (V).
- Juventus (Italia): Borussia Dortmund (L), Real Madrid (V), Benfica (L), Villarreal (V), Sporting Lisboa (L), Bodø/Glimt (V), Pafos (L) y Mónaco (V).
- Frankfurt (Alemania): Liverpool (L), Barcelona (V), Atalanta (L), Atlético Madrid (V), Tottenham (L), Nápoli (V). Galatasaray (L) y Qarabag (V).
- Brujas (Bélgica): Barcelona (L), Bayern Múnich (V), Arsenal (V), Atalanta (V), Olympique Marsella (L), Sporting Lisboa (V), Mónaco (L) y Kairat Almaty (V).
- Tottenham (Inglaterra): Borussia Dortmund (L), PSG (V), Villarreal (L), Frankfurt (V), Slavia Praga (L), Bodø/Glimt (V), FC Copenhague (L) y Mónaco (V).
- PSV Eindhoven (Países Bajos): Bayern Múnich (L), Liverpool (V), Atlético Madrid (L), Bayer Leverkusen (V), Nápoli (L), Olympique Marsella (V), Unión Saint Gilloise (L) y Newcastle (V).
- Ajax (Países Bajos): Inter Milán (L), Chelsea (V), Benfica (L), Villarreal (V), Olympiacos (L), Olympique Marsella (V), Galatasaray (L) y Qarabag (V).
- Nápoli (Italia): Chelsea (L), Manchester City (V), Frankfurt (L), Benfica (L), Sporting Lisboa (L), PSV (V), Qarabag (L) y FC Copenhague (V).
- Sporting Lisboa (Portugal): PSG (L), Bayern Múnich (V), Brujas (L), Juventus (V), Olympique Marsella (L), Nápoli (V), Kairat Almaty (L) y Athletic Bilbao (V).
- Olympiacos (Grecia): Real Madrid (L), Barcelona (V), Bayer Leverkusen (L), Arsenal (V), PSV (L), Ajax (V), Pafos (L) y Kairat Almaty (V).
- Slavia Praga (República Checa): Barcelona (L), Inter Milán (V), Arsenal (L), Atalanta (V), Bodø/Glimt (L), Tottenham (V), Athletic Bilbao (L) y Pafos (V).
- Bodø/Glimt (Noruega): Manchester City (L), Borussia Dortmund (V), Juventus (L), Atlético Madrid (V), Tottenham (L), Slavia Praga (V), Mónaco (L) y Galatasaray (V).
- Olympique Marsella (Francia): Liverpool (L), Real Madrid (V), Atalanta (L), Brujas (V), Ajax (L), Sporting Lisboa (V), Newcastle (L) y Unión Saint Gilloise (V).
- FC Copenhague (Dinamarca): Borussia Dortmund (L), Barcelona (V), Bayer Leverkusen (L), Villarreal (V), Nápoli (L), Tottenham (V), Kairat Almaty (L) y Qarabag (V).
- Mónaco (Francia): Manchester City (L), Real Madrid (V), Juventus (L), Brujas (V), Tottenham (L), Bodø/Glimt (V), Galatasaray (L) y Pafos (V).
- Galatasaray (Turquía): Liverpool (L), Manchester City (V), Atlético Madrid (L), Frankfurt (V), Bodø/Glimt (L), Ajax (V), Unión Saint Gilloise (L) y Mónaco (V).
- Unión Saint Gilloise (Bélgica): Inter Milán (L), Bayern Múnich (V), Atalanta (L), Atlético Madrid (V), Olympique Marsella (L), PSV (V), Newcastle (L) y Galatasaray (V).
- Qarabağ (Azerbaiyán): Chelsea (L), Liverpool (V), Frankfurt (L), Benfica (V), Ajax (L), Nápoli (V), FC Copenhague (L) y Athletic Bilbao (V).
- Athletic Bilbao (España): PSG (L), Borussi Dortmund (V), Arsenal (L), Atalanta (V), Sporting Lisboa (L), Slavia Praga (V), Qarabag (L) y Newcastle (V).
- Newcastle (Inglaterra): Barcelona (L), PSG (V), Benfica (L), Bayer Leverkusen (V), PSV (L), Olympique Marsella (V), Athletic Bilbao (L) y Unión Saint Gilloise (V).
- Pafos (Chipre): Bayern Múnich (L), Chelsea (V), Villarreal (L), Juventus (V), Slavia Praga (L), Olympiacos (V), Mónaco (L) y Kairat Almaty (V).
- Kairat Almaty (Kazajistán): Real Madrid (L), Inter Milán (V), Brujas (L), Arsenal (V), Olympiacos (L), Sporting Lisboa (V), Pafos (L) y FC Copenhague (V).
La UEFA informó que el calendario completo, con las fechas y horarios de cada uno de los encuentros, se comunicará como último día este sábado 30 de agosto.
En la Fase de Liga cada equipo jugará ocho partidos y sumará puntos para la tabla general. Concluido el fixture, los mejores ocho se clasificarán directamente a octavos de final y esperarán por un rival de los playoffs, instancia en la que jugarán los ubicados entre el 9° y 24° puesto. Los que terminen entre el 25° y 36° lugar, quedarán eliminados.
Calendario de la Champions League 2025-2026
Fase de Liga
- Jornada 1: 16–18 de septiembre de 2025.
- Jornada 2: 30 de septiembre y 1° de octubre de 2025.
- Jornada 3: 21 y 22 de octubre de 2025.
- Jornada 4: 4 y 5 de noviembre de 2025.
- Jornada 5: 25 y 26 de noviembre de 2025.
- Jornada 6: 9 y 10 de diciembre de 2025.
- Jornada 7: 20 y 21 de enero de 2026.
- Jornada 8: 28 de enero de 2026.
Rondas eliminatorias
- Playoffs: 17-18 y 24-25 febrero de 2026.
- Octavos de final: 10-11 y 17-18 marzo de 2026
- Cuartos de final: 7-8 y 14-15 de abril de 2026
- Semifinales: 28-29 de abril y 5-6 de mayo de 2026
- Final: 30 de mayo de 2026 en Budapest, Hungría.
La tabla de campeones de la Champions League
Real Madrid es el máximo ganador del campeonato europeo. Lo sigue en esa carrera Milan con siete coronaciones mientras que el podio lo completan Liverpool y Bayern Múnich, con seis vueltas olímpicas cada uno.
- Real Madrid (España) - 15
- Milán (Italia) - 7
- Liverpool (Inglaterra) / Bayern Múnich (Alemania) - 6
- Barcelona (España) - 5
- Ajax (Países Bajos) - 4
- Manchester United (Inglaterra) e Inter de Milán (Italia) - 3
- Chelsea (Inglaterra) / Benfica (Portugal) / Juventus (Italia) / Porto (Portugal) / Nottingham Forest (Inglaterra) - 2
- Celtic (Escocia) / Hamburgo (Alemania) / Steaua Bucarest (Rumania) / Olympique Marsella (Francia) / Borussia Dortmund (Alemania) / Feyenoord (Países Bajos) / Aston Villa (Inglaterra) / PSV Eindhoven (Países Bajos) / Estrella Roja (Serbia) / Manchester City (Inglaterra) / PSG (Francia) - 1
