Convertido en una de las figuritas más buscadas del álbum del mercado de pasos, Guillermo Pol Fernández terminó rápidamente con las especulaciones. El volante anunció que continuará en Cruz Azul, de México, más allá de las ofertas que había recibido para volver a jugar en el fútbol argentino. "Es muy lindo que quieran contar conmigo. Quiero agradecerles a San Lorenzo, a River y Racing, me da mucha alegría. Pero voy a seguir en Cruz Azul", dijo.

A través de un Live de Instagram con TNT Sports, Fernández contó: "Decidí salir a hablar porque se dijeron muchas cosas que no son verdad, cosas que se dicen que se dijeron desde mi entorno. Tengo que hacerlo porque este es mi trabajo y estoy al tanto de todo. Estoy muy contento porque se me nombra y porque me llamaron, y les agradezco a San Lorenzo, a River a Racing, que se fijaron en mí, pero no voy a seguir mi carrera en Argentina. Son tres clubes grandes, que están haciendo las cosas bien, pero voy a continuar en Cruz Azul".

"Se dudó mucho de mi palabra, me duele, pero la gente que me conoce sabe cómo pienso y cómo actúo. Hablé con Juan Reynoso, el técnico, y el presidente del Cruz Azul, que quieren contar conmigo. Por ahora, no puedo jugar por el tema de la visa de trabajo. Cuando se resuelva haré lo mismo que antes. Si me toca esperar, lo haré, pero quiero hacerlo acá. Quieren verme dentro de la cancha, devolver la confianza que tienen en mí y llevar a Cruz Azul a los primeros planos", destacó Pol Fernández.

El volante contó: "Se habló mucho de que era un problema económico cuando estuve dos meses parado (en Boca). No era así, si no no hubiera vuelto a la Argentina. Ahora me decidí por Cruz Azul porque quiero aportar mi granito de arena y mis compañeros tienen las mismas ganas que yo de sacar este momento adelante. Cruz Azul viene de un tropezón importante pero queremos hacer las cosas bien, hay un buen plantel y de a poco vamos a ir mejorando. Yo no decido solo, hay gente que trabaja conmigo, y si bien me encanta jugar en mi país, hoy analizamos cada cosa y elegimos cumplir acá en México".

Fernández dejó de jugar en Boca el 31 de octubre, en medio de una polémica. Sobre esta salida del club, explicó: "Hubo cosas que pasaron. Me llevaron a préstamo con opción de compra hasta fines de diciembre. Mi entorno pensó que Boca me iba a comprar. Yo me sentía muy bien dentro de la cancha, con mis compañeros, ellos me ayudaron muchísimo. Yo aporté mi granito de arena para conseguir el título. Pero pasaron cosas que me enteré. Un día recibí un llamado con que tenía que firmar un papel para extender el préstamo (con Cruz Azul). El Consejo de Fútbol me quiso explicar por qué hacían eso, pero yo no lo entendía. Por eso, cada vez que me hablaban, les decía que se comuniquen con la gente que trabaja conmigo, con mi papá, después lo analizaremos".

"Pasaron las semanas, mi papá no recibió ningún llamado de parte de Boca y me volvieron a hablar, explicándome lo mismo. Yo les dije que se comuniquen con él, porque yo no entendía. No lo hicieron, así pasó un mes sin jugar, esperando la decisión que tomaban, y un día me llamaron de parte del Consejo de Fútbol diciendo que si yo quería que no vaya más al club porque no iba a jugar más. Yo, teniendo un contrato de trabajo, les respondí que iba a cumplir mi contrato hasta el último día, y que si ellos querían yo estaba disponible para jugar. Tomaron la decisión de que no lo haga. Gracias a mis compañeros seguí entrenando con ellos, por eso me puse feliz cuando lograron la Copa Diego Maradona. Eso fue lo que pasó. Yo cumplí mi contrato hasta el último día", explicó el jugador, que responsabilizó al Consejo que integran el Patrón Bermúdez, Marcelo Delgado y Raúl Cascini.

"Russo me dijo que yo no jugaba porque era decisiones del club. Yo tenía contrato y del Consejo de Fútbol dijeron que yo no era más jugador de Boca. Yo quería que hicieran uso de lo pactado, comprar el pase. Después se dijeron muchas cosas. Dijeron que me quiso el Celta de Vigo, y yo nunca hablé con el Chacho Coudet desde que se fue a España. Sí lo hice antes, porque tengo buena relación con él, pero desde que viajó allá no hablamos", amplió. "Yo tengo mi forma de ser, yo no me manejé por teléfono, estoy me deja muy tranquilo porque cumplí mi contrato hasta el último día. Sólo le pedí dos días permiso a Russo", recordó.

Sobre su relación con el vicepresidente Juan Román Riquelme, expresó: "Hablamos no hace mucho tiempo y quedó ahí, no hubo nada más. Lo que dije, lo dije en la cara. Después, el trato fue de dirigente a jugador. (...) En su momento me dolió muchísimo, no la pasé bien porque iba a entrenar y no jugar no me hacía bien. No le guardo rencor a nadie, cada uno se maneja como es, yo tengo mi manera de ser y de actuar, y voy a seguir por el mismo camino, con transparencia. Yo estaba de acuerdo en hacer uso de la opción de compra, pero si van a cambiar las condiciones necesito que me avisen y por qué lo hacen. Yo no puedo dejar de lado a las personas que trabajan conmigo para tomar decisiones solo. Yo nunca tuve una propuesta formal de Boca para seguir. Me sorprendió haberme ido como me fui. Porque jugué todos los partidos que me tocaron, me sentía muy cómodo y muy bien, y yo lo disfrutaba mucho, pero me sorprendió mi salida, me hubiera gustado terminar de otra manera".

