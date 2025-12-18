Pese a que podía disputar la Copa Libertadores, Thiago Silva rescindió con Fluminense: quiere volver a Europa

El defensor central brasileño Thiago Silva rescindió su contrato con Fluminense, informó este miércoles el club de Rio de Janeiro, mientras según medios de prensa locales el experimentado zaguero aspira a volver a actuar en Europa. Icono del equipo del barrio carioca de Laranjeiras, el zaguero de 41 años tenía contrato hasta junio de 2026.

“Thiago Silva, que retornó al club el año pasado como una leyenda del fútbol mundial, deja un legado de dedicación y amor por Fluminense”, subrayó el club en un comunicado en el que anunció que la rescisión fue firmada este martes por el jugador.

Thiago Emiliano da Silva fue un referente de Paris Saint-Germain, en el que fue capitán y siete veces campeón de la liga de Francia; ahora quiere regresar al fútbol europeo. GONZALO FUENTES - X02443

Cuatro veces mundialista por la selección de Brasil, en Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022, y campeón de la Copa América de 2019 como local, el defensor central regresó el año pasado a la institución en la que se había formado como futbolista. Lo hizo tras exitosas etapas en el fútbol europeo, transcurridas en Milan, de Italia; Paris Saint-Germain, de Francia, y Chelsea, de Inglaterra.

Tuvo, sin embargo, un 2024 difícil, en el que Flu tuvo que luchar para evitar el descenso. El conjunto tricolor levantó su nivel este año pese a experimentar cambios de entrenador y consiguió un cupo para la Copa Libertadores de 2026 al acabar la liga en el quinto puesto. Además, alcanzó la etapa de semifinales de la Copa de Brasil. Y, no menor, resultó semifinalista del Mundial de Clubes, desarrollado en Estados Unidos.

En 2025 el capitán tuvo una buena temporada en Fluminense, que incluyó semifinales del Mundial de Clubes y del Brasileirão, pero por motivos desconocidos se va del equipo. MICHAEL REAVES� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

Thiago Emiliano da Silva, que formó parte de las divisiones inferiores de Flu desde los 11 hasta los 18 años, mostró que se mantiene vigente. Jugó 25 partidos en el Brasileirão y aportó su liderazgo en defensa y una pizca a la ofensiva, incluido un par de goles anotados. Y además, fue habitualmente titular en el resto de las competencias.

Autor de 7 tantos en sus 113 presencias en la selección absoluta brasileña, el zaguero nacido en Río de Janeiro posee un palmarés imponente. Representando a su país obtuvo la citada Copa América (2019) y la Copa Confederaciones (2013), y en el nivel de clubes ganó una vez el Mundial (Chelsea, 2021), una la Champions League (Chelsea, 2021), una la Serie A (Milan, 2011), siete la Ligue 1 (PSG, 2013 a 2016 y 2018 a 2020) y una la Copa de Brasil (Fluminense, 2007), además de otros 19 trofeos en competencias menores.