Pepe Reina: “Se sacaron la espina en la Copa América y Messi está en un estado magnífico...”

Se ríe Pepe Reina. Siempre se ríe Pepe Reina. Se retira Gerard Piqué y casi no quedan héroes de Sudáfrica 2010. “Ya sé que estoy grandecito, pero hay más, hay más, todavía seremos seis o siete los campeones en actividad”, cuenta este madrileño, crecido en Cataluña y con alma cordobesa, que se volvió un ícono de la más rica historia de la selección de España. “Por estas horas justamente miraba una foto del plantel y todavía está Jesús Navas, está David Silva, está Sergio Ramos, Fernando Llorente…, hay, hay. Pero es cierto que yo soy el mayor de esa camada, ando por los 40, y ya me queda poco, pero así es el tiempo mi amigo, todo se va acabando, nada es eterno. Pero miraremos hacia atrás con muchísimo orgullo por lo que hemos hecho”, le cuenta a LA NACION desde la provincia de Castellón, en Villarreal, donde cerrará su carrera en cuestión de algunas hojas del almanaque.

Atajó poco en aquellos años, es cierto. Pero aseguran que influyó como nadie. Atravesó la era dorada del fútbol español, porque alzó la Euro 2008, el Mundial de Sudáfrica 2010 y la Euro 2012. Vaya triplete. Años de Iker Casillas en el arco, especialmente, y Víctor Valdés, pero no hay persona que no subraye que el valor de ‘Pepe’ fuera del campo fue tan –o más– trascendente que una gran atajada. Hombre de vestuario, indiscutible animador de las concentraciones, imprescindible generador de ambientes distendidos. Pero todas sus conquistas se respaldaron en sus méritos, no por ser gracioso.

Pepe con la Copa del Mundo en Sudáfrica 2010, el gran premio en el medio de las conquistas de España en las Euro de 2008 y 2012; un ciclo inolvidable

Fue el ‘speaker’ de la revolución, de un ciclo futbolístico que cambió un concepto y sembró un legado. ¿Por qué ‘speaker’? Inolvidable maestro de ceremonias en los festejos por las calles de Madrid tras la conquista en Sudáfrica. Él tomó el micrófono, con tanto humor y desparpajo, en la explanada del Puente del Rey, para divertir a miles de personas. Ya lo había hecho tras ganar la Euro 2008, y esta vez, nuevamente la presentación, y descripción de sus compañeros, se volvieron un show. “No sólo es ganar sino cómo se gana. Ellos [sus compañeros] han sido un ejemplo para todos vosotros. Gracias por el apoyo y la energía que nos habéis mandado a Sudáfrica”, dijo casi corriéndose del título esa tarde del 13 de julio, frente a una multitud a orillas del Manzanares.

–Sudáfrica 2010. ¿Cómo gestionaron perder en el debut con Suiza, y luego consagrarse campeones del mundo?

–El primer partido es muy importante y es verdad. Es un partido muy delicado en un torneo tan importante. Son tres partidos, solo tres para llegar a octavos. Entonces, debes hacerlo bien. Por eso, empezar ganado es fundamental, y lo digo aunque nosotros después seríamos campeones del mundo. Y en nuestro caso el golpe fue doble, porque no estábamos acostumbrados a perder esos partidos. No era lógico ni habitual que perdiéramos, pero sí, perdimos. A partir de entonces supimos que solo tendríamos finales por delante, y para que llegara la próxima, el único resultado era ganar. Y para conseguirlo, sabíamos que no podíamos perder nuestra filosofía, que era que la nos daba confianza en nosotros mismos. Fue más difícil, entonces, pero más bonito al final.

–En la hora límite, ¿qué papel jugó el grupo, la hermandad interna? Área en la que se te adjudica una función determinante.

–Las expresiones vinculadas con el grupo, la unidad y la fuerza colectiva parecen tópicos, palabras muy dichas y expresiones vacías…, pero es así. Es la realidad. En esa selección que logró tantos éxitos en aquellos años, lo que reinaba era el buen ambiente, el compañerismo, el saber desplazar el ego para que no estuviera por encima del colectivo… Esa fue la clave principal para que esa camada de jugadores fuera tan reconocida. Creo que, antes que nada, construimos uno de los grupos más fuertes de la historia de España.

La primera etapa de Reina en Villarreal; arriba, de izquierda a derecha: Arruabarrena, Pepe, Coloccini y Riquelme

–¿Mito o realidad que en el partido por los cuartos de final contra Paraguay le diste consejos a Casillas en el penal que le atajó a José Cardozo?

–Contra Paraguay sabíamos que nos íbamos a sentir incómodos, que iba a ser un partido muy cerrado, con poquitas ocasiones. Ganamos recién en el final. Antes, sabíamos que debíamos cometer muy pocas equivocaciones y nosotros cometimos la primera, que fue el penal de Piqué, pero tuvimos la suerte de que Iker anduvo listo, y casi en la jugada siguiente fue al revés [Justo Villar le atajó un penal a Xabi Alonso]. Yo tengo la costumbre de analizar e intentar informarme sobre los posibles lanzadores, y tuve la suerte de enfrentarme con Cardozo tres meses antes, por la Europa League, y me marcó dos penales. Le dije a Iker que su lado de seguridad, teóricamente era la izquierda del portero, e Iker decidió tirarse a ese sitio y gracias a Dios salió todo bien. Los que no pude atajar unos meses antes lo atajó Iker… ¡Hubiera firmado que me metiera cinco en la Europa League si Iker salvaba el nuestro!

–¿Creés que España, campeón del mundo, representó un quiebre?

–Creo que entramos en la historia no sólo por ganar, sino por hacerlo jugando de un modo muy particular, respetando mucho la filosofía del buen juego, de respetar el balón, de intentar crear una escuela en España que durara años. Creo que hoy se sigue manteniendo una filosofía parecida y aquella selección, o la anterior con don Luis Aragonés, fue la culpable, digamos, de que a España se la reconozca hoy en día por jugar bien al fútbol.

–Si la Argentina le hubiese ganado a Alemania, España-Argentina hubiera sido la semifinal. ¿Lo contemplaban? Por los simbolismos de esa Argentina de Messi y Maradona…

–Cualquier rival en la semifinal iba a ser complicado por la instancia misma. Lógicamente a esa Argentina la rodeaba cierta atmósfera de mito, diferente al resto: la dirigía Maradona, y era un rival temible… Pero Alemania fue mejor, y luego nosotros fuimos mejores que Alemania. Los mundiales tienen eso: una jugada de fortuna, un error arbitral, una distracción…, te tiene que salir todo bien, y a nosotros, gracias a Dios, después del debut, nos salió todo bien.

–No espiaron el fixture… ¿entonces?

–¿Sabes qué pasa? Y te lo digo por propia experiencia: he vivido cuatro mundiales y en el último, en 2018, parecía que nuestro lado de la llave, desde los octavos, sería las más accesible, y nos eliminó Rusia por penales en los octavos. Hay que ir partido a partido, como dice el ‘Cholo’ Simeone. Y al que te toque, con todo el respeto y humildad, debes intentar ganarle. Esto es un Mundial, hay que ir pasito a pasito sin pensar mucho más lejos ni en los probables cruces. Porque sólo son probables.

Reina hoy, a los 40 años, siempre de buen humor, en la recta final de su carrera en Villarreal; luego, será entrenador Juan Manuel Serrano Arce - Getty Images Europe

Jugó con Xavi, Luis Enrique y con Guardiola en Barcelona. Pep era su capitán cuando debutó en primera. Y con tantos más jugó, hasta su actualidad de cuadro décadas. Guarda un récord muy particular: es el único futbolista español que se ha desempeñado en las cuatro grandes competiciones europeas: España (Barça y Villareal), Inglaterra (Liverpool), Italia (Napoli) y en la Bundesliga (Bayern Múnich). Lo dirigieron Rexach, Manuel Pellegrini, Rafa Benítez, Luis Aragonés, Del Bosque, Carlo Ancelotti, Maurizio Sarri, Emery y Guardiola, claro. Está bordado por experiencias y cicatrices.

–Después de participar en 2006, 2010, 2014 y 2018, ya no estarás en un Mundial. ¿Qué Copa esperás en Qatar?

–Será un Mundial distinto, sin antecedentes, un Mundial prácticamente de invierno para los equipos europeos, un poco mejor para los equipos sudamericanos que para mí parten con un poco de ventaja… Habrá que ver, porque tampoco podemos descartar alguna sorpresa, como siempre. Los que mejor se adapten a condiciones sin registro serán los que estarán peleando por la victoria final.

–Decías que los sudamericanos parten con un poco de ventaja. ¿Por qué? ¿Quiénes son tus candidatos?

–Yo tengo cuatro candidatos. Para mí, seguro, estos cuatro van a estar peleando: Brasil, Argentina, España y Francia son selecciones muy importantes que parten como el grupo de favoritos. Después, ya sabemos, en un Mundial un mal partido te deja afuera. Sobre el papel hay favoritos, pero siempre el terreno de juego es el que manda. Y solo ahí se confirman los favoritismos.

–¿Y Argentina por qué? ¿Es Messi toda la explicación?

–Bueno…, tenerlo a Messi…, pfff, se está preparando muy, muy bien para este Mundial, está en un estado de forma magnífico. Pero más allá de él, es el equipo: llevan treinta y pico partidos sin perder, han encontrado una idea de juego bastante clara y se les nota que tienen muchísima confianza en lo que hacen. Brasil, de igual manera. Y en España, aun no teniendo jugadores con un cartel tan brillante como quizás había antes, van a muerte con su entrenador... Y Francia, si miras los nombres de Francia, desbordan jugadores. Si consiguen crear ese colectivo fuerte, es un candidato natural al título. Pero Argentina, ya te digo, por el pasado reciente de haberse sacado la espina en la Copa América, y por su actualidad, es una de las candidatas fuertes.

Una broma de Reina, otra broma de Reina y la carcajada de Mascherano; los mejores años deportivos de Pepe fueron en Liverpool Martin Rickett - PA Images - PA Images

–Jugaste contra Scaloni. Entre 2000/2005, vos en Barcelona y Villarreal, y él en La Coruña. Y en la Premier: en la final de la Copa inglesa 2006 atajas tres penales contra el West Ham de Scaloni. ¿Qué opinás de él?

–Hemos jugado en contra, sí, ya sea en España como en Inglaterra. Sí, nos hemos enfrentado varias veces… Como jugador ya era importante y ahora, como seleccionador, se está afianzando y está haciendo las cosas muy bien.

–Los une el buen humor, siempre entre los bromistas de los planteles. Aunque ahora como director técnico, Scaloni está más serio…

–Ya como entrenador, me imagino, debes estar un poco más en tu sitio, guardar un poco más la compostura, pero seguro que con su staff y con la gente que se lo puede permitir debe ser el mismo de siempre y le deseo lo mejor, vale.

Desde el suelo, Tevez sorprendió a Reina y le marcó otro gol en aquella tarde del Monumental, cuando España prácticamente estrenaba su título mundial Aníbal Greco

Reina sólo una vez estuvo en la Argentina, en el Monumental. En septiembre de 2010. España, prácticamente estaba estrenado el título mundial. Reina fue titular, estaba invicto después de 19 partidos en el arco de la Roja desde su debut en 2005. “No había estado antes en Buenos Aires… ni después, no he vuelto. Recuerdo una ciudad muy europea, la más europea de las que conocí en Sudamérica sin dudas. Pues el resultado y aquel partido…, no fueron…, veníamos con cierta relajación y no nos lo tomamos todo lo serio que debíamos hacerlo, pero bueno, ahí queda, fue bonito”, recuerda con sinceridad y una sonrisa que se le escapa. Terminó 4-1 en favor de la Argentina, con goles de Messi, Gonzalo Higuaín, Carlos Tevez y Sergio Agüero. Vaya verdugos.

Los mejores momentos de Reina en Sudáfrica 2010

Pepe Reina había debutado en la primera de Barcelona con 18 años y la pesada herencia de un apellido célebre en el club, porque Miguel, su padre, hasta había ganado el premio Zamora en el ‘73. No pudo afirmarse en la titularidad, mucho menos cuando el club contrató a un tal… Roberto Bonano, sí, un arquero argentino. Entonces, ‘Pepe’ se marchó a Villarreal y construyó una carrera muy respetada. Hoy, Pepe volvió a Villarreal, regala buen humor y sabiduría desde el banco de suplentes en LaLiga y ataja en la Conference League. Pero el titular del plantel, el número 1, es Gerónimo Rulli, sí, un arquero argentino nuevamente. De punta a punta.

Pipa y Pepe, amigos del fútbol; compartieron varias temporadas em Napoli NurPhoto - NurPhoto

–Tuviste más de 20 compañeros argentinos en tu carrera. Desde Bonano y Saviola en Barcelona, a Palermo, Battaglia, Gonzalo Rodríguez y Sorin en Villarreal; de Maxi Rodríguez en Liverpool a Joaquín Correa en Lazio. Y muchos más. ¿Qué te ha dejado ese vínculo con tantos argentinos?

–… Mi amor por Bilardo. Es un personaje, sí, es una eminencia, he visto muchísimos videos de él, muchísimas anécdotas contadas por diferentes compañeros. Es una persona entrañable, es una persona con la que me identifico, además, por su forma de ver el fútbol. Por su manera de ser tan competitiva. Y sobre mis compañeros argentinos…, tienen una raza competitiva increíble, es siempre muy positivo tenerlos en un vestuario.

–¿Conociste a Bilardo personalmente?

–No, no he tenido la suerte.

–¿Quiénes te hablaron tanto de él, quizás Riquelme o Arruabarrena en aquel vestuario de Villarreal…?

–Pues mira… la profundidad de buscar cosas de Bilardo me viene por José Mauri [volante pampeano, de Realicó, nacionalizado italiano, jugó para la Sub 17 y Sub 21 de la Azzurra; Parma, Empoli, Milan, estuvo en Talleres la temporada pasada y su paso más reciente fue por Kansas City de la MLS], ya cuando yo estaba en el Milan. José era un admirador impresionante de Carlos y me sumergió en ese mundo, de videos, anécdotas, lecciones de fútbol… Y hoy consumo muchos videos, páginas de Internet que hablan de Carlos y además de aprender, me saca siempre una sonrisa.

Corre Maxi Rodríguez y lo persigue Reina en otro momento divertido del plantel de Liverpool; ¿quién se ríe en el piso? Sí, Lucho Suárez John Powell - Liverpool FC

–Jugaste con Mascherano, con Higuaín, con Riqueme, con Sorin…

–Con ‘Pipita’, amigo, con Riquelme, con Mascherano, gente muy importante en el círculo de la selección argentina, han sido referentes… Como con Lucas Biglia. Gente muy importante para su selección y de los que también he aprendido mucho. Y arqueros, también, hoy con Gero [Rulli] y ayer con Tito [Bonano] al principio de mis días en Barcelona. Siempre he tenido muy buena relación con todos.

–Te imagino cercano a Gio Lo Celso por estas horas…

–Una pena, una pena… La verdad que está disgustada la criatura. Ha sido un dolor inmenso porque sé, de primera persona, la ilusión que te despierta un Mundial, y la ilusión que le pones, y todos los sentimientos… Son cuatro años esperando, y cuando te pasa una desgracia de estas lo sientes de corazón. Nosotros estamos para todo lo que Gio necesite, por supuesto, y para animarle y decirle que todavía le queda muchísimo fútbol y que le esperan muchísimas tardes y torneos de gloria.

–Estuviste hasta 2002 en Barcelona. ¿Messi ya era un chaval del que se hablaba y llamaba la atención?

–Pues… si te digo la verdad, no, yo no me enteré. No seguía mucho la cantera..., pero poco después se supo. A los dos años Messi explotó y ya no se ha dejado de hablar del que seguramente ha sido el futbolista más importante de la historia, ¿no? Ha hecho números que difícilmente alguien vaya a repetir, pero no sólo las estadísticas, su aporte ha sido tan grande que ha hecho mejores a cada uno de sus compañeros.

–Vaya reto para los arqueros: ¿qué se hace cara a cara con Messi?

–Pues..., si no recuerdo mal no nos hemos enfrentado muchas veces a nivel clubes. Un par con el Liverpool y salimos victoriosos: ganamos en el Camp Nou 2-1 y en casa perdimos 1-0, pero pasamos el turno en la Champions. Con el Bayern, que yo no jugaba, sí que lo sufrimos y mucho a Leo… y poco más. Pero vaya si lo admiro.

–Y el 4-1 en Buenos Aires, te hizo un gol picándotela…

–Ese sí, me hizo ese gol, pero a nivel de clubes yo me refería, ja, ja, ja. Es un jugador extraordinario que, por suerte, a mí no me ha tocado sufrirlo mucho.

El Kun Agüero, un dolor de cabeza en la carrera de Pepe Reina; célebres duelos mano a mano entre la leyenda del City y el arquero de Liverpool Martin Rickett - PA Images - PA Images

–En cambio, al ‘Kun’ Agüero sí en la Premier.

–… Sí, a ése sí, a ése sí que lo sufrí muchas veces. Otro grandísimo futbolista, pero especialmente una grandísima persona el ‘Kun’.

–Y jugaste en Napoli. Sólo tres futbolistas jugaron en Barcelona y en Napoli: Laurent Blanc, vos y Maradona.

–Diego..., Diego para los napolitanos es Dios, es una religión más. Yo tuve la suerte de verlo, de tratar con él, de compartir y de sentir lo que de verdad significaba ser una persona influyente en un pueblo, me refiero a una comunidad. Diego fue un dios para Nápoles, y lo será siempre.

–¿Qué guardás de las ocasiones en las que te cruzaste y conversaste con Maradona?

–Admiración, admiración… Tampoco pude profundizar mucho porque te juro que se te paralizaba el cuerpo al verlo, al tenerlo delante. Era tantísima la admiración que al final no te salían las palabras. Guardo muchísima admiración y respeto, especialmente con el Maradona futbolista.

Maradona, Nápoles y la experiencia única de Pepe Reina de comprobar cómo la ciudad late y vibra por su ídolo eterno