Passarella rompió el silencio: “Las noticias sobre mi salud me dan risa”

Luego de las versiones sobre su estado de salud y del comunicado de su familia, Daniel Passarella rompió el silencio. El Káiser, de 69 años, dio una entrevista a la Gazzetta dello Sport. En la nota, que se publicó en la edición de este viernes, el ex defensor central de Fiorentina e Inter aseguró que se encuentra bien y que “sólo tenía un poco de depresión”. Además, reveló que le respondió un mensaje a Giancarlo Antognoni, leyenda del equipo violeta, quien se preocupó por las informaciones que llegaban desde la Argentina. “No te preocupes. No pasa nada. Hay Passarella para rato”, le escribió.

“Puedo asegurarles a todos, incluso a los muchos amigos italianos, que estoy bien y que por suerte no tengo ninguna de esas enfermedades de las que ni siquiera sé el nombre. Las noticias tristes sobre mi salud me dan risa”, respondió el ex entrenador del seleccionado argentino ante la consulta sobre su actualidad. Y agregó: “A cualquiera le puede pasar estar triste y quién sabe cuántas personas se han sentido tan deprimidas como yo”, sostuvo en relación a cómo impactó la pandemia del coronavirus en su estado de ánimo y en sus actividades cotidianas.

Daniel Passarella, durante su época como presidente de River

“Sólo tenía un poco de depresión, sí. Porque todos hemos pasado por un mal momento, pero nada más”, relató Passarella tras los rumores sobre su estado de salud, que incluso mencionaban enfermedades degenerativas como el Parkinson, el mal de Alzheimer o la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). Además, el Káiser les dejó en claro a quienes lo recuerdan en el fútbol italiano que su objetivo es volver a visitar la península en general y Florencia, la ciudad que lo cobijó durante cuatro años de su carrera deportiva, en particular. “Espero que pronto. Quiero mostrarles a mi hijo Luca y a mi sobrino Ignacio lo hermosa que es Florencia. Pero no digas que lo haré porque no puedo viajar solo. Como le escribí a mi amigo Gianca (Antognoni), hay Passarella para rato” , bromeó.

El ex presidente de River se tomó también un rato para hablar de fútbol. Se refirió a la expectativa que generó en los hinchas de la Roma el desembarco de Paulo Dybala, quien fue ovacionado por una multitud de fanáticos en la capital italiana. Además, su camiseta se agotó. Algunos compararon la ilusión generada entre los romanistas con la contratación de otro argentino, Gabriel Batistuta, quien en 2000 dejó Fiorentina para ser campeón en la capital. “Calma. Batistuta fue único como goleador”, tranquilizó Passarella. Y añadió: “Dybala es un gran jugador, pero no marca tanto como Gabriel, así que hay que ver cómo será la Roma que está preparando Mourinho”, se preguntó. Luego, criticó a la Juventus, el ex club del cordobés: “No entiendo cómo lo dejó escapar. Pero será una motivación extra para demostrar que es un campeón. Porque el Dybala que recuerdo es definitivamente un campeón”, completó Passarella.

El comunicado de su familia

En las últimas horas, y antes de esta aparición pública de Passarella, su familia había distribuido un comunicado de prensa descartando las versiones publicadas sobre su estado de salud. El texto procuró llevar tranquilidad al mundo del fútbol, preocupado por el presente del ex capitán del seleccionado argentino. “La esposa e hijo de Daniel Alberto Passarella, ante la proliferación de diversas noticias respecto a la salud de Daniel, en las que se mencionan diversas enfermedades como Parkinson, Alzheimer o ELA, vienen a desmentir las mismas y a manifestar que Daniel está atravesando sólo un estado de tristeza con signos de depresión a raíz de la situación vivida durante la pandemia”, decía el texto.

El comunicado de la familia Passarella sobre el estado de salud del expresidente de River