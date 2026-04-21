Pedro Troglio explotó y denunció una operación para sacarlo de Banfield

Pedro Troglio está a pocos días de cumplir un año en la dirección técnica de Banfield, que en noviembre pasado festejó por partida doble en el clásico: le ganó a Lanús y se aseguró la permanencia en primera división. Pero las limitaciones económicas del Taladro y un plantel armado entre refuerzos de bajo costo y los pibes de las inferiores limitan las expectativas.

Rodrigo Auzmendi, delantero que Troglio pidió por conocerlo de su paso en Honduras, fue el goleador de Banfield en el torneo pasado, y hace un mes y medio pasó a préstamo a San Lorenzo por apenas 100.000 dólares. Es solo una muestra de las estrecheces por las que atraviesa el club.

Bonifacio y Lucas Gómez forcejean por el balón FACUNDO MORALES/ Fotobaires

A Banfield le cuesta y debe luchar mucho por cada punto. Este lunes empató de local 0-0 ante Independiente Rivadavia de Mendoza, la revelación que le está dando continuidad a la obtención de la Copa Argentina en 2025 con el primer puesto de la Tabla Anual y los triunfos en las dos primeras fechas de la Copa Libertadores.

En un partido parejo, con más posesión (61%) del equipo de Alfredo Berti, Banfield lo equiparó en cantidad de llegadas, con 16 remates (cuatro al arco) contra 15 (dos) de su rival. El Taladro casi no tiene chances de clasificación a los play-offs, pero su foco está puesto en alejarse de la zona roja del descenso, tanto en los promedios como en la Tabla Anual.

El compacto de Banfield 0 - Independiente Rivadavia 0

Hay un dato que pone a Banfield como el peor equipo en resultados de visitante en el Apertura: perdió los ocho partidos que disputó fuera de casa; la última caída fue ante Lanús. Lo deportivo muchas veces se entremezcla con lo político, a partir de la presidencia de Matías Mariotto, hijo de Gabriel, de vínculos con el peronismo y exvicegobernador de la provincia de Buenos Aires.

En la conferencia de prensa posterior al empate, Troglio, que suele ser frontal y no disimula sus estados de ánimo, denunció una campaña de desestabilización de parte de la prensa: “No dicen que el año pasado conseguimos muchos puntos; nos matan por los que no conseguimos ahora. En 2025 hicimos de visitante casi la misma cantidad de puntos que de local. Ahora mejoramos la producción de local y empeoramos la de visitante. Quedan dos fechas y trataremos de mejorar, pero en líneas generales estoy contento con el equipo. Estoy molesto con muchos de ustedes [por los periodistas], que han pedido mi cabeza. Eso es de muy mala gente”.

🇳🇬 3 minutos de un Pedro Troglio muy enojado con la prensa y una operación para pedir su salida. pic.twitter.com/OVy5BcPNFW — 🇳🇬 Pedro Facio (@soypedrofacio) April 20, 2026

El director técnico siguió con su descargo, en el que incluyó un cuestionamiento a la dirigencia por falta de pago: “Uno puede criticar u opinar de fútbol, pero no pedir la cabeza de un entrenador, no perjudicar el trabajo de alguien. Ustedes son periodistas muchachos, periodistas, y muchos están acá. Periodistas son, no están para hacer echar a un entrenador. Porque yo no vengo acá y digo echen a uno de estos que hace cualquier pregunta. Soy respetuoso desde el primer día que llegué acá. Creo que están operando de una manera que no me merezco. Si tienen problemas con otra gente, no tienen por qué involucrarme a mí. Porque tengo 61 años y no soy un pendejo; soy un entrenador que viene a laburar todos los días, no cobro y le estoy metiendo el lomo. Hay muchos que se esconden y ni siquiera son hinchas de Banfield. Dicen que me tengo que ir. Adónde me tengo que ir, papi, si hace un año le estoy poniendo el pecho como un loco, sin quejarme. Me voy a quedar y me van a tener que bancar. Tengan cuidado porque yo soy bueno, pero hasta cierto punto. Vine a poner la cara, como lo hago siempre".

A Banfield le restan dos encuentros de visitante: frente a Atlético Tucumán y Barracas Central. Y Troglio está dispuesto a pelear en todos los frentes.