Platense campeón: un plantel que tiene raíces en el ascenso y mucha sed de segundas oportunidades

¡Platense campeón! Hace frío, pero el “calor” que de desató en Santiago del Estero fue abrazador. El grupo consiguió un gran desahogo luego de vencer a Huracán por 1-0 y quedarse con el título del torneo Apertura 2025, con el premio adicional de haberse asegurado su participación en la Copa Libertadores 2026.

“Muchos jugadores no éramos tenidos en cuenta en otros clubes y acá demostramos, jugamos con el corazón. Es una alegría inmensa, inexplicable”, dice Leonel Picco, un volante central tenaz que dejó su huella en el certamen local con actuaciones destacadas y un empuje constante hacia sus compañeros. Dentro y fuera de la cancha. “No sé qué va a pasar conmigo, pero me quería ir con la estrella en este club”, dice el capitán Ignacio Vázquez, uno de los baluartes de la campaña.

En Platense se respira calor humano. Calor de familia. Eso es el Calamar, que el último domingo cumplió 120 años y ahora encima saldó una cuenta pendiente: dar su primera vuelta olímpica y lucir con orgullo su primera estrella sobre el pecho.

Favio Orsi, uno de los entrenadores de Platense, con todos los jugadores celebrando el final del partido: el sueño se cumplió Juan José García - FOTOBAIRES

El equipo actual se erigió en un puerto para futbolistas que, por diversas vías, buscaron en Vicente López un nuevo impulso. En algunos casos, lejos de los focos más grandes del fútbol argentino, y en otros después de etapas de menor protagonismo y mucha lucha y mucho amor propio.

Es así como el modelo 2025 del Calamar se nutrió de jugadores que vieron en el club la chance de relanzar sus carreras y logró una mezcla muy interesante. La búsqueda de oportunidades se entrelaza con una base sólida cimentada en la experiencia del fútbol de ascenso. A unos y otros los une algo fundamental: el hambre de gloria.

Juan Pablo Cozzani posa junto a Sebastián Ordoñez, presidente de Platense, cuando extendió su contrato con el Calamar hasta 2028

Y entonces, en el arco, aparece Juan Pablo Cozzani, que llegó en préstamo desde Maipú, club de la Primera Nacional, y que hace poco más de una semana fue figura contra River en el Monumental, donde le detuvo a Sebastián Driussi un remate en la definición por penales. Hizo las divisiones inferiores en Lanús, pero no pudo debutar en la primera en el cuadro granate sino que lo hizo en San Martín, de San Juan. Luego tuvo una destacada tarea en el conjunto mendocino, gracias a la cual Platense lo incorporó en préstamo. Tan a gusto quedó el club que en octubre pasado tomó la opción de compra, adquirió 60% de la ficha y extendió su contrato hasta 2028.

“¿Una palabra que describa a este equipo? Huevos. Eso quiere decir mucho, simboliza todo. Dejamos todo en búsqueda del objetivo y lo logramos", dijo el arquero entre lágrimas desde Santiago del Estero.

La defensa titular exhibe una fuerte impronta del fútbol de ascenso. De los cuatro habituales, tres tienen esa raíz.

Ignacio Vázquez se inició en All Boys. “Uno nunca se olvida de los pasos lindos de la carrera, y en el Albo tuve el honor de debutar, que era el sueño mío y de toda mi familia. Lo hizo posible Pepe Romero, a quien siempre estaré agradecido. En estos momentos tan lindos todo eso vuelve a la cabeza”, le dice el capitán a LA NACION.

Lo mejor de la final

Juan Ignacio Saborido salió de Villa San Carlos. Y el lateral izquierdo, Tomás Silva (se destacó marcando a Franco Mastantuono en el partido de cuartos de final) llegó al club de Saavedra después de un paso por Atlanta y pertenece a San Lorenzo, club en el que, en un contexto de crisis, no encontraba su lugar.

En esa zona del campo, Oscar Salomón encarna otro perfil de jugador que busca aire. Muy relegado en la lucha por ser algún día zaguero titular de Boca, encontró en Vicente López la posibilidad de cubrir el puesto que dejó un referente, Gastón Suso. Curioso es el caso de Gonzalo Goñi, que el año pasado protagonizó en su área, luciendo la camiseta de Barracas Central, una mano que el árbitro Sebastián Zunino evitó sancionar con penal para Platense. Antes, Goñi había jugado en Agropecuario.

Guido Mainero celebra con Picco y Taborda; el gol decisivo de Platense para la consagración en Santiago del Estero EDUARDO RAPETTI - AFP

Otros defensores del plantel que han pasado por categorías inferiores son Santiago Postel (San Miguel), Jonathan Bay (Ferro), Bautista Barros Schelotto (Fénix) y Raúl Lozano (pertenece a Quilmes).

Del medio hacia adelante, la mezcla de recorridos persiste. El nombre de Vicente Taborda resuena porque el atacante se formó en Boca, con cuyos colores, hace apenas un año y medio, protagonizó la final de la Copa Libertadores. “Me siento muy bien en Platense”, comenta el número 10 a LA NACION. Y amplía: “Siempre se lo hago saber a la gente que me dejó otra vez volver, que me abrió las puertas. Siento que es un club que me quiere, y también siento mucho cariño por él, por los hinchas, por todos. Creo que donde uno se siente bien es donde puede rendir mejor, y no hay muchas más palabras para eso”.

Vicente tuvo una charla muy positiva con la dupla técnica, que destacó el propio DT Favio Orsi en una entrevista con ESPN: “Cuando llegó Taborda, había jugado la final de la Libertadores en Boca, y generó lo que nosotros pensamos podía generar. Después su rendimiento bajó. Entonces le dije: “Vicente, con nosotros, así no vas a jugar. Tenés que perfilarte para adelante, tenés que controlar orientadamente, tenés que hacer pases-gol, tenés que llegar al área, tenés que hacer goles... Si no, con nosotros no vas a jugar. No vas a jugar; tenés que gravitar. Eso depende de lo que vos quieras. Hoy no estás en Boca; hoy estás en Platense, y siempre hay algo mejor, pero siempre hay algo peor también. Depende de lo que vos quieras para tu carrera”. El entrerriano lo entendió y se transformó en una pieza fundamental en el conjunto, al punto de que marcó un golazo para abrir el marcador frente a River en el Monumental.

Guido Mainero, autor del golazo del título, trata de gambetear a César Ibáñez, lateral de Huracán Juan José García - FOTOBAIRES

Y siguen las historias de hoy calamares que representaron a otros clubes. Rodrigo Herrera, volante de contención y una fija para la dupla técnica Orsi-Sergio Gómez, vistió la camiseta de San Martín, de Tucumán.

Mainero, golazo para la gloria

Guido Mainero, volante o extremo por la derecha, llegó desde Instituto, de Córdoba. Su salida se dio cuando él se quedó sin lugar en la Gloria a principios del año pasado, pero tiene pasado de ascenso: debutó profesionalmente en 2014 cuando Instituto militaba en la B Nacional. De Mainero resalta no solo su calidad futbolística, sino también su aporte humano al grupo. A la hora de descomprimir y aportar humor, él es el primero. Hizo un muy buen torneo y encima lo coronó haciendo el gol decisivo (golazo) en la final ante Huracán, en Santiago del Estero.

Hay, también, casos autóctonos de futbolistas del ascenso: Ignacio Schor y Franco Baldasarra son los que persiguieron desde abajo la primera A con la camiseta de Platense.

Schor resume ante LA NACION el amor que siente por la institución: “Platense es todo para mí. Estoy acá desde los 13 años. Me formó en lo futbolístico, pero también me educó como persona. Venía todos los días, me cruzaba con las mismas personas... Cuando estaba en las inferiores estábamos en la B Metro, debuté en la B Nacional y ahora estamos en la máxima categoría. Pasó mucha gente acá, conocí un montón de compañeros que no han llegado. Estoy muy agradecido a Platense, y más que nada por eso quiero que se dé“, alude a la posible coronación en el Apertura. Y profundiza: ”Siempre me trataron de una manera muy buena. Yo soy de acá, del barrio; vivo en Saavedra desde hace un montón, me conocen, me cruzan por la calle. Siento ese cariño y estoy muy agradecido a ellos también”.

Schor anotó el penal decisivo contra River en el Monumental. Así lo recuerda: “En los últimos 20 minutos fue todo muy tensionado por el tema del árbitro y las decisiones que había tomado. Esa tensión hizo que quedara todo más épico, ¿no? La verdad es que estaba nervioso, pero cuando erraron [Kevin] Castaño y Driussi y me tocaba patear el quinto, sentí que nada era casualidad, que yo estaba parado ahí por algo y que la pelota iba a entrar. Fui con mucha fe a patear y me puso muy contento que la pelota entrara”.

Leonel Picco es uno de los baluartes del plantel y una de las figuras del torneo. Es otro caso: se inició en Arsenal y jugó también en Colón. Por su parte, Fernando Juárez, volante habitualmente utilizado como alternativa, actuó también en el ascenso, por ejemplo, en Agropecuario.

La nómina de refuerzos incluye piezas que tienen pasado reciente en clubes importantes y procuran en Platense continuidad o conseguir el hasta ahora esquivo protagonismo. Franco Zapiola llegó desde Estudiantes de La Plata, que le vendió 50% del pase. En el Pincha, bajo la conducción de Eduardo Domínguez, fue utilizado por las bandas, donde no terminó de lucirse, ya que su posición natural es la de enganche.

Ronaldo Martínez, delantero de Platense, no convirtió pero dejó todo y colaboró igual con su equipo ganando varios cabezazos Juan Jose Garcia - FOTOBAIRES

“Creo que irme de Estudiantes era lo que necesitaba”, evalúa Zapiola frente a LA NACION. Y dice más: “Estoy muy contento por esa decisión, porque en Platense me recibieron de la mejor manera y el club me brindó todo. Así que es impagable”. Gracias a su gol a San Lorenzo dos minutos después de ingresar al partido, Platense es finalista. “Fue un momento recontralindo. El equipo lo merece por haber hecho un esfuerzo enorme, no solo en los playoffs ni en la final, sino también a lo largo del torneo”, considera.

El otro que llegó desde un equipo trascendente es Nicolás Orsini, que no fue tenido en cuenta en Boca y tuvo un paso intrascendente por Unión, de Santa Fe. Su recorrido incluye una experiencia en el ascenso: en sus inicios defendió la camiseta de Tiro Federal, de Morteros, en el Argentino B. El delantero no es titular pero ingresa con frecuencia (también lo hizo en la final ante Huracán), y fue el autor del tanto del 1 a 0 a Racing en Avellaneda, en la etapa de octavos de final.

Y además está el hombre de las piruetas y los goles: Ronaldo Martínez. El paraguayo, de 29 años, tiene una historia de vida sacrificada, se incorporó al Calamar a comienzos de 2023 y ya llegó a dos definiciones de campeonato. Sus lágrimas en Santiago del Estero fueron la síntesis perfecta de lo que siente todo el grupo Calamar, la coronación por primera vez. Cada futbolista dejó su nombre grabado en la historia. Como el de todo Platense.