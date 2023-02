Pep Guardiola: en medio de las acusaciones a Manchester City, aseguró que se quedará en el club

escuchar

Pep Guardiola, entrenador de Manchester City, habló en conferencia de prensa antes del partido con Aston Villa, por la Premier League. Y se refirió a las 115 acusaciones que la liga le hizo al club por supuestos fraudes contables. El DT español recalcó que no piensa abandonar su cargo y que confía en los dirigentes. “No me moveré de este asiento. Les aseguro que, más que nunca, me quiero quedar” , sostuvo el DT, finalista del premio The Best, de la FIFA, junto al argentino Lionel Scaloni y al italiano Carlo Ancelotti. para quedarse con el galardón del mejor DT de 2022.

“A veces tengo dudas porque siete u ocho años es mucho tiempo, pero ahora no quiero moverme. La gente dice ‘te han mentido’. No me han mentido. Miren lo que pasó con la UEFA. Ahora es el mismo caso. ¿Por qué debería desconfiar de mi gente y confiar en los directores de otros clubes?” , se preguntó Guardiola.

La conferencia de prensa de Pep Guardiola

“Lo primero que pensé fue que ya fuimos condenados”, agregó el entrenador catalán. Y cuestionó: “En el caso de que no seamos inocentes, aceptaremos lo que el juez o la Premier League decida. Pero, ¿qué pasa si terminamos en la misma situación (que con la acusación de la UEFA), y somos inocentes? ¿Qué pasará para restablecer o pagarnos por los daños?”. El DT lleva siete años en la parte celeste de Manchester y hace unos meses renovó su contrato hasta mediados de 2025. Es la relación más estable de toda su vida laboral.

Además, el DT acusó a nueve clubes de la Premier League. “Sentaron un precedente con lo que nos han hecho. Habrá que tener cuidado en el futuro, porque muchos clubes pueden hacer sugerencias y acusar a otros, como nos acusan a nosotros, sin ser inocentes”, postuló el entrenador de los argentinos Julián Álvarez y Máximo Perrone en Inglaterra. El catalán se despachó: “ Si se esfuerzan por deshacerse de nosotros, está claro que creen que no nos hemos comportado correctamente. Podemos aceptarlo, pero dejen que nos defendamos”, explicó Guardiola.

El noruego Erling Haaland, en primer plano y el argentino Julián Álvarez, detrás, reaccionan tras la derrota ante Tottenham por la Premier League

De todas maneras, el entrenador no cree que todo lo que ocurre en los despachos, las oficinas y hasta en la política inglesa (el gobierno publicará en los próximos días un “white paper” (proyecto de ley) en el que dispondrá la creación de un auditor independiente para el fútbol del país) pueda influir en el rendimiento de sus futbolistas. ”Duele que quieran quitarnos lo que hemos ganado en el terreno de juego. Tengo la sensación de que en los partidos, cada uno hará su trabajo. Los jugadores en el campo, y los abogados en el tribunal”, se esperanzó.

El diario The Times estimó en cuatro años la duración del proceso abierto en contra del City, por lo que no correría riesgos en el futuro inmediato. De todas maneras, el club en el que descolló el argentino Sergio “Kun” Agüero se expone a penas que van desde la deducción de puntos o incluso el descenso por debido a todas las infracciones en las que habría incurrido entre 2009 y 2018.

Guardiola, quien había declarado que se iría del club en caso de comprobar que sus dirigentes le habían mentido en relación al Fair Play Financiero (FFP), se mostró convencido de que este caso terminará del mismo modo que el iniciado por la UEFA. El club apeló las suspensión de dos años que le había impuesto ente europeo ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS). Y consiguió revocarla.

Pep Guardiola y una de sus charlas con Julián Álvarez, el delantero por el que apostó y que responde con goles James Williamson - AMA - Getty Images Europe

En este caso puntual, Guardiola acusó a nueve clubes rivales de la Premier League (e incluso los nombró) de querer aprovecharse de la situación para tomar el lugar del City. “Nueve clubes: Burnley, Wolves, Leicester, Newcastle, Spurs, Arsenal, United, Liverpool, Chelsea nos querían afuera de la Champions League. Querían nuestra posición en la tabla, la que nos habíamos ganado en el campo de juego”, criticó Guardiola. “En palabras de mi club, de mi dueño, de mi presidente, de mi CEO y de mi gente, ellos explicaron todo durante estos tres o cuatro años. Todos saben de qué lado estoy” , cerró el entrenador catalán.

(Con información de la agencia AFP).

