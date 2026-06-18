“Pedimos responsabilidad, prudencia y humanidad”: qué dice el comunicado de la familia Messi sobre el estado de salud de Jorge, el padre de Lionel

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La familia confirmó que el papá y representante del capitán de la selección argentina atraviesa un problema de salud y que permanece bajo seguimiento médico; también cuestionó las versiones difundidas y pidió respeto por la privacidad del entorno familiar
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La familia de Lionel Messi difundió este jueves un comunicado oficial para informar sobre el estado de salud de Jorge Messi, luego de que circularan versiones y especulaciones sobre su situación médica.
En el mensaje, los familiares confirmaron que Jorge Messi atraviesa un cuadro de salud que requiere atención médica, aunque remarcaron que se encuentra en proceso de recuperación y presenta una evolución favorable.
“En estos momentos se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta”, señalaron.
El pedido de la familia ante los rumores
Uno de los puntos centrales del comunicado fue el cuestionamiento a las versiones que comenzaron a difundirse en distintos ámbitos durante las últimas horas.
La familia expresó su “profundo malestar” por lo que consideró un tratamiento poco respetuoso de una situación estrictamente privada y vinculada al ámbito familiar.
“Ante las versiones, rumores y especulaciones que han circulado en las últimas horas, la familia quiere expresar su profundo malestar por la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos con la que algunas personas han tratado una situación estrictamente privada y familiar”, manifestaron.
Además, aclararon que únicamente el círculo familiar más cercano cuenta con información precisa sobre el estado de salud de Jorge Messi. Por ese motivo, remarcaron que cualquier dato o declaración que no provenga de la familia o de los canales oficiales correspondientes no debe ser tomado como cierto.
“La salud de una persona no debería ser objeto de especulación”
En otro tramo del escrito, los familiares hicieron un llamado a la responsabilidad al momento de informar sobre cuestiones vinculadas a la salud.
“En momentos como este, pedimos responsabilidad, prudencia y humanidad”, expresaron. Y agregaron: “La salud de una persona y la tranquilidad de su entorno no deberían ser objeto de especulación ni de interés mediático irresponsable”.
El comunicado también agradece las muestras de afecto y preocupación recibidas por parte de allegados, seguidores y personas que se contactaron para enviar mensajes de apoyo.
Sobre el final, señalaron que cualquier novedad relevante será comunicada oportunamente a través de los canales oficiales de la familia.
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