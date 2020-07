Guardiola dejó en claro que no piensa en Messi como incoporación a futuro Crédito: DPA

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 7 de julio de 2020 • 16:00

Después de decidir la congelación de las negociaciones para la renovación su contrato en Barcelona, el futuro de Lionel Messi quedó envuelto en un manto de dudas, especulaciones y conjeturas. Entre los dimes y diretes fuera de las canchas y los apáticos resultados en el campo de juego, el astro argentino decidió poner en pausa el décimo contrato que iba a firmar con el club, donde tiene vínculo hasta 2021. Y el interés de Manchester City volvió al centro de la escena: el club inglés es uno de los interesados en contratarlo si no renueva con el Barça.

Hoy, en conferencia de prensa, Josep Guardiola, uno de los grandes mentores en la carrera de Messi durante su etapa en el club culé entre 2008 y 2012, se volvió a expresar acerca del futuro de Leo. Y fue más que claro con su sentencia. "Mi deseo es que Messi siga en Barcelona", respondió el DT en conferencia de prensa virtual al ser consultado por versiones de un posible alejamiento del capitán al final de su contrato a mediados del próximo año.

"Como he dicho, sobre el mercado de fichajes vamos a hablar a final de temporada y no diré nada ahora", agregó Guardiola, quien conquistó 14 títulos en la institución española con Leo a la cabeza, sobre el tema. Dos frases que no dejan margen de dudas para un entrenador que no se deja llevar por los rumores y menos por los relacionados con el futuro de mejor jugador del mundo, que públicamente reiteró su deseo de extender el vínculo con Barcelona.

"Mi deseo es que Messi siga en Barcelona", dijo el DT del City Fuente: Archivo

Meses atrás, en febrero, tras la explosion las internas en Barcelona que tuvieron como pico el fuerte cruce entre Messi y el director deportivo Eric Abidal, el técnico español también había sido directo con su pensamiento: "Messi es jugador del Barcelona. Se quedará allí. Ese es mi deseo. No hablaré de jugadores de otros equipos. Creo que terminará su carrera en Barcelona".

Por otro lado, el técnico catalán también descartó una posible injerencia suya acerca de la sede del duelo de vuelta de los octavos de final de Champions League que Manchester City tendrá que enfrentar en un mes ante Real Madrid, tras ganar 2-1 en el duelo de ida disputado en el Bernabéu. "Quiero jugar aquí contra el Madrid, pero yo no llamé a nadie por teléfono para pedirles jugar en Manchester. No tengo el poder de llamar a la UEFA o la FIFA. He dicho muchas veces que queremos jugar en Manchester, pero vamos a aceptar la decisión que sea", sentenció Pep.

Tras resignar su corona de bicampeones en la Premier League a manos de Liverpool, la Champions será el gran objetivo para los ciudadanos en el cierre de la temporada. Mientras tanto, el club sigue esperando la resolución del TAS tras la apelación de la sanción por dos temporadas sin competencias europeas y una multa de 30 millones de euros por sus incumplimientos al sistema de licencias y al Fair Play Financiero.

Pep no quiso especular al respecto sobre el efecto que podría tener en su plantilla, pero confirmó la fecha en la que saldrá la sentencia: "El día 10 de julio se celebrará el sorteo sobre los cuartos de final, y el 13 de julio sabremos nuestro veredicto. Después, daré mi opinión. Vamos a esperar a la resolución, pero la preparación de esta temporada no va a cambiar. Lo que tenemos por delante es muy bonito".